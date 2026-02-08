Pagelle Juventus-Lazio 2-2: Pedro e Isaksen sfiorano l'impresa. Rimonta bianconera con McKennie e Kalulu

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 24a giornata. La Vecchia Signora trova nel finale il pari con il difensore: Spalletti si salva

Spettacolo e gol allo Stadium. La Juventus domina e va sotto contro la Lazio, con il primo gol in carriera di Pedro contro i bianconeri. Nella ripresa, la formazione biancoceleste trova addirittura il raddoppio in contropiede con Isaksen. Quando la beffa sembra servita, ecco che la Vecchia Signora si rimette in carreggiata con due colpi di testa. Il primo è di McKennie, il secondo è di Kalulu nel finale. I capitolini avevano pregustato l’impresa, il team di Spalletti non molla ed evita il secondo ko consecutivo.

Le scelte di Spalletti e Sarri

La vigilia di Juventus-Lazio è stata caratterizzata dal rinnovo di Yildiz fino al 2030. Dopo lo stop in Coppa Italia, il turco ritrova una maglia da titolare: la novità nei bianconeri è Cabal terzino sinistro con Cambiaso avanzato in posizione di ala destra. Koopmeiners concede un turno di riposo a Kelly in difesa. I biancocelesti stanno vivendo una stagione piena di difficoltà.

L’11 di Sarri è quasi obbligato. Maldini viene schierato da falso nueve in un tridente con Isaksen e Pedro ai lati. Curiosità: la gara di andata, vinta dai capitolini, segnò la fine dell’era Tudor con conseguente scelta di puntare su Spalletti.

Primo tempo: Juve dominante, Lazio cinica nel recupero

La Juventus prende in mano il controllo della gara fin dai primi minuti, occupando stabilmente la metà campo della Lazio e creando diverse occasioni, soprattutto con Bremer e Cambiaso, ma senza riuscire a sbloccarla. Provedel è decisivo con almeno un intervento di alto livello, mentre un gol di Koopmeiners viene annullato per fuorigioco attivo di Thuram tra le proteste bianconere.

Quando l’intervallo sembra ormai vicino, arriva però la beffa: errore in uscita di Locatelli, Maldini recupera palla e serve Pedro che nel recupero firma lo 0-1 con un sinistro preciso. Un risultato che non rispecchia l’andamento del primo tempo, ma che premia la freddezza dei biancocelesti.

Isaksen illude, McKennie-Kalulu rimontano

Zhegrova entra per Cabal ma la Juve nel frattempo si è sciolta. Ne approfitta Isaksen che in contropiede, ad inizio ripresa, fa 2-0. I bianconeri alzano i giri del motore e accorciano le distanze col colpo di testa di McKennie su cross di Cambiaso.

In ripartenza Taylor e Noslin sfiorano il tris. A quel punto diventa monologo dei padroni di casa, con Provedel o l’imprecisione delle punte di Madama a impedire che la rimonta venga completata. Finché non arriva Kalulu col colpo di testa a fare 2-2

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Incolpevole sui gol, di fatto unici tiri subito.

Incolpevole sui gol, di fatto unici tiri subito. Kalulu 7,5 Assiste Cambiaso fornendogli sempre una soluzione di gioco. Difensivamente copre dappertutto o quasi. Nel finale trova la rete del 2-2, ormai insperata.

Assiste Cambiaso fornendogli sempre una soluzione di gioco. Difensivamente copre dappertutto o quasi. Nel finale trova la rete del 2-2, ormai insperata. Bremer 5,5 Pericoloso due volte di testa in area avversaria. Soffre la verve di Maldini.

Pericoloso due volte di testa in area avversaria. Soffre la verve di Maldini. Koopmeiners 6 Fondamentale nel pressing alto difensivo. Arriva anche due volte al tiro: in un’occasione segna pure ma c’è Thuram in fuorigioco sulla traiettoria del pallone. La macchia sono un paio di svarioni difensivi che gli costano mezzo punto in meno. (Dal 76′ Kelly ng ).

Fondamentale nel pressing alto difensivo. Arriva anche due volte al tiro: in un’occasione segna pure ma c’è Thuram in fuorigioco sulla traiettoria del pallone. La macchia sono un paio di svarioni difensivi che gli costano mezzo punto in meno. (Dal 76′ ). Cabal 5,5 Chiede invano un calcio di rigore. Si presta alle due fasi di gioco, con particolare riguardo al contenimento di Isaksen. (Dal 46′ Zhegrova 6,5 Ha il merito di vivacizzare la manovra juventina).

Chiede invano un calcio di rigore. Si presta alle due fasi di gioco, con particolare riguardo al contenimento di Isaksen. (Dal 46′ Ha il merito di vivacizzare la manovra juventina). Locatelli 5 Perde un pallone sanguinoso, dal quale arriva il vantaggio di Pedro. (Dall’84’ Miretti ng ).

Perde un pallone sanguinoso, dal quale arriva il vantaggio di Pedro. (Dall’84’ ). Thuram 6 Si butta negli spazi da perfetto box to box. Ma non è sempre lucido nelle scelte dell’ultimo passaggio.

Si butta negli spazi da perfetto box to box. Ma non è sempre lucido nelle scelte dell’ultimo passaggio. Cambiaso 5,5 Primo tempo, con Kalulu alle spalle, fa meglio. Nella ripresa da terzino non arriva in tempo su Isaksen. L’assist non lo scagiona del tutto. (Dal 76′ Boga ng ).

Primo tempo, con Kalulu alle spalle, fa meglio. Nella ripresa da terzino non arriva in tempo su Isaksen. L’assist non lo scagiona del tutto. (Dal 76′ ). McKennie 7 Presenza importante per arginare Cataldi, fonte di gioco biancoceleste. Tempista come pochi in area di rigore. (Dall’84’ Openda ng ).

Presenza importante per arginare Cataldi, fonte di gioco biancoceleste. Tempista come pochi in area di rigore. (Dall’84’ ). Yildiz 5,5 Più bello che utile stasera. Si impegna, gioca anche bene ma negli ultimi metri – quelli che contano – non determina. Quando la situazione diventa sfavorevole, inoltre, si intestardisce troppo.

Più bello che utile stasera. Si impegna, gioca anche bene ma negli ultimi metri – quelli che contano – non determina. Quando la situazione diventa sfavorevole, inoltre, si intestardisce troppo. David 5 Centravanti mobile, va un po’ ovunque. Per questo Spalletti chiedeva un attaccante diverso, più presente in area. Anche perché quando arriva la palla giusta, il canadese poi non fa gol.

Top e flop della Lazio