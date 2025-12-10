Pagelle Juventus-Pafos 2-0: Spalletti azzecca la mossa Conceicao per Zhegrova. McKennie e David valgono i 3 punti

Ecco i top e flop del match dello Stadium, valevole per 6a giornata di Champions League. Un tempo buttato, poi la Vecchia Signora si sveglia.

La Juventus butta ancora una volta tempo ma stavolta non è sufficiente a fermarla. I bianconeri battono il Pafos e fanno un ulteriore passo verso la qualificazione ai sedicesimi di Champions League. Tutto si decide nella ripresa con le reti di McKennie e David e i soliti sprazzi di classe dei vari Conceicao e Yildiz. Bocciato Zhegrova ma non è la sola nota negativa tra le fila della Vecchia Signora nonostante un risultato evidentemente favorevole

Le scelte di Spalletti e Carcedo

Il Pafos è una squadra poco conosciuta ma soltanto il Bayern l’ha mandata ko in questa edizione di Champions. Per giunta i ciprioti hanno gli stessi punti della Juventus che non sta vivendo un momento assai brillante e che è reduce dal ko di Napoli. Spalletti rilancia David, preferito a Openda, e manda in campo tra le novità Miretti e Zhegrova (alla prima da titolare). I biancoblu puntano sull’esperienza di David Luiz e sulla verve dei giocatori offensivi come Correia, Dragomir e Anderson.

Sofferenza bianconera: il Pafos non sfrutta il momento

In avvio Anderson e Cambiaso, con rischio autogol, fanno tremare la Juventus. I primi squilli bianconeri portano le firme di Yildiz e Koopmeiners, autore di un colpo di testa impreciso da buona posizione. C’è equilibrio in campo. La formazione di Spalletti non mette in mostra la maggiore qualità di cui dovrebbe disporre rispetto alla formazione cipriota. Neppure Zhegrova riesce a incidere secondo le aspettative. Anderson Silva colpisce il palo facendo capire alla Vecchia Signora che l’aria che tira è complicata. Alla fine lo 0-0 del primo tempo è persino un sollievo, al netto della ghiotta chance sprecata da David.

Conceicao rianima la Juve, McKennie e David le danno i 3 punti

Dura un tempo la prova di Zhegrova: al termine dei 45 minuti, Spalletti inserisce Conceicao al posto del kosovaro. Il portoghese è certamente più pericoloso del suo predecessore e impegna Michael in una parata non banale. E’ il preludio al gol: lo segna un protagonista inatteso come McKennie che con un movimento si libera del marcatore e mette palla all’incrocio. Poco dopo arriva anche il raddoppio con un meraviglioso contropiede orchestrato sempre da Conceicao e dal solito Yildiz e finalizzato da David.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Interventi puntuali anche se di ordinaria amministrazione.

Interventi puntuali anche se di ordinaria amministrazione. Kalulu 6 Fa più lui di Zhegrova nell’opaco primo tempo bianconero.

Fa più lui di Zhegrova nell’opaco primo tempo bianconero. Kelly 6 Mai convincente al 100%. Di riffa o di raffa stasera porta a casa il compito.

Mai convincente al 100%. Di riffa o di raffa stasera porta a casa il compito. Koopmeiners 6 Difende bene e si propone anche avanti. Nulla di eccezionale, ad ogni modo. Sfiora il gol di testa e chiude da centrocampista.

Difende bene e si propone anche avanti. Nulla di eccezionale, ad ogni modo. Sfiora il gol di testa e chiude da centrocampista. McKennie 7 Soffre Correia nel primo tempo ma non molla. Segna un gol da attaccante vero.

Soffre Correia nel primo tempo ma non molla. Segna un gol da attaccante vero. Locatelli 5,5 L’impegno non basta: servirebbe maggiore lucidità nel palleggio. (Dal 60′ Openda 6 Va a riempire l’attacco per far sentire meno solo David).

L’impegno non basta: servirebbe maggiore lucidità nel palleggio. (Dal 60′ Va a riempire l’attacco per far sentire meno solo David). Miretti 5 Ancora lontano dalla migliore condizione. Perde palloni banali in zona d’attacco e sbaglia appoggi tutto sommato semplici per un giocatore delle sue qualità. (Dal 75′ Thuram ng ).

Ancora lontano dalla migliore condizione. Perde palloni banali in zona d’attacco e sbaglia appoggi tutto sommato semplici per un giocatore delle sue qualità. (Dal 75′ ). Cambiaso 5 Il pallone servito a McKennie per l’1-0 non lo scagiona: troppi errori banali.

Il pallone servito a McKennie per l’1-0 non lo scagiona: troppi errori banali. Zhegrova 5 Tanta attesa per nulla. Era solo la prima: evidentemente c’è bisogno di lavorare di più per ritrovare lo spunto. (Dal 46′ Conceicao 7 Rende la Juve più pericolosa).

Tanta attesa per nulla. Era solo la prima: evidentemente c’è bisogno di lavorare di più per ritrovare lo spunto. (Dal 46′ Rende la Juve più pericolosa). Yildiz 7 Sprazzi di luce nel deserto. Suo l’assist per David. (Dall’84’ Cabal ng ).

Sprazzi di luce nel deserto. Suo l’assist per David. (Dall’84’ ). David 6,5 Altra gara complicata, con un gol clamoroso mangiato e un altro segnato. Piccoli segnali, comunque. (Dal 74′ Adzic ng).

Top e flop del Pafos