Pagelle Italia-Albania U21 1-0, top e flop: decide un gol di Calvani, Alesi è una rivelazione

Successo di misura per la Nazionale allenata da Carmine Nunziata, sostituto ad interim di Baldini, nell'ultimo appuntamento della stagione sportiva 2025/26

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata chiude la sua stagione con una vittoria in amichevole contro i pari età dell’Albania. Un gol di Calvani regala un bel successo agli Azzurrini, protagonisti a Fontanafredda. Bene Rao e Alesi. Qui di seguito top e flop del match andato in scena nel pomeriggio odierno.

L’Italia Under 21 batte l’Albania in amichevole: decide un gol di Calvani

E’ un Under decisamente inedita quella che va in campo nell’amichevole contro l’Albania visto che mister Baldini ha portato tutti i giocatori in prima squadra per le sfide contro Lussemburgo e Grecia. Primo tempo molto equilibrato a Fontanafredda, dove l’Italia Under 21 parte visibilmente contratta e un po’ sulle gambe. Si fa spazio l’Albania, che si lascia preferire e va vicina al vantaggio con Toma, spaventando la difesa azzurra. Si chiude così a reti bianche una frazione povera di emozioni e caratterizzata dalla grande organizzazione delle due nazionali.

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Nella ripresa, l’Italia U21 entra in campo con un altro piglio e crea i presupposti per far male alla difesa albanese: in particolare, gli spunti di Rao e Alesi confermano quanto di buono fatto dai talenti che si sono messi in vetrina in Serie B con le maglie di Bari e Catanzaro. Il centrocampista giallorosso, peraltro, veste i panni di assistman in occasione del gol di Calvani, che si inserisce alla grande e batte da pochi passi il portiere Totoshi. 1-0 il risultato finale, con i ragazzi di Nunziata bravi a crescere alla distanza.

Top e Flop dell’Italia Under 21

TOP

Calvani voto 6,5: Un gol che vale tanto per lui e per la Nazionale Under 21, in un momento così delicato per il calcio italiano. Chiudere con una vittoria era necessario per ripartire con rinnovata fiducia.

voto 6,5: Un gol che vale tanto per lui e per la Nazionale Under 21, in un momento così delicato per il calcio italiano. Chiudere con una vittoria era necessario per ripartire con rinnovata fiducia. Rao voto 6,5: Talento puro, scuola Napoli, conferma quanto di buono fatto con il Bari, nonostante la retrocessione in C. Lo attende un futuro radioso se continuerà a sfornare giocate interessanti come quelle viste nella ripresa.

voto 6,5: Talento puro, scuola Napoli, conferma quanto di buono fatto con il Bari, nonostante la retrocessione in C. Lo attende un futuro radioso se continuerà a sfornare giocate interessanti come quelle viste nella ripresa. Alesi voto 6,5: Motore del Catanzaro di Aquilani, autentico polmone dell’Italia che verrà. Corre, crossa e palleggia con grande qualità.

FLOP

Zeroli voto 5,5: Un po’ in ombra il centrocampista scuola Milan, che non riesce ad impensierire i diretti avversari con la consueta verve. Meno lucido del solito.

voto 5,5: Un po’ in ombra il centrocampista scuola Milan, che non riesce ad impensierire i diretti avversari con la consueta verve. Meno lucido del solito. Lavelli voto 5: Fatica a trovare la posizione e a farsi vedere in area di rigore. Non riesce a farsi spazio tra i centrali avversari. Poche occasioni.

voto 5: Fatica a trovare la posizione e a farsi vedere in area di rigore. Non riesce a farsi spazio tra i centrali avversari. Poche occasioni. Vavassori voto 5,5: Patrimonio dell’Atalanta e gioiello dell’Under 21, ma oggi non era la sua partita. O almeno, così è sembrato. Si rifarà in futuro, dopo aver realizzato valanghe di gol in Serie C.

Il tabellino di Italia-Albania U21

Qui di seguito il tabellino di Italia-Albania U21:

ITALIA U21 (4-3-3): Torriani (46′ Mascardi); Amey (46′ Bakoune), Calvani, Stabile (46′ Guarino), Cama (46′ Moruzzi); Mannini (46′ Ciammaglichella), Rispoli (84′ Di Nunzo), Zeroli (46′ Alesi); Vavassori (60′ Nuamah), Lavelli (69′ Okoro), Rao (84′ Cassa). Ct. Nunziata.

ALBANIA U21 (4-4-2): Simoni (55′ Totoshi); Muca (86′ A. Kurti), Arlind Kurti, Bashi, Fijak (22′ Kacurri); Alili (55′ Maktsuti), Shehu (68′ Brruti), Fetai (86′ Myrta), Perndreca (86′ Osmani); Dodaj (68′ Daka), Toma (55′ Asani). Ct. Bushi.

Marcatore: Calvani 63′.

Ammoniti: Shehu, Kacurri, Perndreca, Brruti.