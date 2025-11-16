Pagelle Italia-Norvegia 1-4: Pio Esposito si presenta, poi Haaland si sveglia. Crollo azzurro nella ripresa

Ecco i top e flop del match di San Siro, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali. La squadra di Gattuso dura un tempo e poi crolla.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia si illude e poi crolla. Nel primo tempo gli azzurri segnano quasi subito con Pio Esposito e dominano contro una Norvegia passiva e arrendevole. Nella ripresa, però, il match cambia completamente volto. Nusa e Haaland decidono infatti di iniziare a giocare e i piani di vittoria degli uomini di Gattuso si complicano terribilmente. Prima è l’esterno a sancire il pari, poi l’attaccante fa doppietta di fatto con gli unici due palloni toccati e infine Strand Larsen chiude i conti col 4-1. Saranno playoff e si sapeva già ma le vibes non sono delle migliori.

Le scelte di Gattuso e Solbakken

“Les jeux sont faits” o quasi. Il verdetto non è ancora ufficiale ma per ribaltarlo l’Italia dovrebbe compiere un vero e proprio miracolo. Per l’occasione, Gattuso ha ridisegnato gli azzurri virando dal 4-4-2 visto con la Moldavia a un 3-5-2 in cui Retegui e Pio Esposito sono i terminali offensivi. Per il resto Locatelli in cabina di regia e Politano a tutta fascia. Nella sorprendente Norvegia di Solbakken, invece, gli “italiani” sono Heggem e Thorsvedt ma gli occhi sono puntati tutti sul campionissimo Haaland.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

L’Italia sfonda a sinistra

Se non lo conosceva fino ad oggi, Haaland avrà certamente scoperto chi è Pio Esposito: l’interista colpisce dopo neanche 11 minuti nel suo stadio. Il gol è da bomber vero per la giovane punta stabiese che aggira Ajer e trafigge Nyland. Quasi tutto facile per l’Italia che sulla sinistra sfonda che è una bellezza. La Norvegia non riesce a trovare contromisure per arginare il lato forte degli azzurri. Nonostante questo, il risultato del primo tempo rimane di 1-0. Con Esposito che di testa fallisce l’occasione del raddoppio.

Nusa e Haaland decidono di giocare

Dopo un tempo regalato la Norvegia inizia a farsi vedere dalle parti dell’Italia. Soprattutto si sveglia Nusa dopo il torpore del primo tempo: l’esterno del Lipsia si mette in proprio facendosi largo tra Politano e Frattesi e freddando Donnarumma con una conclusione sul primo palo deviata. A dare la carica agli azzurri sono sempre Dimarco ed Esposito. Ma non basta, perché Haaland segna al primo pallone toccato o quasi. E al secondo fa doppietta. Infine, arriva Strand Larsen a sancire il poker. La Norvegia è più forte dell’Italia: l’indizio arrivato con Spalletti diventa sentenza con Gattuso.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 6 Non può nulla sui gol subiti.

Non può nulla sui gol subiti. Di Lorenzo 5 Politano va in difficoltà contro Nusa anche perché gli manca sostegno dai centrocampisti e dal suo compagno di squadra.

Politano va in difficoltà contro Nusa anche perché gli manca sostegno dai centrocampisti e dal suo compagno di squadra. Mancini 4 Quando Haaland decide di giocare finisce tutto. Nel finale viene umiliato da Strand Larsen.

Quando Haaland decide di giocare finisce tutto. Nel finale viene umiliato da Strand Larsen. Bastoni 5 Partita dai due volti. Nella prima frazione con Dimarco e Barella forma una catena devastante per i norvegesi. Nella ripresa crolla e la dimostrazione è la palla persa sul 3-1. (Dall’86’ Buongiorno ng ).

Partita dai due volti. Nella prima frazione con Dimarco e Barella forma una catena devastante per i norvegesi. Nella ripresa crolla e la dimostrazione è la palla persa sul 3-1. (Dall’86’ ). Politano 5,5 Si applica in fase di contenimento ma quando Nusa decide di scendere in campo diventa imprendibile per l’esterno partenopeo.

Si applica in fase di contenimento ma quando Nusa decide di scendere in campo diventa imprendibile per l’esterno partenopeo. Frattesi 5,5 Poco incisivo in fase offensiva e passivo nell’azione dell’1-1 di Nusa. (Dal 68′ Cristante 5 Chiamato a dare aiuto a Politano fallisce la missione).

Poco incisivo in fase offensiva e passivo nell’azione dell’1-1 di Nusa. (Dal 68′ Chiamato a dare aiuto a Politano fallisce la missione). Locatelli 6 Prezioso in interdizione. Poi la Norvegia prende il controllo della gara e Gattuso lo richiama fuori. (Dall’81’ Zaccagni ng ).

Prezioso in interdizione. Poi la Norvegia prende il controllo della gara e Gattuso lo richiama fuori. (Dall’81’ ). Barella 6 Perfettamente a suo agio nella funzionale catena di sinistra degli azzurri. Poi anche per lui iniziano le difficoltà. (Dall’86’ Ricci ng ).

Perfettamente a suo agio nella funzionale catena di sinistra degli azzurri. Poi anche per lui iniziano le difficoltà. (Dall’86’ ). Dimarco 6,5 Un regista allargato. Passa tanto della manovra azzurra dai suoi piedi.

Un regista allargato. Passa tanto della manovra azzurra dai suoi piedi. Retegui 5,5 Combina bene con Pio in avvio, poi riceve pochi palloni e scompare.

Combina bene con Pio in avvio, poi riceve pochi palloni e scompare. Esposito 6,5 Ci ha preso gusto e dopo la Moldava colpisce anche la Norvegia. Al di là gol, gioca bene tecnicamente. (Dall’81’ Scamacca ng).

Top e flop della Norvegia

Haaland 7,5 Fa a lungo da spettatore poi tocca due palloni e fa doppietta.

Fa a lungo da spettatore poi tocca due palloni e fa doppietta. Nusa 7 Regala un tempo, poi però mette in mostra le sue evidenti qualità.

Regala un tempo, poi però mette in mostra le sue evidenti qualità. Strand Larsen 7 Finisce nel taccuino con il gol del 4-1 e una straordinaria azione individuale.

Finisce nel taccuino con il gol del 4-1 e una straordinaria azione individuale. Bobb 7 Entra e cambia volto alla partita.

Entra e cambia volto alla partita. Sorloth 6,5 E’ il giocatore più pericoloso tra i norvegesi quando i norvegesi ancora non erano scesi in campo.

E’ il giocatore più pericoloso tra i norvegesi quando i norvegesi ancora non erano scesi in campo. Ajer 5,5 Passivo nell’azione del gol di Pio Esposito. Si riscatta parzialmente salvando un gol nella ripresa.

Passivo nell’azione del gol di Pio Esposito. Si riscatta parzialmente salvando un gol nella ripresa. Ryerson 5 Il lato debole della Norvegia, dove l’Italia attacca senza opposizione.