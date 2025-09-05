Pagelle Italia-Montenegro U21 2-1: Baldini, esordio ok. Lipani e Raimondo si riscattano, Koleosho glaciale

Gli azzurrini ribaltano il Montenegro a La Spezia: Kostic sblocca al 4', pareggia Lipani a inizio ripresa, poi Raimondo conquista il rigore del 2-1 segnato da Koleosho.

Esordio vincente di Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia Under 21. Inizia bene la marcia di avvicinamento agli Europei del 2027, anche se il Montenegro colpisce in avvio con Kostic, che approfitta di un errore di Idrissi e Lipani. L’Italia non calcia mai in porta nel primo tempo, ma trova il pareggio al 7′ della ripresa con un destro velenoso di Lipani, che sorprende l’incerto Domazetovic. Con un altro episodio favorevole l’Italia la vince: Raimondo ruba palla a Perovic e subisce fallo, Koleosho trasforma il rigore e regala i primi tre punti agli azzurrini.

Italia-Montenegro U21, le chiavi del match

Parte da La Spezia, contro il Montenegro, la corsa degli azzurrini verso gli Europei del 2027 in Serbia e Albania e le Olimpiadi a Los Angeles in programma nel 2028. Ma l’inizio è scioccante, perché al 4’, il Montenegro scuote subito gli azzurrini: pessima la costruzione dal basso, Idrissi sbaglia un comodo appoggio in orizzontale, Lipani scivola e permette a Kostic di fulminare Mascardi con un diagonale forte e preciso.

L’Italia riparte con un giro-palla a ritmo lento, al 12’ ci prova Palestra con un sinistro al volo rimpallato dalla difesa avversaria. Ordinato e organizzato il Montenegro, che al 17’ torna a bussare dalle parti di Mascardi sollecitato dal siluro di Miranovic dalla distanza. Sugli sviluppi del corner, Idrissi ci mette una pezza anticipando Djukanic sulla linea di porta. L’Italia si sposta con tutti i suoi effettivi nella metà campo del Montenegro, ma non tira mai in porta nel primo tempo, se non con una girata di testa di Chiarodia telefonata per Domazetovic.

Serve un episodio agli azzurrini per riprendere la partita. E arriva al 7′, quando Lipani scocca un destro non irresistibile dal limite dell’area, Domazetovic pasticcia sul suo palo e si fa passare il pallone tra le mani. L’Italia ci crede, al 10′, Raimondo ha due chance per il vantaggio, ma prima calcia alto e poi, qualche secondo più tardi, centralmente. Baldini manda in campo Pafundi al posto di un propositivo Fini, ma l’Italia perde vivacità dalla cintola in su.

Per ribaltare il punteggio occorre un altro regalo della difesa montenegrina: Raimondo soffia il pallone a Perovic, che lo stende in area. Dal dischetto Koleosho non perdona e spiazza Domazetovic. Entrano pure Ekhator, Dagasso e Cherubini, l’Italia regge nel finale e porta a casa la prima vittoria nel girone.

Pagelle Italia