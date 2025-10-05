Pagelle Juventus-Milan 0-0, top e flop: Pulisic e Leao tradiscono Allegri, ancora un pareggio per Tudor

Finisce in parità il big match della sesta giornata di Serie A, con il penalty sbagliato dai rossoneri che condanna Max. Tudor non riesce a cambiare la partita con Vlahovic.

Juventus e Milan pareggiano all’Allianz Stadium di Torino, non andando oltre lo 0-0. I bianconeri restano imbattuti in campionato, ma allungano la loro preoccupante striscia di pareggi, tra Serie A e Champions League. Entriamo nel dettaglio di top e flop del big match della sesta giornata di Serie A. Pesa il rigore sbagliato da Pulisic nella ripresa.

Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia un rigore, Leao fallisce una doppia occasione nel finale

Primo tempo soporifero all’Allianz Stadium di Torino, con Juve e Milan molto attente a non commettere errori e a non concedere spazi agli attacchi avversari. Una frazione accesa solo da un paio di lampi di Gimenez e Rabiot, seguiti dalle consuete serpentine di Conceiçao sulla corsia destra bianconera. Male David, sempre impreciso e piuttosto goffo all’interno dell’area di rigore rossonera.

La ripresa si apre con la super parata di Maignan su Federico Gatti, all’interno dell’area piccola, prima del calcio di rigore concesso dall’arbitro Guida al Milan di Allegri: fallo di Kelly su Gimenez e penalty per gli ospiti. Dal dischetto va Pulisic, che spiazza Di Gregorio ma spara alto clamorosamente. Nel finale, fallisce una doppia clamorosa occasione Leao, che grazia Di Gregorio. Finisce 0-0.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio voto 6: Chiamato ad un solo intervento nel primo tempo, sulla conclusione di Gimenez da distanza ravvicinata, viene graziato da Pulisic nella ripresa, dagli 11 metri.

voto 6: Chiamato ad un solo intervento nel primo tempo, sulla conclusione di Gimenez da distanza ravvicinata, viene graziato da Pulisic nella ripresa, dagli 11 metri. Gatti voto 5,5: Insegue Pulisic per gran parte del primo tempo, per poi sbagliare un paio di passaggi facili. Sua la chance più clamorosa della Juve, con gran parata di Maignan.

voto 5,5: Insegue Pulisic per gran parte del primo tempo, per poi sbagliare un paio di passaggi facili. Sua la chance più clamorosa della Juve, con gran parata di Maignan. Rugani voto 6,5: Tra i migliori dei suoi, esce con i crampi. Ottimo sostituto di Bremer, nonostante il lungo periodo lontano dal campo.

voto 6,5: Tra i migliori dei suoi, esce con i crampi. Ottimo sostituto di Bremer, nonostante il lungo periodo lontano dal campo. Kelly voto 5,5: Alterna cose buone a interventi negativi come in occasione del rigore concesso al Milan. Suo il fallo su Gimenez, ma Pulisic grazia la Juve.

voto 5,5: Alterna cose buone a interventi negativi come in occasione del rigore concesso al Milan. Suo il fallo su Gimenez, ma Pulisic grazia la Juve. Kalulu voto 5: Non propriamente nel suo ruolo, fatica tremendamente a dare qualità alla manovra offensiva della Juve.

voto 5: Non propriamente nel suo ruolo, fatica tremendamente a dare qualità alla manovra offensiva della Juve. McKennie voto 6,5: Buona partita dello statunitense, che riesce ad accompagnare l’azione con continuità, senza dimenticarsi di Locatelli in fase difensiva.

voto 6,5: Buona partita dello statunitense, che riesce ad accompagnare l’azione con continuità, senza dimenticarsi di Locatelli in fase difensiva. Locatelli voto 6: Schermo davanti alla difesa, fa il suo senza particolari lampi.

voto 6: Schermo davanti alla difesa, fa il suo senza particolari lampi. Cambiaso voto 5,5: Non riesce a supportare la manovra di Yildiz come di consueto, pur non sbagliando tocchi importanti. Ci si aspettava di più.

voto 5,5: Non riesce a supportare la manovra di Yildiz come di consueto, pur non sbagliando tocchi importanti. Ci si aspettava di più. Conceiçao voto 6: L’unico a provarci nel primo tempo della Juve, poi cala alla distanza contro un Bartesaghi attento; dal 68′ Openda voto 5: Entra come peggio non poteva, deludendo Tudor e il pubblico bianconero. Troppi errori.

voto 6: L’unico a provarci nel primo tempo della Juve, poi cala alla distanza contro un Bartesaghi attento; dal 68′ voto 5: Entra come peggio non poteva, deludendo Tudor e il pubblico bianconero. Troppi errori. Yildiz voto 5: Serata “no” per la stella bianconera, che si accende a sprazzi e viene arginato da Tomori e Saelemaekers; dal 68′ Vlahovic voto 5,5: Non ha palloni giocabili per poter incidere, rispetto alle precedenti uscite.

voto 5: Serata “no” per la stella bianconera, che si accende a sprazzi e viene arginato da Tomori e Saelemaekers; dal 68′ voto 5,5: Non ha palloni giocabili per poter incidere, rispetto alle precedenti uscite. David voto 5: Malissimo l’ex Lille, che sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare a pochi passi dalla porta di Maignan. Impacciato; dal 68′ Thuram voto 6: Dà equilibrio al centrocampo della Juve

voto 5: Malissimo l’ex Lille, che sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare a pochi passi dalla porta di Maignan. Impacciato; dal 68′ voto 6: Dà equilibrio al centrocampo della Juve All. Tudor voto 5,5: Ora la pareggite è ufficiale. Non riesce a leggere la partita in corso d’opera, pur cambiando l’intero reparto offensivo nella ripresa. C’è tanto da correggere, a partire dalle idee.

Le pagelle del Milan