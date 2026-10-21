Pagelle di Inter-Shakhtar 1-0: Carlos Augusto (7,5) è la provvidenza, ispirata da Mkhitaryan (7,5). Bastoni ingenuo (4)

I nerazzurri soffrono, restano in dieci per l'espulsione di Bastoni ma trovano il gol con Carlos Augusto. Lo Shakhtar non sfrutta la superiorità numerica e torna a casa a mani vuote.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter conquista una vittoria preziosa contro lo Shakhtar Donetsk, imponendosi per 1-0 a San Siro nella terza giornata di Champions League. I nerazzurri partono con buon piglio e si rendono pericolosi già al 3′, quando Thuram impegna Riznyk dopo una bella iniziativa di Bonny. Il centravanti francese prova a trascinare la squadra, mentre Bonny si costruisce altre opportunità senza riuscire a trovare la rete. Gli ucraini rispondono con Pedrinho, Ocheretko e Bondar, ma Josep Martinez è attento e mantiene inviolata la porta. Nella ripresa l’Inter prova ad alzare il ritmo, ma al 68′ arriva l’episodio che sembra complicare tutto: Bastoni viene espulso per doppia ammonizione. In inferiorità numerica, la squadra di Chivu si riorganizza e cerca comunque di colpire. Al 78′ arriva la giocata che decide la partita, con Mkhitaryan che disegna un lancio magnifico per Carlos Augusto. Il brasiliano controlla e infila la porta avversaria con uno splendido esterno sinistro, firmando il gol dell’1-0. Lo Shakhtar non riesce a sfruttare il vantaggio numerico nel finale e l’Inter porta a casa tre punti fondamentali per rilanciarsi in Europa.