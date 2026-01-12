Pagelle Juventus-Cremonese: David ancora in gol, Yildiz e McKennie scatenati, Miretti ispiratore

Altra prova di livello dei bianconeri di Spalletti che travolgono la squadra di Nicola: finisce 5-0, riagganciata la Roma al quarto posto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Settantadue giorni dopo, di nuovo la Cremonese. Tanto è passato dall’esordio di Spalletti sulla panchina della Juventus: allora i bianconeri si imposero per 2-1, oggi è finita in goleada.

Juventus, monologo senza pause

Monologo quasi totale della Juventus nel primo tempo. Dopo cinque minuti David prende il palo, al 12′ il tiro al volo di Miretti sbatte sulla testa di Bremer e finisce in rete. Tre minuti dopo è David, dopo una percussione di Thuram, a siglare il 2-0. Feliciani concede un rigore alla Cremonese che poi il Var cancella, mentre da Lissone confermano la decisione di assegnare il penalty che vale il 3-0 della Juventus. Questa volta tira Yildiz e niente polemiche: Audero sfiora, il palo respinge, il turco segna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere tute le emozioni di Juventus-Cremonese

McKennie buca la Cremonese

Il secondo tempo si apre con il poker di McKennie (tecnicamente sarebbe autorete di Terracciano) su grande palla di Miretti, poi ancora McKennie colpisce di testa su grande cross di Kalulu. Partita praticamente in archivio e nuovo forte segnale al campionato: la Juventus non vinceva con cinque gol di scarto dal 2018, l’arrivo di Spalletti ha davvero ribaltato una squadra che era in crisi di gioco e di identità. La vetta si avvicina, e non è un dettaglio.

Pagelle Juventus

Di Gregorio 6,5 Nel primo tempo la minaccia maggiore arriva da Cambiaso, nel secondo tempo nega il gol a Grassi

Kalulu 7 Guardingo più del solito, da quel lato la Cremonese ha gente di gamba e bisogna fare attenzione. Nel secondo tempo ha molto più spazio e se lo prende tutto, trovando anche l’assist del 5-0

Bremer 6,5 Il gol è suo, Miretti lo colpisce al volto e la palla va in porta. Nove gol con la Juve, tutti di testa: fa niente se questo è casuale. Nessun problema con Vardy

Kelly 7 Dei due centrali è quello che aggredisce in avanti, e lo fa sempre con i tempi giusti. Non fa passare nessuno

Cambiaso 6,5 brividi li fa venire sempre con i suoi appoggi all’indietro: bel duello con Zerbin, lo vince anche se non per distacco

Thuram 7 Il primo spunto del match è suo, innesca il 2-0 con una grande galoppata e un assist preciso. Recupera palloni e taglia in due la Cremonese, sembra finalmente in gran spolvero

Locatelli 7 Prosegue nel solco di un periodo di grazia. Tampona, riparte, cuce, aggredisce sempre con costrutto

McKennie 7 Pezzella non è un cliente semplice, nel primo tempo è quello che ha vita meno semplice di tutti. Nel secondo tempo attacca dall’altro lato e trova più spazio. Un quasi gol e un gol: as usual

Miretti 7,5 Coraggioso e fortunato sul tiro che porta al gol, qualche errore di misura ma una presenza costante nel gioco. Gran palla per McKennie in occasione del 4-0, trova sempre la posizione giusta tra le linee

Yildiz 7 Stavolta il rigore lo prende lui: la respinta gli arride, e da lì inizia a divertirsi

David 7,5 Prende il palo dopo 5′, dopo 10′ la mette dentro poi serve un bel pallone a Thuram dal quale scaturisce il rigore. Regista offensivo, tocchi sapienti e movimenti coordinati per fare spazio a Miretti e McKennie. Giocatore ritrovato

Cabal 6 Si piazza a sinistra nei quattro, ruolo che dovrebbe ricoprire con maggiore continuità in futuro

Zhegrova 5,5 Sembra svogliato, o forse non al top nemmeno per giocare mezz’ora. Non incide nonostante la partita ampiamente decisa

Koopmeiners sv

Adzic sv

Openda sv

Pagelle Cremonese

Audero 6 Subito sotto pressione, risponde bene. Aveva anche toccato il rigore di Yildiz, ma è stato sfortunato. Limita il passivo in molte circostanze, può farci poco

Terracciano 5,5 Dalla sua parte c’è Yildiz, e non è una bella notizia. Non sfigura, prova anche a dare un contributo offensivo sulla destra, ma quando il turco accelera sono dolori

Baschirotto 5 Miretti e David lo destabilizzano, senza punti di riferimento non riesce a far valere la sua fisicità

Bianchetti 5,5 Primo tempo atteno, ma quando gli arrivano da tutte le parti diventa dura anche per lui

Zerbin 5 Schiacciato da Cambiaso, ha una palla buona nel primo tempo ma prova l’assist e non il tiro. Non si capisce perché

Bondo 5,5 Ha il compito di raddoppiare la marcatura di Terracciano su Yildiz. Thuram lo sovrasta, anche se cerca sempre di rendersi utile

Grassi 5 Locatelli e Miretti lo mettono in mezzo cancellandolo praticamente dalla partita

Johnsen 5 Rischia la frittata in avvio, la posizione alta e larga di Kalulu gli crea non pochi problemi

Pezzella 5 Tra i due esterni è quello che lavora meglio, anche nel primo tempo costringe spesso McKennie a inseguirlo. Ma con il passare dei minuti anche lui viene sovrastato

Bonazzoli 5 Cerca di legare il gioco, ma non lascia segni tangibili della sua presenza in campo

Vardy 5 Vita dura con Bremer: non la prende praticamente mai

Floriani 5 Nel secondo tempo McKennie gravita dal suo lato, e sono dolori

Sanabria 5 Non la vede mai

Vazquez 5 Come sopra

Vandeputte sv

Folino sv

La pagella dell’arbitro

Feliciani 6,5 Cancella giustamente il rigore alla Cremonese, vede bene su quello concesso alla Juventus. Partita che più tranquilla non si può