Pagelle Italia U.21-Macedonia del Nord 4-0: Lipani, due legni e un gol, Ndour dominante, Dagasso inventa

L'Italia U.21 schianta la Macedonia del Nord a Empoli: sblocca subito Ndour, nella ripresa uno-due di Lipani ed Ekhator e nel finale il rigore di Fini vale il 4-0 azzurro.

A Empoli, l’Italia domina e batte 4-0 la Macedonia del Nord, ottenendo la 6^ vittoria nella fase a gironi di qualificazione ai prossimi campionati europei, agguantando momentaneamente la Polonia in vetta alla classifica (giocherà oggi, in casa, contro l’Armenia). Azzurrini subito avanti al 4′ con un colpo di testa di Ndour. Lipani colpisce due legni nel primo tempo. Nella ripresa, in un minuto, Lipani ed Ekhator chiudono la partita, poi Fini conquista e trasforma il rigore del 4-0. Martedì trasferta in Svezia.

Italia-Macedonia del Nord, la chiave del match

Silvio Baldini conferma il 4-3-3 e diversi interpreti rispetto al 4-1 in Montenegro. Tra i pali Palmisani, Bartesaghi e Comuzzo in difesa con Favasuli a destra e Chiarodia con il centrale della Fiorentina. A centrocampo la novità è Ndour con capitan Lipani e Dagasso. In attacco confermato Cherubini, Ekhator sostituisce l’infortunato Camarda e Koleosho completa il tridente.

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Ci mette poco l’Italia a scardinare la difesa macedone: al 4’, Bartesaghi fa un bel lavoro sulla sinistra e crossa forte al centro dove Ndour si inserisce e di testa schiaccia in porta. Gli azzurrini spingono e al 13’ e al 18’ sfiorano il 2-0 con Lipani, sfortunato nel colpire un palo (di piede) e una traversa (di testa sugli sviluppi di un corner). Al 41’, la girata di Ekhator è debole e telefonata per Djekov.

Inizia la ripresa e l’Italia si ripete: 3′, Lipani – al terzo tentativo – centra il bersaglio con un destro a giro rasoterra che sorprende Djekov sul secondo palo. Passa un minuto e gli azzurrini calano il tris: Dagasso imbuca per Ekhator, che incrocia col sinistro e segna il 3-0. Dopo Kayode nell’intervallo, Baldini dà spazio anche a Fini e Venturino intorno all’ora di gioco. Al 19′, un altro colpo di testa di Ndour chiama Djekov alla parata.

C’è tempo anche per l’esordio in azzurro di Cacciamani della Juve Stabia e per altri due tentativi di Dagasso, bloccato dal portiere macedone, e di Venturino (alto) e per il rigore conquistato e segnato da Fini (fallo di Hamza) per il poker azzurro.

Top e flop Italia U.21

Ndour 7 – Si sblocca in azzurro dominando l’area con un imperioso colpo di testa. Passa al centro della mediana con l’uscita di Lipani e completa l’opera.

– Si sblocca in azzurro dominando l’area con un imperioso colpo di testa. Passa al centro della mediana con l’uscita di Lipani e completa l’opera. Lipani 7 – Sfortunato nel colpire due legni in 4’, di piede e di testa. Si riscatta a inizio ripresa raddoppiando con un destro velenoso.

– Sfortunato nel colpire due legni in 4’, di piede e di testa. Si riscatta a inizio ripresa raddoppiando con un destro velenoso. Dagasso 7 – Tanto movimento, con e senza palla. Intelligente e preciso nella giocata che manda in porta Ekhator per il 3-0.

– Tanto movimento, con e senza palla. Intelligente e preciso nella giocata che manda in porta Ekhator per il 3-0. Ekhator 7 – Un tiro fiacco nel primo tempo e un gol da opportunista a inizio ripresa, che chiude i giochi con largo anticipo.

– Un tiro fiacco nel primo tempo e un gol da opportunista a inizio ripresa, che chiude i giochi con largo anticipo. Fini 7 – Entra nella ripresa, con una sterzata manda in tilt Hamza e si procura e segna il rigore del 4-0.

– Entra nella ripresa, con una sterzata manda in tilt Hamza e si procura e segna il rigore del 4-0. Bartesaghi 6,5 – Gran lavoro sul gol di Ndour messo davanti a Djekov con un cross preciso. Tiene bene il campo contro un avversario troppo timido.

– Gran lavoro sul gol di Ndour messo davanti a Djekov con un cross preciso. Tiene bene il campo contro un avversario troppo timido. Koleosho 5,5 – Non riesce a entrare subito nel vivo del gioco e finisce per non carburare mai. Un’occasione persa.

– Non riesce a entrare subito nel vivo del gioco e finisce per non carburare mai. Un’occasione persa. Favasuli 5,5 – Spinge a intermittenza, ma la sua partita è condizionata dall’ammonizione per simulazione. Poi ne rischia un’altra per un fallo e Baldini lo tira via nell’intervallo.

Top e flop Macedonia del Nord

Trajkov 6 – Per la Macedonia del Nord è una serataccia, ma l’esterno offensivo prova almeno a limitare i danni con qualche giocata interessante.

– Per la Macedonia del Nord è una serataccia, ma l’esterno offensivo prova almeno a limitare i danni con qualche giocata interessante. L. Djekov 5 – Becca tre gol (su quello di Lipani ha colpe) e due volte il legno lo assiste. Almeno evita il 4-0 di Ndour. Sarebbe stata una disfatta.

– Becca tre gol (su quello di Lipani ha colpe) e due volte il legno lo assiste. Almeno evita il 4-0 di Ndour. Sarebbe stata una disfatta. Hamza 4,5 – Pessima diagonale difensiva, si fa sormontare da Ndour alle sue spalle e sulla sinistra soffre sempre tanto, commettendo il fallo da rigore su Fini.

La pagella dell’arbitro Dickinson (Scozia)

Il primo giallo a Lipani, costretto al fallo dopo una palla persa da Koleosho. Ammonisce Favasuli per simulazione: decisione corretta, perché l’esterno del Catanzaro si lascia cadere. Il primo giallo ai macedoni lo merita Angelov, anche in questo caso senza proteste. Nella ripresa la partita scivola via tranquilla e assegna, giustamente, il rigore del 4-0 per un fallo di Hamza su Fini. Voto: 6,5.