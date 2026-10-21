L’Inter conquista una vittoria preziosa contro lo Shakhtar Donetsk, imponendosi per 1-0 a San Siro nella terza giornata di Champions League. I nerazzurri partono con buon piglio e si rendono pericolosi già al 3′, quando Thuram impegna Riznyk dopo una bella iniziativa di Bonny. Il centravanti francese prova a trascinare la squadra, mentre Bonny si costruisce altre opportunità senza riuscire a trovare la rete. Gli ucraini rispondono con Pedrinho, Ocheretko e Bondar, ma Josep Martinez è attento e mantiene inviolata la porta. Nella ripresa l’Inter prova ad alzare il ritmo, ma al 68′ arriva l’episodio che sembra complicare tutto: Bastoni viene espulso per doppia ammonizione. In inferiorità numerica, la squadra di Chivu si riorganizza e cerca comunque di colpire. Al 78′ arriva la giocata che decide la partita, con Mkhitaryan che disegna un lancio magnifico per Carlos Augusto. Il brasiliano controlla e infila la porta avversaria con uno splendido esterno sinistro, firmando il gol dell’1-0. Lo Shakhtar non riesce a sfruttare il vantaggio numerico nel finale e l’Inter porta a casa tre punti fondamentali per rilanciarsi in Europa.
Pagelle di Inter-Shakhtar 1-0: Carlos Augusto (7,5) è la provvidenza, ispirata da Mkhitaryan (7,5). Bastoni ingenuo (4)
I nerazzurri soffrono, restano in dieci per l'espulsione di Bastoni ma trovano il gol con Carlos Augusto. Lo Shakhtar non sfrutta la superiorità numerica e torna a casa a mani vuote.
Le pagelle dell'Inter: Mkhitaryan giusto in tempo, male Bastoni
- J. Martinez 6,5 Decisivo sul colpo di testa di Bondar, si fa trovare pronto anche sulla conclusione di Pedrinho. Bene quando viene chiamato in causa.
- Akanji 6 Gara ordinata, senza particolari sbavature. Tiene la posizione e prova a garantire solidità a una squadra che fatica a trovare continuità.
- Bastoni 4 Ingenuo. Rimedia due gialli nel giro di pochi secondi, prima per proteste e poi per una spinta, lasciando l'Inter in dieci nel momento più delicato della partita.
- Spence 5 Giornata negativa. Perde un pallone sanguinoso che permette a Elias di rendersi pericoloso e fatica a dare un contributo convincente anche in fase di spinta. (Dal 59' Diouf 6 Fa il suo e certamente offre un contributo superiore al suo predecessore).
- Barella 6 Ci mette energia e generosità, cercando di alzare il ritmo quando l'Inter fatica a trovare spazi. Gli manca però la giocata capace di cambiare l'inerzia della partita.
- Calhanoglu 5,5 Prova a rendersi pericoloso con qualche conclusione dalla distanza e mette a disposizione il suo piede sui calci piazzati. La qualità non manca, ma la prestazione resta complessivamente poco incisiva. Non gradisce la sostituzione.(dal 59' Zielinski 6 Non una gara semplice ma la interpreta col giusto atteggiamento).
- Sucic 6 Si muove tra le linee e cerca di accompagnare la manovra, senza però trovare molti varchi. Prestazione sufficiente, ma senza particolari acuti. (Dal 72' Luis Henrique ng).
- Dimarco 5 Non riesce a essere il solito fattore sulla fascia. Spinge meno del previsto e fatica a trovare precisione e continuità negli ultimi metri. Una serata sottotono. (Dal 59' Bisseck 6 Vivo anche quando può avanzare).
- Thuram 6 Parte subito con una conclusione che costringe il portiere avversario a intervenire. Il primo tempo è scialbo, nel finale poi sale in cattedra quando c'è più bisogno di lui.
- Bonny 6 Si fa vedere con alcune iniziative interessanti e serve Thuram nell'occasione iniziale. Ci prova anche personalmente, impegnando Riznyk con un sinistro rasoterra, ma gli manca il guizzo per sbloccare il risultato. (Dal 75' Mkhitaryan 7,5 Parte subito con una conclusione che costringe il portiere avversario a intervenire. Nella ripresa impegna ancora Riznyk con un bel destro a giro, ma non trova la giocata vincente).
Top e flop dello Shakhtar Donetsk: Riznyk fa quello che può
- Riznyk 6,5 Attento sulle conclusioni di Thuram e soprattutto sul sinistro rasoterra di Bonny. Quando l'Inter riesce a trovare lo specchio, risponde presente e contribuisce a mantenere inviolata la porta.
- Ocheretko 6,5 Si rende pericoloso con una conclusione che sfiora il palo e dà vivacità alla manovra offensiva. Una delle note più positive degli ucraini, capace di creare qualche apprensione alla difesa nerazzurra.
- Kaua Elias 5,5 Ha una buona opportunità per colpire, ma manca il controllo in area quando potrebbe ritrovarsi davanti a Martinez. Non riesce a sfruttare gli spazi concessi dall'Inter e lascia poco il segno.
- Alisson 5,5 Si vede a tratti, ma non riesce a garantire continuità e incisività alla manovra offensiva. Con l'Inter in inferiorità numerica ci si aspetta qualcosa in più, ma non trova le giocate per incidere.
Il migliore in campo: Carlos Augusto risolve tutto
- Carlos Augusto 7,5 Attento in fase difensiva, trova il modo di diventare decisivo anche davanti. Il gol al 78' è una perla di esterno sinistro, impreziosita dal controllo e dal lancio illuminante di Mkhitaryan. Quarto centro stagionale e tre punti pesantissimi.
Il giudizio sull'arbitro: Osmers inflessibile con Bastoni
Osmers 5,5 La doppia ammonizione di Bastoni, maturata nel giro di pochi secondi, pesa enormemente sull'equilibrio della partita. La gestione dell'episodio lascia qualche dubbio per la rapidità con cui arriva il rosso, anche se la valutazione dei singoli interventi resta legata alla lettura del direttore di gara. Nel complesso, una direzione non priva di discussioni.