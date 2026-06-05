Pagelle Italia-Serbia Femminile 3-0, top e flop: Bergamaschi e Caruso la sbloccano, Bonansea la chiude

Le Azzurre di Andrea Soncin portano a casa una vittoria importantissima per tenere viva la corsa verso il Mondiale: martedì ci si gioca tutto contro la Svezia.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Penultima curva verso il Mondiale per l’Italia femminile di Andrea Soncin, che supera la Serbia con il punteggio di 3-0 grazie ai gol di Bergamaschi, Caruso e Bonansea, che tiene viva la volata in attesa della super sfida con la Svezia, in programma martedì prossimo. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match , andato questa sera in scena all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.

Italia-Serbia femminile 3-0: Bergamaschi e Caruso premiano Soncin

Primo tempo povero di emozioni a Pisa, complice una partita particolarmente bloccata. Serbia aggressiva e Italia senza idee, con Greggi in ombra e Dragoni in palese difficoltà in mezzo alle centrali serbe. Girelli fa quel che può, con l’ausilio di Caruso, ma non basta per stappare la gara all’alba dell’intervallo.

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Nella ripresa, però, le Azzurre scendono in campo con tutt’altro spirito, affidandosi alle sgroppate di Glionna e Bergamaschi e alla leadership di Girelli. Prima una doppia clamorosa occasione per l’ex attaccante della Juventus, poi il traversone di Greggi che pesca l’inserimento di Bergamaschi sul secondo palo. Tocco vincente dell’esterno sinistro dell’Italia e Kostic battuta.

Le padroni di casa continuano a spingere e alla fine raccolgono i frutti dei loro sforzi, con una bellissima combinazione che all’82’ premia il destro a rimorchio di Arianna Caruso, che mette la ciliegina su una prestazione di assoluto spessore. Partita chiusa e Italia che può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo aver tenuto aperta la contesa per gran parte del match. Nel finale, la Nazionale si distende e trova anche il 3-0, con Barbara Bonansea che va in dribbling e calcia, approfittando di un errore di Kostic. Tris Italia. Testa alla Svezia.

Top e Flop dell’Italia femminile

TOP

Bergamaschi voto 7: Galoppa con costanza sulla corsia mancina, alimentando la manovra offensiva e mettendo dentro una lunga serie di cross. Al 62′, però, è proprio lei a piazzare la zampata giusta, inserendosi con convinzione sul secondo palo e fulminando Kostic da pochi passi.

voto 7: Galoppa con costanza sulla corsia mancina, alimentando la manovra offensiva e mettendo dentro una lunga serie di cross. Al 62′, però, è proprio lei a piazzare la zampata giusta, inserendosi con convinzione sul secondo palo e fulminando Kostic da pochi passi. Caruso voto 7: L’Italia fatica nei primi 45 minuti, ma la classe ’99 riesce ugualmente a restare sempre nel vivo del gioco. Lucida sulla trequarti offensiva, tranquilla quando deve palleggiare per mettere ordine. Nel secondo tempo, arriva anche la soddisfazione più grande: destro incrociato di prima intenzione e raddoppio azzurro.

voto 7: L’Italia fatica nei primi 45 minuti, ma la classe ’99 riesce ugualmente a restare sempre nel vivo del gioco. Lucida sulla trequarti offensiva, tranquilla quando deve palleggiare per mettere ordine. Nel secondo tempo, arriva anche la soddisfazione più grande: destro incrociato di prima intenzione e raddoppio azzurro. Glionna voto 6,5: Talvolta passa inosservata, ma la sua gamba e la sua disponibilità sono linfa per il gioco della squadra di Soncin. Sempre presente all’altezza del lato corto dell’area di rigore, sforna innumerevoli traversoni, arrivando spesso esausta sulla linea di fondo. Essenziale.

voto 6,5: Talvolta passa inosservata, ma la sua gamba e la sua disponibilità sono linfa per il gioco della squadra di Soncin. Sempre presente all’altezza del lato corto dell’area di rigore, sforna innumerevoli traversoni, arrivando spesso esausta sulla linea di fondo. Essenziale. Bonansea voto 6,5: Entra e segna. Commozione e 33esimo gol in Nazionale. Con l’aiuto di Kostic.

voto 6,5: Entra e segna. Commozione e 33esimo gol in Nazionale. Con l’aiuto di Kostic. Cantore voto 6,5: Da premiare anche l’ingresso di Cantore, capace di restituire freschezza e imprevedibilità al reparto offensivo azzurro. Preziosa.

FLOP

Dragoni voto 5: Corre tanto su tutto il fronte offensivo, ma spesso lo fa a vuoto. Tocca pochissimi palloni e Soncin se ne accorge all’intervallo.

voto 5: Corre tanto su tutto il fronte offensivo, ma spesso lo fa a vuoto. Tocca pochissimi palloni e Soncin se ne accorge all’intervallo. Greggi voto 5,5: Primo tempo difficile del talento azzurro, già in orbita Chelsea, che poi si riscatta con l’assist decisivo per Bergamaschi, sulla sponda pulita di Girelli.

voto 5,5: Primo tempo difficile del talento azzurro, già in orbita Chelsea, che poi si riscatta con l’assist decisivo per Bergamaschi, sulla sponda pulita di Girelli. Girelli voto 5,5: Leader e punto di riferimento avanzato, smista la sfera con buona continuità sulle corsie esterne, per poi andare a riempire l’area con la sua fisicità. Dragoni non aiuta nella prima frazione, lei si divora due volte il gol nei secondi 45 minuti. Errori che pesano per una come lei. Nonostante ciò, partecipa attivamente all’azione che porta alla rete di Bergamaschi.

voto 5,5: Leader e punto di riferimento avanzato, smista la sfera con buona continuità sulle corsie esterne, per poi andare a riempire l’area con la sua fisicità. Dragoni non aiuta nella prima frazione, lei si divora due volte il gol nei secondi 45 minuti. Errori che pesano per una come lei. Nonostante ciò, partecipa attivamente all’azione che porta alla rete di Bergamaschi. Giugliano voto 5,5: Meno coinvolta del solito, in una giornata speciale per lei. Premio per le 100 caps in azzurro per la giocatrice della Roma. Oggi, però, mai particolarmente in partita. Nel finale un suo tentativo a porta sguarnita viene respinto da un’avversaria sulla linea. Anche sfortunata.

Top e Flop della Serbia femminile

TOP

Slovic voto 6,5: Tiene a bada Dragoni con sorprendente autorevolezza nel primo tempo, limitando le iniziative della Girelli. Non sempre pulita in fase di impostazione, ma si fa sentire quando è chiamata in causa nella propria area di rigore.

FLOP

Matejic voto 5: Generosa in pressione, ma spesso aggirata dal possesso palla delle Azzurre. Non ha palloni utili per far male a Giuliani.