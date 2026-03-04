Virgilio Sport
CALCIO COPPA ITALIA

Pagelle Lazio-Atalanta 2-2: Pasalic croce e delizia, Dele-Bashiru travolgente, Musah entra e piazza la zampata

Finisce con uno spettacolare pareggio la seconda semifinale di andata di Coppa Italia: il passaggio del turno si deciderà a Bergamo ad aprile

Redazione

Si deciderà tutto nella sfida di ritorno a Bergamo, nella settimana del 22 aprile: la finale di Coppa Italia non ha alcun piede dentro, perché Lazio e Atalanta pareggiano 2-2. Tutt’altra partita rispetto allo 0-0 tra Como e Inter, ma epilogo analogo. Primo tempo equilibrato, nel secondo tempo la partita si stappa: botta e risposta nei primi minuti e nella parte conclusiva, per un punteggio giusto.

Primo tempo di marca Atalanta

Nello scenario irreale dello stadio Olimpico, con gli ultras biancocelesti a fare il tifo dall’esterno per la polemica con Lotito, l’Atalanta prende subito l’iniziativa, e all’8′ il colpo di testa di Krstovic su assist di Zappacosta vale l’1-0 che poi il var cancella per fuorigioco. Con il passare dei minuti la Lazio alza il baricentro e prova a offendere, ma non trova lo spunto decisivo. Al 42′ è la traversa a dire di no a Zappacosta.

Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta, finale pirotecnico

Secondo tempo, pronti via e Dele-Bashiru piazza un inserimento letale, sfrutta un grande assist di Maldini e batte Carnesecchi in uscita. Passano cinque minuti e Pasalic pareggia: Samardzic scalda i pugni di Provedel, sulla respinta il centrocampista la mette dentro per l’1-1. La partita sale di tono e le squadre si allungano, le sostituzioni però non incidono sull’andamento di una gara che vive nervosamente a strappi, senza continuità. Ma il finale è pirotecnico. Prima Pasalic combina la fittata regalando a Boulaye Dia il gol del 2-1 a pochi minuti dal termine. Due minuti dopo Sulemana va via sulla sinistra e serve a Musah il pallone del 2-2. Finisce così, tutto può ancora succedere.

Le pagelle della Lazio

  • Provedel 6 – Le conclusioni pericolose dell’Atalanta nel primo tempo sono fuori dalla sua portata. Non ha colpe tutto sommato sulla respinta che porta all’1-1 di Pasalic, attento sulle uscite
  • Marusic 5,5 – Prende confidenza con il passare dei minuti ma resta piuttosto guardingo. Sulemana lo frega nel finale sul 2-2
  • Gila 6,5 – Attento agli inserimenti di Zalewski, chiude bene sbrogliando qualche situazione complicata
  • Romagnoli 6 – Krstovic lo aveva beffato, il Var lo salva. Prende un brutto colpo ma non si arrende e resta in campo
  • Nuno Tavares 5 – Zappacosta lo mette in gran difficoltà per tutta la partita, serata da dimenticare
  • Dele-Bashiru 7 – Sale di tono quando può sgasare in avanti e fa un grandissimo gol oltre a tante altre cose buone
  • Cataldi 6,5 – Zalewski prova a soffocarlo, ci riesce solo in parte perché poi riesce a sganciarsi dalla marcatura
  • Taylor 5,5 – Un occhio a Samardzic e uno a de Roon, rimane timido e non offre contrasto in occasione del pareggio atalantino. Impegna Carnesecchi nell’unica circostanza in cui dà notizie di sé.
  • Isaksen 5,5 – Al solito molto attivo, ma Palladino gli ha predisposto una gabbia ermetica attorno e lui non riesce ad andare oltre la buona volontà
  • Maldini 6 – Serata difficile contro Hien, eppure riesce a mettere Dele-Bashiru in porta. Nel secondo tempo prova a defilarsi dalla marcatura creando qualche problema in più
  • Zaccagni 6 – Costringe Scalvini a stargli dietro, è tra i più attivi nel primo tempo, procura due gialli all’Atalanta

Sostituti

  • Cancellieri 6 –Entra per attaccare, finisce per star dietro a Bernarsconi. Prova comunque a dare un contributo
  • B. Dia 7 – Sfrutta al meglio il clamoroso regalo di Pasalic nel finale e sigla il gol del momentaneo 2-1
  • Noslin 6 – Pimpante a sinistra, prova a incidere
  • Belhayane sv

Le pagelle dell’Atalanta

  • Carnesecchi 6,5 – Impegnato per la prima volta da Taylor dopo un’ora, risponde presente. Non può nulla sui gol
  • Scalvini 6 – Il meno preciso e attento della difesa nerazzurra, Zaccagni gli crea non pochi problemi. Cresce alla distanza, esce per un problema al ginocchio
  • Hien 6,5 – Cancella Maldini dal campo, cancella chiunque passi dalle sue parti. Nel secondo tempo qualche difficoltà in più sul figlio d’arte, ma tiene
  • Kolasinac 5,5 – Appoggia Bernarsconi in marcatura su Isaksen, si perde Dele-Bashiru sull’1-0 laziale
  • Zappacosta 7 – Dominante a destra: un gran cross per l’1-0 poi annullato, la traversa sul finale di primo tempo e altre cose rimarchevoli
  • De Roon 6 – Il solito lavoro oscuro e prezioso nel cuore del campo, opposto a un cliente non facile come Taylor.
  • Pasalic 6 – Fa sentire la sua presenza anche in area di rigore fino a trovare l’1-1 in avvio di ripresa. Il voto è la media tra l’ottima partita e l’errore nel finale
  • Bernasconi 6,5 – Fa praticamente il terzino sinistro, si dedica a Isaksen e quando attacca mette in mostra forza e un buon piede
  • Samardzic 6,5 – Si piazza tra le linee e costringe Taylor ad arretrare. Dà il via all’azione dell’1-1, sempre nel vivo della manovra
  • Zalewski 6 – Ha il compito di schermare Cataldi, sente aria di derby e guizza bene in avvio. Meno pericoloso nella ripresa
  • Krstovic 5,5 – L’aveva fatto anche bello, peccato per il fuorigioco di Zappacosta. Prova ad aiutare la manovra, ma finisce per eclissarsi dalla partita

Sostituti

  • Kossonou 6 – Entra subito in ritmo, non si fa sorprendere sulla corsa
  • Musah 7 – Entra e scarica il 2-2 in porta
  • Sulemana 7 – Serve a Musah il pallone del 2-2
  • Ahanor 6 – Il ragazzo si farà. Oltretutto non ha nemmeno le spalle strette, tutt’altro
  • Scamacca sv

La pagella dell’arbitro

Manganiello 6,5 – Tradito dagli assistenti su un calcio d’angolo contestatissimo per la Lazio, lascia correre e usa il giusto i cartellini

