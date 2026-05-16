Pagelle di Juve Stabia-Monza 2-2: Cacciamani ispira l'uno-due di Mosti e Okoro. Carboni e Delli Carri rimontano

Ecco i top e flop del match del Menti, andata dei playoff di Serie B. Le Vespe sfiorano l'impresa, poi sprecano il doppio vantaggio: martedì ritorno al Brianteo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juve Stabia si mangia le mani e spreca un doppio vantaggio con il Monza. Dopo un primo tempo anonimo e con poche occasioni, le Vespe passano nella ripresa in entrambi i casi su iniziativa di Cacciamani. Sono suoi gli assist per Mosti e per Okoro che non devono far altro che spingere la palla in porta. Quando tutto sembra perso, i brianzoli si rimettono in pista con Carboni. Nel finale, però, Delli Carri segna il definitivo 2-2. Sarà decisiva ora la gara di martedì al Brianteo, con i lombardi che però avranno ancora a disposizione due risultati su tre.

Juve Stabia-Monza: le scelte di Abate e Bianco

In campionato Juve Stabia e Monza hanno concluso a 25 punti di distanza. I campani sono arrivati settimi prendendosi il penultimo posto disponibile per i playoff, i brianzoli invece si sono piazzati terzi alle spalle del duo Venezia e Frosinone. Oggi, però, le due compagini si ritrovano fianco a fianco per giocarsi la possibilità di approdare in Serie A. Un sogno per le Vespe, un obiettivo da inizio stagione per i biancorossi. Abate cambia modulo, affidandosi al 3-5-2, e pure qualche uomo: out Carissoni e dentro Ricciardi, coppia d’attacco formata da Gabrielloni e Okoro. Bianco punta su Hernani e Dani Mota Carvalho alle spalle di Cutrone.

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Primo tempo tattico e con poche occasioni

La Juve Stabia di Abate approccia la gara con coraggio e il pubblico del Menti apprezza. Il Monza, però, può fare affidamento su individualità superiore e pur non eccellendo dal punto di vista del gioco qualcosa riesce a creare. Il primo tempo è soprattutto tattico: non ci sono particolari occasioni da gol né interventi degni di nota dei due portieri. Più produttivi i biancorossi, alla fine della fiera, soprattutto con le accelerazioni di Dany Mota e la qualità tra le linee dei vari Hernani e Pessina. Ragionando sui 180 minuti, era comunque prevedibile uno sviluppo simile del match.

Juve Stabia show ma il Monza rimonta

Gli applausi all’ex Thiam aprono il secondo tempo. Ma non bisogna farsi trarre in inganno: nei confronti del vecchio numero 1, la Juve Stabia non ha alcun timore reverenziale. Tant’è che al 57′ lo infila con Mosti, al posto giusto nel momento giusto per capitalizzare l’ottimo assist (il primo della stagione) di Cacciamani. Bianco allora si gioca la carta Petagna per dare sostanza al suo attacco. Invece le Vespe trovano il raddoppio attaccando sempre dallo stesso lato ma stavolta con Okoro pronto al tap-in di testa. Al 77′ Birindelli trova la forza di rimettere in carreggiata i brianzoli. Nel finale, poi, Delli Carri fa 2-2 rimettendo il destino della qualificazione nelle mani del Monza.

Top e flop Juve Stabia

Cacciamani 7,5 Le azioni dei gol nascono da sue accelerazioni sulla fascia sinistra. Spina nel fianco del Monza.

Le azioni dei gol nascono da sue accelerazioni sulla fascia sinistra. Spina nel fianco del Monza. Mosti 7 Prima sblocca la partita con grande tempismo, poi va vicino anche al raddoppio.

Prima sblocca la partita con grande tempismo, poi va vicino anche al raddoppio. Okoro 7 Tanta generosità e il gol del momentaneo 2-0 con un colpo di testa da vero centravanti. Esce dopo una partita di grande sacrificio.

Tanta generosità e il gol del momentaneo 2-0 con un colpo di testa da vero centravanti. Esce dopo una partita di grande sacrificio. Gabrielloni 6,5 Lavoro prezioso tra le linee e buona partecipazione alla manovra offensiva. Cresce nella ripresa prima della sostituzione.

Lavoro prezioso tra le linee e buona partecipazione alla manovra offensiva. Cresce nella ripresa prima della sostituzione. Confente 6 Sicuro per gran parte della gara, non può molto sul sinistro preciso di Carboni che riapre il match. Né sul 2-2 di Delli Carri.

Top e flop del Monza