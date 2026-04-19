Pagelle Juventus-Bologna 2-0: David e Thuram, Champions a un passo. Dominio totale della squadra di Spalletti

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 33a giornata di Serie A. Bianconeri a +5 sul quinto posto grazie a un gol per tempo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Troppo ghiotta l’occasione per lasciarsela sfuggire. La Juventus capitalizza i passi falsi – pieni o mezzi – di Como e Roma e aumenta il proprio vantaggio sulle inseguitrici nella lotta al quarto posto. I bianconeri liquidano il Bologna con un 2-0 che sta anche stretto dato il netto dominio della formazione guidata da Luciano Spalletti. La gara prende subito una piega positiva con il gol di David dopo pochi minuti. Nella ripresa chiude i conti Thuram, sempre di testa.

Le scelte di Spalletti e Italiano

Como e Roma hanno dato un bell’assist alla Juventus che vincendo potrebbe andare a +5 sul quinto posto. I bianconeri arrivano da 4 successi nelle ultime 5 gare: l’unica macchia è il pareggio interno con il Sassuolo. Yildiz non è al meglio e va in panchina: c’è Boga a completare il trio offensivo con Conceicao e David. McKennie gioca da mediano accanto a Locatelli, fresco di rinnovo. Il Bologna è reduce dall’eliminazione in Europa League e cerca riscatto. In attacco c’è Castro, supportato da Orsolini, Sohm e Cambiaghi.

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Juve colpisce subito e domina

Il primo tempo dell’Allianz Stadium si apre con un momento carico di emozione: il minuto di raccoglimento dedicato ad Alexander Manninger, accompagnato da applausi e cori, crea un’atmosfera intensa e quasi sospesa, che la Juventus trasforma subito in energia agonistica. Dopo appena due minuti, i bianconeri colpiscono: cross preciso di Pierre Kalulu e stacco vincente di Jonathan David per l’1-0. Da lì in poi la squadra di Luciano Spalletti gestisce e crea, sfiorando più volte il raddoppio con Francisco Conceicão e ancora David, mentre Emil Holm stampa una clamorosa traversa. Il Bologna cresce col passare dei minuti, ma senza concretizzare davvero, lasciando ai bianconeri il controllo di un primo tempo intenso e combattuto.

Thuram entra e chiude la pratica

Nella ripresa si vede un Bologna più attivo. Però è la Juventus a colpire, ancora una volta. L’azione nasce dalla destra col solito Conceicao ma è McKennie a mettere un pallone in mezzo che Thuram converte in gol staccando di testa tra 3 maglie felsinee. I rossoblù reagiscono e colpiscono un palo con Rowe. Tra i diversi tentativi di Italiano di rimettere in piedi il match, va segnalato l’ingresso di Bernardeschi omaggiato con un’ovazione dallo Stadium.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Attento quando serve, rischia qualcosa sul pallone che sfila ma resta sempre lucido.

Attento quando serve, rischia qualcosa sul pallone che sfila ma resta sempre lucido. Kalulu 7 Assist perfetto per il gol e chiusure puntuali: una presenza costante.

Assist perfetto per il gol e chiusure puntuali: una presenza costante. Bremer 6,5 Solido dietro, guida la linea con sicurezza.

Solido dietro, guida la linea con sicurezza. Kelly 6 Ordinato, senza sbavature ma anche senza guizzi.

Ordinato, senza sbavature ma anche senza guizzi. Holm 6,5 Spinge e sfiora il gol con una traversa clamorosa: vivace. (Dal 46′ Thuram 7 Entra e segna il raddoppio mettendo fisicità a metà campo).

Spinge e sfiora il gol con una traversa clamorosa: vivace. (Dal 46′ Entra e segna il raddoppio mettendo fisicità a metà campo). Locatelli 6,5 Gestione semplice, il capitano è essenziale e preciso.

Gestione semplice, il capitano è essenziale e preciso. McKennie 7 Tanto lavoro sporco, utile negli equilibri e negli inserimenti. Suo l’assist per Thuram.

Tanto lavoro sporco, utile negli equilibri e negli inserimenti. Suo l’assist per Thuram. Cambiaso 6 Spinge a intermittenza, gara diligente. (Dal 79′ Gatti ng ).



Spinge a intermittenza, gara diligente. (Dal 79′ ). Conceicao 7 Il più pericoloso: salta l’uomo e crea, fermato solo da Ravaglia e dal fuorigioco. (Dal 72′ Zhegrova 6 Uno stop che esalta lo Stadium e qualche giocata propositiva).

Il più pericoloso: salta l’uomo e crea, fermato solo da Ravaglia e dal fuorigioco. (Dal 72′ Uno stop che esalta lo Stadium e qualche giocata propositiva). Boga 6 Si gioca soprattutto sulla corsia opposta ma quando lo coinvolgono dimostra di sapere sempre cosa fare. (Dall’86’ Openda ng ).

Si gioca soprattutto sulla corsia opposta ma quando lo coinvolgono dimostra di sapere sempre cosa fare. (Dall’86’ ). David 7 Gol lampo e movimenti continui: vicino anche alla doppietta. (Dal 72′ Yildiz 6 Entra col piglio giusto anche se la gara era già indirizzata).

Top e flop del Bologna