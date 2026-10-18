La Lazio espugna l’Allianz Stadium e conquista tre punti pesanti, imponendosi per 3-0 contro una Juventus incapace di concretizzare il proprio possesso. La squadra di Gattuso sblocca il risultato al 37′ con Provstgaard, bravo a svettare di testa sul cross di Zaccagni. I biancocelesti sfiorano anche il raddoppio nel primo tempo, mentre i bianconeri faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Mandas. Nella ripresa Spalletti inserisce Woltemade per aumentare il peso offensivo e cerca poi altre soluzioni dalla panchina ma al 66′ arriva la doccia fredda: Isaksen firma il raddoppio con un diagonale preciso. Nel finale arriva il tris firmato da Dele-Bashiru, mentre la Juve incassa una sconfitta che apre molti interrogativi.
Pagelle Juve-Lazio 0-3: Provstgaard (7) e Isaksen (7,5) trascinano Gattuso, Woltemade e Kolo Muani inutili (5)
La Lazio passa all'Allianz Stadium con Provstgaard e Isaksen, approfittando delle lacune difensive bianconere. Spalletti paga a caro prezzo gli errori sotto porta.
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Le pagelle della Juventus: senza difesa e senza attacco
- Vicario 6 Subisce gol al primo tiro in porta ma non ha responsabilità e non le ha neanche sugli altri due. Non ci sono parate importanti da evidenziare.
- Kalulu 6 Solita prestazione del francese che dal suo lato presidia bene e all'occorrenza dà anche una mano in zona offensiva.
- Bremer 5 Si lascia beffare dai 194 centimetri di Provstgaard. Non è senza colpe su gol biancoceleste.
- Lucumi 5 Ruvido tecnicamente nell'uscita palla al piede. In più ci sono le corresponsabilità con Bremer sulla rete laziale. Nella ripresa intervento provvidenziale in recupero su Floriani ma non lo scagiona del tutto.
- McKennie 5,5 Gioca sulla fascia per contenere Nuno Tavares. Se questo è il suo compito lo assolve ma oltre non va.
- Douglas Luiz 5 Gioca semplice, anche fin troppo. Non dà mai la sensazione di prendersi in mano squadra e centrocampo finendo per diventare passivo. (Dal 68' Zhegrova 6 Il miracolo stavolta non avviene, però ci prova sempre).
- Sarr 5 Perde una quantità industriale di palloni. Male male. (Dall'87' Boga ng).
- Celik 5 A sinistra perde un tempo di gioco. Si fa raggirare da Isaksen in occasione del 2-0. (Dal 74' Cambiaso ng).
- Nico Gonzalez 5 Ci sono le idee ma non trovano mai realizzazione. Nel complesso, prestazione parecchio opaca dell'argentino. (Dal 68' Conceicao 5,5 Non trova la giocata decisiva).
- Alajbegovic 5 Riprendere pagella col Celta Vigo: completamente fuori dalla partita. (Dal 46' Woltemade 5 Si divora il gol del possibile pari con quasi l'intera porta spalancata sbagliando del tutto scelta. Le due punte aiutano la Juve purché facciano il loro lavoro).
- Kolo Muani 5 Gli manca cattiveria in zona gol e quella non si compra al mercato. Lotta con i difensori capitolini ma ne esce sconfitto.
Top e flop della Lazio: Provstgaard-Sutalo, la coppia funziona
- Provstgaard 7 Ormai titolare inamovibile per Gattuso e si capisce anche il perché. Attento nella propria area difensiva, imperioso in quella opposta. Svetta tra Bremer e Lucumi, non proprio due avversari banali, mettendo il pallone alle spalle di Vicario.
- Dele-Bashiru 7 Mette anche la sua firma sui tre punti.
- Sutalo 6,5 Qualche errore, sicuramente, ma anche la voglia e l'energia per rimediare. Con Provstgaard forma una bella coppia e non era scontato pensando all'eredità da raccogliere (Gila + Romagnoli).
- Zaccagni 6,5 Gli spazi non sono molti per cui tutto si decide con una giocata individuale. E' illuminante quella che pesca Provstgaard al centro dell'area nell'azione dell'1-0.
- Belahyane 6,5 Altra intuizione di Gattuso per un giocatore che sembrava perso. Se il centrocampo biancoceleste funziona, tra pressing alto e verticalizzazione immediata, un po' di meriti ce li ha anche il marocchino.
- Noslin 5 Nota stonata della serata laziale. Cercato poco e male, non fa breccia tra la retroguardia juventina.
Il migliore in campo: Isaksen straripante
- Isaksen 7,5 Primo tempo di sacrificio nel quale prova comunque a piazzare il guizzo. Nella ripresa sfrutta una sovrapposizione dell'ottimo Floriani per guadagnare spazio e infilare Vicario.
Il giudizio sull'arbitro: Massa non sbaglia nulla
- Massa 6,5 Proteste bianconere per un calcio di rigore ma su Nico Gonzalez sembra non esserci nulla. Altri episodi significativi non ce ne sono nel match ma il fischietto di Imperia è sempre ben posizionato e soprattutto autorevole con i calciatori.
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