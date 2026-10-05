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CALCIO EUROPEI UNDER 21

Pagelle Italia-Polonia 6-2: gli azzurrini giocano a tennis e volano agli Europei, Ndour segna da 75 metri, Koleosho indemoniato

Con una prova di forza impressionante e un Ndour da applausi, l'Italia Under 21 vola agli Europei di categoria: 6-2 alla Polonia, doppietta per il viola, Baldini in trionfo

4 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

L’Italia Under 21 ha vinto il suo girone di qualificazione per gli Europei di categoria devastando la Polonia all’Adriatico di Pescara: 6-2 per i ragazzi di Silvio Baldini. Gli azzurrini giocano bene e con merito la sbloccano al 16 con Koleosho che col sinistro batte Lubik. Il 2-0 è immediato e arriva con un’azione da applausi sugli sviluppi di un corner: al 26′, Liberali per Koleosho che scucchiaia in area per il trequartista del Como, cross di prima e colpo di testa di Ndour. Adriatico in piedi per gli azzurrini, che al 39′ vanno vicini al 3-0: ancora Liberali protagonista, sinistro deviato da Gurgul sul palo a Lubik battuto.

Nella ripresa l’Italia arrotonda il punteggio con Ndour, che da 75 metri sorprende Lubik e manda in orbita gli azzurrini, e con il neo-entrato Lipani, bravo in area a battere a rete sull’invito dell’indemoniato Koleosho. La Polonia rientra in partita al 20′ con Mikolajewski, ma è rispedita indietro dalla rete dell’altro subentrato Fini. C’è il tempo per la prodezza di Mazurek, che spara dalla distanza all’incrocio dei pali e per la risposta immediata di Cherubini, con un tiro a giro imprendibile per Lubik. Stra-ribaltato il 2-1 in Polonia, Italia agli Europei.

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Italia top e flop

Ndour 9 - Un minuto e mezzo e quasi la sblocca di testa, Lubik gli dice no, ma si riscatta alla grande segnando il 2-0, sempre di testa, sempre sul cross di Liberali. Nella ripresa tira fuori il coniglio dal cilindro, un gol da 75 metri di rara bellezza.

Koleosho 7,5 - Doveva farsi perdonare l'errore dal dischetto in Armenia e impiega un quarto d'ora per farlo, indovinando lo spazio giusto per far passare il pallone dell'1-0.

Liberali 7 - A tratti imprendibile per la difesa polacca, subito un cross per l'inzuccata di Ndour, poi è lui ad avviare l'azione del gol di Koleosho. E colpisce anche un palo con la complicità di Gurgul.

Lipani 7 - Entra per un positivo Faticanti e cala il poker facendosi trovare pronto sull'invito di Koleosho. È il gol che spalanca le porte all'Italia.

Fini 7 - Rimette subito le cose a posto dopo la rete di Mikolajewski: azione personale, sterzata sul sinistro e pallone sul primo palo alle spalle di Lubik.

Cherubini 7 - Entra pure lui nella ripresa e partecipa alla festa con un tiro a giro scoccato poco dentro l'area di rigore.

Pisilli 7 - Non segna, ma un gol lo meriterebbe per la prestazione a tutto campo. Qualità da vendere, è in ogni dove, spara in porta con una frequenza impressionante, ma è sfortunato.

Camarda 6 - Nel festival del gol azzurro manca la sua firma, aspetta il pallone giusto che non arriva mai. Un'altra occasione persa.

Polonia top e flop

Mikolajewski 6,5 - Utilizzo part-time, entra nella ripresa e segna la rete del momentaneo 4-1.

Mazurek 6 - Oltre 80' di nulla, poi si inventa il gol del 5-2 togliendo le ragnatele dall'incrocio dei pali.

Lubik 5,5 - Due interventi pazzeschi sui colpi di testa di Ndour e Pisilli, ma poi deve arrendersi praticamente su ogni tiro in porta degli azzurrini, palombella di Ndour compresa.

Monka 4,5 - Soffre terribilmente le palle alte sparate in area dagli azzurrini, si perde subito Ndour che sfiora l'1-0.

Gurgul 4,5 - Liberali è un cliente scomodo, non lo prende mai nel primo tempo. Mal posizionato e sbadato.

Ede 4,5 - Lui e Monka vengono schiacciati dalla furia azzurra, molto male in marcatura, in ritardo nel chiudere su Koleosho.

Krajewski 4,5 - Sbranato da Koleosho per tutta la partita e soprattutto nell'azione del 4-0, quando gli regala palla e manda in porta Lipani.

Il migliore in campo: Ndour

È la sua partita, lo fa capire dopo solo un minuto e mezzo quando impegna Lubik con un colpo di testa quasi perfetto. È perfetta, assolutamente, la sua prestazione. Dominante in mezzo al campo, segna il 2-0 facendo valere stazza fisica, posizionamento e senso del gol. Ma è la seconda rete che andrà ricordata negli anni a venire: ruba palla a Kowalczyk e da 75 metri indovina la giocata della carriera, impallinando Lubik fuori dai pali.

La pagella dell'arbitro Badstubner (Germania)

Mancano due gialli nel primo tempo contro i polacchi, soprattutto quello per un fallo in ritardo di Ede su Cisse, che fa infuriare Baldini. Nella ripresa gestisce una partita che ha un solo padrone, l'Italia. Un solo giallo, per Palmisani, colpevole di aver perso qualche secondo di troppo sul 3-0. Voto: 5,5.

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