Pagelle Juventus-Milan 0-0, top e flop: Pulisic e Leao tradiscono Allegri, ancora un pareggio per Tudor

Juventus e Milan pareggiano all’Allianz Stadium di Torino, non andando oltre lo 0-0. I bianconeri restano imbattuti in campionato, ma allungano la loro preoccupante striscia di pareggi, tra Serie A e Champions League. Entriamo nel dettaglio di top e flop del big match della sesta giornata di Serie A. Pesa il rigore sbagliato da Pulisic nella ripresa.
Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia un rigore, Leao fallisce una doppia occasione nel finale
Primo tempo soporifero all’Allianz Stadium di Torino, con Juve e Milan molto attente a non commettere errori e a non concedere spazi agli attacchi avversari. Una frazione accesa solo da un paio di lampi di Gimenez e Rabiot, seguiti dalle consuete serpentine di Conceiçao sulla corsia destra bianconera. Male David, sempre impreciso e piuttosto goffo all’interno dell’area di rigore rossonera.
La ripresa si apre con la super parata di Maignan su Federico Gatti, all’interno dell’area piccola, prima del calcio di rigore concesso dall’arbitro Guida al Milan di Allegri: fallo di Kelly su Gimenez e penalty per gli ospiti. Dal dischetto va Pulisic, che spiazza Di Gregorio ma spara alto clamorosamente. Nel finale, fallisce una doppia clamorosa occasione Leao, che grazia Di Gregorio. Finisce 0-0.
Le pagelle della Juventus
- Di Gregorio voto 6: Chiamato ad un solo intervento nel primo tempo, sulla conclusione di Gimenez da distanza ravvicinata, viene graziato da Pulisic nella ripresa, dagli 11 metri.
- Gatti voto 5,5: Insegue Pulisic per gran parte del primo tempo, per poi sbagliare un paio di passaggi facili. Sua la chance più clamorosa della Juve, con gran parata di Maignan.
- Rugani voto 6,5: Tra i migliori dei suoi, esce con i crampi. Ottimo sostituto di Bremer, nonostante il lungo periodo lontano dal campo.
- Kelly voto 5,5: Alterna cose buone a interventi negativi come in occasione del rigore concesso al Milan. Suo il fallo su Gimenez, ma Pulisic grazia la Juve.
- Kalulu voto 5: Non propriamente nel suo ruolo, fatica tremendamente a dare qualità alla manovra offensiva della Juve.
- McKennie voto 6,5: Buona partita dello statunitense, che riesce ad accompagnare l’azione con continuità, senza dimenticarsi di Locatelli in fase difensiva.
- Locatelli voto 6: Schermo davanti alla difesa, fa il suo senza particolari lampi.
- Cambiaso voto 5,5: Non riesce a supportare la manovra di Yildiz come di consueto, pur non sbagliando tocchi importanti. Ci si aspettava di più.
- Conceiçao voto 6: L’unico a provarci nel primo tempo della Juve, poi cala alla distanza contro un Bartesaghi attento; dal 68′ Openda voto 5: Entra come peggio non poteva, deludendo Tudor e il pubblico bianconero. Troppi errori.
- Yildiz voto 5: Serata “no” per la stella bianconera, che si accende a sprazzi e viene arginato da Tomori e Saelemaekers; dal 68′ Vlahovic voto 5,5: Non ha palloni giocabili per poter incidere, rispetto alle precedenti uscite.
- David voto 5: Malissimo l’ex Lille, che sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare a pochi passi dalla porta di Maignan. Impacciato; dal 68′ Thuram voto 6: Dà equilibrio al centrocampo della Juve
- All. Tudor voto 5,5: Ora la pareggite è ufficiale. Non riesce a leggere la partita in corso d’opera, pur cambiando l’intero reparto offensivo nella ripresa. C’è tanto da correggere, a partire dalle idee.
Le pagelle del Milan
- Maignan voto 7: Completamente inoperoso nei primi 45 minuti, compie un intervento miracoloso sul tentativo di Gatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Salva il risultato.
- Tomori voto 6,5: Tiene a bada Yildiz, senza particolari patemi e non rischiando nulla per più di un’ora. Usufruisce del prezioso contributo di Saelemaekers.
- Gabbia voto 7: Fresco di convocazione in Nazionale, domina nei contrasti aerei e disputa una partita eccezionale per applicazione e attenzione. Splendida la chiusura su Vlahovic nel finale.
- Pavlovic voto 6: Il più in difficoltà del trio difensivo rossonero, pur senza commettere errori sanguinosi negli ultimi metri.
- Saelemaekers voto 6: Costretto da Yildiz a restare più basso, per dare una mano a Tomori in copertura, non riesce ad incidere in fase offensiva come suo solito.
- Fofana voto 5,5: Partita ordinata ma non troppo. Perso qualche pallone di troppo, più un’ammonizione che rischiava di condizionarne la prestazione. Non al top; dal 63′ Loftus-Cheek voto 5,5: Entra per conferire fisicità e sostanza alla mediana rossonera. Assente, però, in zona d’attacco, fino all’occasione sprecata nel recupero.
- Modric voto 6: Mette da parte il fioretto, tirando fuori la sciabola in occasione del big match di giornata. Partita di sostanza del fuoriclasse croato.
- Rabiot voto 6: Ci prova da fuori nel primo tempo, poi è molto attento in fase difensiva. Ex di turno, dà equilibrio alla formazione rossonera, non pungendo particolarmente a ridosso dell’area juventina.
- Bartesaghi voto 6: Conceiçao è un cliente scomodo e si vede, ma il giovane talento del Milan non si fa trovare impreparato e lo contiene con le buone e con le cattive.
- Gimenez voto 6: Tiene impegnati i centrali difensivi della Juve, andando vicino al gol ben due volte nella prima frazione di gioco. Cala alla distanza; dal 63′ Leao voto 5: Ha sulla coscienza un’occasione colossale a pochi metri dalla porta bianconera. Avrebbe potuto e dovuto far meglio da lì. Poi, al 91′, la “cicca” a tu per tu con Di Gregorio, favorendo l’intervento dell’estremo difensore di Tudor.
- Pulisic voto 5: Pesa l’errore dagli 11 metri che avrebbe potuto decidere la partita dello Stadium. Piatto destro che finisce alto e vanifica quanto di buono fatto nel resto del match; dal 7
- All. Allegri voto 6: Pensa e disegna una partita ordinata, con il consueto pragmatismo. Una partita speciale che non lascia spazio alle emozioni, se non nel pre gara. Inserisce forze fresche nel finale, ma Leao tradisce la sua fiducia a pochi passi dalla porta di Di Gregorio.