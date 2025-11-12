Italia-Moldova U19 8-0: Ciardi del Parma sugli scudi, la stellina della Juve Stabia Cacciamani incanta,Liberali una delusione

Buona la prima per gli azzurrini di Bollini, che vincono all'esordio nella prima fase delle qualificazioni per l'Europeo di categoria: tutto facile

Debutto vincente e straripante per l’Italia U19 di Alberto Bollini, all’esordio nelle qualificazioni per l’Europeo di categoria. Goleada alla Moldova ad Acireale, nella prima di tre sfide che attendono in Sicilia gli azzurrini. Tanti segnali positivi, con Cacciamani, stellina della Juve Stabia che sta brillando anche in B, e Ciardi del Parma sugli scudi, mentre hanno faticato più del dovuto Iddrissou e l’ex Milan Liberali (ora al Catanzaro), subentrato nella ripresa: entriamo nel dettaglio di top e flop di Italia-Moldova U19.

Italia-Moldova U19 8-0: Bollini vince in scioltezza, protagonisti Ciardi e Cacciamani

Gli azzurrini mettono la partita in discesa già nella prima frazione di gioco, sbloccandola subito con Ciardi al 5′. Passano pochi minuti e a ridosso del quarto d’ora l’Italia cala il tris, mettendo a referto un uno-due micidiale con Mosconi e capitan Coletta. Divario tecnico evidente, con gli ospiti mai realmente capaci di impensierire la retroguardia di casa. Al 20′, c’è tempo anche per il poker della formazione di Bollini, con Sala che piega ancora la Moldova.

Nella ripresa, la musica non cambia: Ciardi, al 58′, iscrive ancora il suo nome al tabellino odierno, prima di lasciare spazio al corner vincente di Cocchi e alla rete di un super Cacciamani, tra i giovani migliori della Serie B. Nel finale, c’è gioia anche per Cerpelletti, che realizza il gol del roboante 8-0.

Esordio ampiamente positivo, seppur contro un avversario nettamente inferiore sotto il profilo tecnico. Sabato, invece, l’impegno con la Bosnia-Erzegovina a Catania, dove gli azzurrini rimarranno fino a martedì, quando saranno chiamati a sfidare la Polonia nel terzo ed ultimo confronto di questa sosta.

Top e Flop dell’Italia U19

TOP

Ciardi voto 8: Doppietta per il centrocampista azzurro, che agisce box to box e consente alla nazionale di Bollini

voto 8: Doppietta per il centrocampista azzurro, che agisce box to box e consente alla nazionale di Bollini Cacciamani voto 7: Conferma il suo momento d’oro, replicando il gol realizzato sabato scorso contro il Palermo di Inzaghi. Il classe 2007 scuola Toro, attualmente in prestito alla Juve Stabia, si toglie una soddisfazione importante anche in azzurro.

voto 7: Conferma il suo momento d’oro, replicando il gol realizzato sabato scorso contro il Palermo di Inzaghi. Il classe 2007 scuola Toro, attualmente in prestito alla Juve Stabia, si toglie una soddisfazione importante anche in azzurro. Cocchi voto 7: Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, a lui sono affidati tutti i calci piazzati dell’Italia di Bollini. Su uno di questi, trova addirittura il gol, direttamente dalla bandierina. Decisivo, anche in questo caso, l’aiuto della difesa moldava.

voto 7: Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, a lui sono affidati tutti i calci piazzati dell’Italia di Bollini. Su uno di questi, trova addirittura il gol, direttamente dalla bandierina. Decisivo, anche in questo caso, l’aiuto della difesa moldava. Coletta voto 7: Prestazione ottima del capitano degli azzurrini, bravo a trascinare i suoi e a tenere sempre alta la soglia dell’attenzione nell’arco dei 90 minuti.

FLOP

Iddrissou voto 5: Tra i meno positivi in maglia azzurra quest’oggi, a causa della morsa disegnata dal ct della Moldova attorno a lui. Stranamente impreciso in zona gol.

voto 5: Tra i meno positivi in maglia azzurra quest’oggi, a causa della morsa disegnata dal ct della Moldova attorno a lui. Stranamente impreciso in zona gol. Liberali voto 5,5: Entra per dare qualità sulla trequarti offensiva dell’Italia, ma sbaglia un paio di imbucate e non centra il bersaglio dai 17 metri su calcio di punizione.

Top e Flop della Moldova U19

TOP

Gumenco voto 6: Subentra all’alba della ripresa, al posto del collega Marandici, ma può poco sul secondo gol di Ciardi. Poi chiude la saracinesca a tu per tu con Natali, effettuando un buon intervento.

FLOP

Dimitrisin voto 4: Non fa una bella figura davanti al pubblico di Acireale, commettendo una lunga serie di errori e regalando almeno due gol nella ripresa all’Italia di Bollini. Partecipa ad una fase difensiva horror della Moldova.