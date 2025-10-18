Juve Stabia-Avellino 2-0 pagelle: Mosti e Bellich ed è festa per le Vespe, flop Insigne che viene anche espulso col Var

Gli irpini cadono al "Menti" di Castellammare: non basta l'ingresso di Roberto Insigne, sorpasso in classifica delle Vespe che ora sognano

La Juve Stabia di Ignazio Abate si aggiudica il derby campano con l’Avellino di Raffaele Biancolino, mettendo in discesa la gara nei primi 45 minuti con i gol di Mosti e Bellich. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match andato in scena questo pomeriggio allo stadio “Menti” di Castellammare, in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie B.

Mosti e Bellich premiano Abate nel derby

Primo tempo di marca gialloblù, con la Juve Stabia più aggressiva e intraprendente dell’Avellino, complice la spinta degli oltre 5.000 tifosi di casa presenti sugli spalti del “Menti”. Correia e Mosti guidano l’assalto, muovendosi sulla trequarti offensiva e creando più di un pericolo dalle parti di Iannarilli. I pochi sussulti biancoverdi sono affidati a Raffaele Russo, che si divora due occasioni clamorose a tu per tu con Confente in ripartenza.

All’alba dell’intervallo, la gara si sblocca: al minuto 39, è il siluro di Mosti a far esplodere il pubblico di Castellammare, con il sinistro del fantasista gialloblù che non lascia scampo a Iannarilli sugli sviluppi di una palla inattiva. Vespe sulle ali dell’entusiasmo e raddoppio che arriva nel giro di 180 secondi: corner dalla destra di Maistro, uscita a vuoto di Iannarilli e palla che sbatte sulla coscia di Bellich e termina in rete. 2-0 al termine dei primi 45 minuti.

Nella ripresa, i cambi di Biancolino e il nuovo 4-3-1-2 non scuotono la squadra biancoverde, apparsa “spuntata” sin dalle battute iniziali al “Menti”. La chance più interessante capita sul mancino di Besaggio, che sfiora la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non basta l’ingresso di Roberto Insigne, dinamico ma poco concreto sulla trequarti offensiva. Negli ultimi secondi di gara, viene anche espulso per un fallo considerato da rosso dalla sala Var. L’arbitro Mucera conferma e lo spedisce anzitempo negli spogliatoi.

Tre punti importanti per classifica e morale in casa Juve Stabia, con la formazione di Ignazio Abate che riscatta il ko di Carrara e si porta così a quota 13, scavalcando proprio l’Avellino ad una settimana dalla sfida con un’altra neopromossa come il Padova di Andreoletti. Gli irpini, che escono con le ossa rotte dal derby odierno, saranno chiamati ad ospitare lo Spezia di Luca D’Angelo sabato prossimo al “Partenio-Lombardi”. Seconda sconfitta in campionato e una striscia positiva che si interrompe dopo sei partite.

Top e Flop della Juve Stabia

TOP

Mosti voto 6,5: Corona il suo splendido primo tempo con un gran tiro dalla distanza, fulminando Iannarilli con un sinistro dai 20 metri che si infila sotto l’incrocio dei pali.

voto 6,5: Corona il suo splendido primo tempo con un gran tiro dalla distanza, fulminando Iannarilli con un sinistro dai 20 metri che si infila sotto l’incrocio dei pali. Correia voto 6,5: Autentico motore del centrocampo della Juve Stabia, non si risparmia e dimostra di aver ritrovato un’ottima condizione fisica, anche grazie alla sosta nazionali. Va vicino al gol in un paio di circostanze, ma senza particolare fortuna.

voto 6,5: Autentico motore del centrocampo della Juve Stabia, non si risparmia e dimostra di aver ritrovato un’ottima condizione fisica, anche grazie alla sosta nazionali. Va vicino al gol in un paio di circostanze, ma senza particolare fortuna. Bellich voto 6,5: Leader difensivo delle Vespe, oggetto del desiderio proprio dell’Avellino in estate, sforna un’altra prestazione importante. Non sbaglia praticamente nulla nella sua metà campo e poi va ancora a segno contro i Lupi, siglando il raddoppio della Juve Stabia con un pizzico di fortuna.

FLOP

Candellone voto 5,5: Al rientro dopo l’infortunio, non riesce a pungere a ridosso dell’area di rigore biancoverde. Prezioso il suo lavoro in fase di non possesso.

voto 5,5: Al rientro dopo l’infortunio, non riesce a pungere a ridosso dell’area di rigore biancoverde. Prezioso il suo lavoro in fase di non possesso. Carissoni voto 5,5: Grande gamba per l’ex Latina, che però va a sbattere spesso e volentieri sul muro eretto da Fontanarosa. Duetta bene con Mosti, ma non risulta sempre incisivo.

voto 5,5: Grande gamba per l’ex Latina, che però va a sbattere spesso e volentieri sul muro eretto da Fontanarosa. Duetta bene con Mosti, ma non risulta sempre incisivo. Leone voto 5,5: Si vede poco in fase di impostazione il regista scuola Juve, più impegnato a fare da schermo dinanzi alla retroguardia stabiese.

Top e Flop dell’Avellino

TOP

Simic voto 6,5: Vince tutti i duelli aerei, tenendo a bada Candellone al centro dell’area di rigore. Ordinato e pragmatico.

voto 6,5: Vince tutti i duelli aerei, tenendo a bada Candellone al centro dell’area di rigore. Ordinato e pragmatico. Besaggio voto 6,5: Entra con buon piglio al posto di un Palmiero esausto, sfiorando subito il gol con un sinistro dal limite dell’area di rigore. Restituisce ordine alla mediana dei Lupi.

voto 6,5: Entra con buon piglio al posto di un Palmiero esausto, sfiorando subito il gol con un sinistro dal limite dell’area di rigore. Restituisce ordine alla mediana dei Lupi. Kumi voto 6: In una serata non particolarmente fortunata per l’Avellino, risulta tra i più positivi per intraprendenza nella metà campo avversaria. Sfortunato in due occasioni all’interno dei 16 metri dei padroni di casa, ma poco più.

FLOP