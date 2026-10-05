Pagelle Italia-Polonia 6-2: gli azzurrini giocano a tennis e volano agli Europei, Ndour segna da 75 metri, Koleosho indemoniato

Con una prova di forza impressionante e un Ndour da applausi, l'Italia Under 21 vola agli Europei di categoria: 6-2 alla Polonia, doppietta per il viola, Baldini in trionfo

L’Italia Under 21 ha vinto il suo girone di qualificazione per gli Europei di categoria devastando la Polonia all’Adriatico di Pescara: 6-2 per i ragazzi di Silvio Baldini. Gli azzurrini giocano bene e con merito la sbloccano al 16 con Koleosho che col sinistro batte Lubik. Il 2-0 è immediato e arriva con un’azione da applausi sugli sviluppi di un corner: al 26′, Liberali per Koleosho che scucchiaia in area per il trequartista del Como, cross di prima e colpo di testa di Ndour. Adriatico in piedi per gli azzurrini, che al 39′ vanno vicini al 3-0: ancora Liberali protagonista, sinistro deviato da Gurgul sul palo a Lubik battuto.

Nella ripresa l’Italia arrotonda il punteggio con Ndour, che da 75 metri sorprende Lubik e manda in orbita gli azzurrini, e con il neo-entrato Lipani, bravo in area a battere a rete sull’invito dell’indemoniato Koleosho. La Polonia rientra in partita al 20′ con Mikolajewski, ma è rispedita indietro dalla rete dell’altro subentrato Fini. C’è il tempo per la prodezza di Mazurek, che spara dalla distanza all’incrocio dei pali e per la risposta immediata di Cherubini, con un tiro a giro imprendibile per Lubik. Stra-ribaltato il 2-1 in Polonia, Italia agli Europei.