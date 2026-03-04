Pagelle Lazio-Atalanta 2-2: Pasalic croce e delizia, Dele-Bashiru travolgente, Musah entra e piazza la zampata

Finisce con uno spettacolare pareggio la seconda semifinale di andata di Coppa Italia: il passaggio del turno si deciderà a Bergamo ad aprile

Si deciderà tutto nella sfida di ritorno a Bergamo, nella settimana del 22 aprile: la finale di Coppa Italia non ha alcun piede dentro, perché Lazio e Atalanta pareggiano 2-2. Tutt’altra partita rispetto allo 0-0 tra Como e Inter, ma epilogo analogo. Primo tempo equilibrato, nel secondo tempo la partita si stappa: botta e risposta nei primi minuti e nella parte conclusiva, per un punteggio giusto.

Primo tempo di marca Atalanta

Nello scenario irreale dello stadio Olimpico, con gli ultras biancocelesti a fare il tifo dall’esterno per la polemica con Lotito, l’Atalanta prende subito l’iniziativa, e all’8′ il colpo di testa di Krstovic su assist di Zappacosta vale l’1-0 che poi il var cancella per fuorigioco. Con il passare dei minuti la Lazio alza il baricentro e prova a offendere, ma non trova lo spunto decisivo. Al 42′ è la traversa a dire di no a Zappacosta.

Lazio-Atalanta, finale pirotecnico

Secondo tempo, pronti via e Dele-Bashiru piazza un inserimento letale, sfrutta un grande assist di Maldini e batte Carnesecchi in uscita. Passano cinque minuti e Pasalic pareggia: Samardzic scalda i pugni di Provedel, sulla respinta il centrocampista la mette dentro per l’1-1. La partita sale di tono e le squadre si allungano, le sostituzioni però non incidono sull’andamento di una gara che vive nervosamente a strappi, senza continuità. Ma il finale è pirotecnico. Prima Pasalic combina la fittata regalando a Boulaye Dia il gol del 2-1 a pochi minuti dal termine. Due minuti dopo Sulemana va via sulla sinistra e serve a Musah il pallone del 2-2. Finisce così, tutto può ancora succedere.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6 – Le conclusioni pericolose dell’Atalanta nel primo tempo sono fuori dalla sua portata. Non ha colpe tutto sommato sulla respinta che porta all’1-1 di Pasalic, attento sulle uscite

– Le conclusioni pericolose dell’Atalanta nel primo tempo sono fuori dalla sua portata. Non ha colpe tutto sommato sulla respinta che porta all’1-1 di Pasalic, attento sulle uscite Marusic 5,5 – Prende confidenza con il passare dei minuti ma resta piuttosto guardingo. Sulemana lo frega nel finale sul 2-2

– Prende confidenza con il passare dei minuti ma resta piuttosto guardingo. Sulemana lo frega nel finale sul 2-2 Gila 6,5 – Attento agli inserimenti di Zalewski, chiude bene sbrogliando qualche situazione complicata

– Attento agli inserimenti di Zalewski, chiude bene sbrogliando qualche situazione complicata Romagnoli 6 – Krstovic lo aveva beffato, il Var lo salva. Prende un brutto colpo ma non si arrende e resta in campo

– Krstovic lo aveva beffato, il Var lo salva. Prende un brutto colpo ma non si arrende e resta in campo Nuno Tavares 5 – Zappacosta lo mette in gran difficoltà per tutta la partita, serata da dimenticare

– Zappacosta lo mette in gran difficoltà per tutta la partita, serata da dimenticare Dele-Bashiru 7 – Sale di tono quando può sgasare in avanti e fa un grandissimo gol oltre a tante altre cose buone

– Sale di tono quando può sgasare in avanti e fa un grandissimo gol oltre a tante altre cose buone Cataldi 6,5 – Zalewski prova a soffocarlo, ci riesce solo in parte perché poi riesce a sganciarsi dalla marcatura

– Zalewski prova a soffocarlo, ci riesce solo in parte perché poi riesce a sganciarsi dalla marcatura Taylor 5,5 – Un occhio a Samardzic e uno a de Roon, rimane timido e non offre contrasto in occasione del pareggio atalantino. Impegna Carnesecchi nell’unica circostanza in cui dà notizie di sé.

– Un occhio a Samardzic e uno a de Roon, rimane timido e non offre contrasto in occasione del pareggio atalantino. Impegna Carnesecchi nell’unica circostanza in cui dà notizie di sé. Isaksen 5,5 – Al solito molto attivo, ma Palladino gli ha predisposto una gabbia ermetica attorno e lui non riesce ad andare oltre la buona volontà

– Al solito molto attivo, ma Palladino gli ha predisposto una gabbia ermetica attorno e lui non riesce ad andare oltre la buona volontà Maldini 6 – Serata difficile contro Hien, eppure riesce a mettere Dele-Bashiru in porta. Nel secondo tempo prova a defilarsi dalla marcatura creando qualche problema in più

– Serata difficile contro Hien, eppure riesce a mettere Dele-Bashiru in porta. Nel secondo tempo prova a defilarsi dalla marcatura creando qualche problema in più Zaccagni 6 – Costringe Scalvini a stargli dietro, è tra i più attivi nel primo tempo, procura due gialli all’Atalanta

Sostituti

Cancellieri 6 – Entra per attaccare, finisce per star dietro a Bernarsconi. Prova comunque a dare un contributo

Entra per attaccare, finisce per star dietro a Bernarsconi. Prova comunque a dare un contributo B. Dia 7 – Sfrutta al meglio il clamoroso regalo di Pasalic nel finale e sigla il gol del momentaneo 2-1

– Sfrutta al meglio il clamoroso regalo di Pasalic nel finale e sigla il gol del momentaneo 2-1 Noslin 6 – Pimpante a sinistra, prova a incidere

– Pimpante a sinistra, prova a incidere Belhayane sv

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 6,5 – Impegnato per la prima volta da Taylor dopo un’ora, risponde presente. Non può nulla sui gol

Impegnato per la prima volta da Taylor dopo un’ora, risponde presente. Non può nulla sui gol Scalvini 6 – Il meno preciso e attento della difesa nerazzurra, Zaccagni gli crea non pochi problemi. Cresce alla distanza, esce per un problema al ginocchio

– Il meno preciso e attento della difesa nerazzurra, Zaccagni gli crea non pochi problemi. Cresce alla distanza, esce per un problema al ginocchio Hien 6,5 – Cancella Maldini dal campo, cancella chiunque passi dalle sue parti. Nel secondo tempo qualche difficoltà in più sul figlio d’arte, ma tiene

– Cancella Maldini dal campo, cancella chiunque passi dalle sue parti. Nel secondo tempo qualche difficoltà in più sul figlio d’arte, ma tiene Kolasinac 5,5 – Appoggia Bernarsconi in marcatura su Isaksen, si perde Dele-Bashiru sull’1-0 laziale

– Appoggia Bernarsconi in marcatura su Isaksen, si perde Dele-Bashiru sull’1-0 laziale Zappacosta 7 – Dominante a destra: un gran cross per l’1-0 poi annullato, la traversa sul finale di primo tempo e altre cose rimarchevoli

Dominante a destra: un gran cross per l’1-0 poi annullato, la traversa sul finale di primo tempo e altre cose rimarchevoli De Roon 6 – Il solito lavoro oscuro e prezioso nel cuore del campo, opposto a un cliente non facile come Taylor.

– Il solito lavoro oscuro e prezioso nel cuore del campo, opposto a un cliente non facile come Taylor. Pasalic 6 – Fa sentire la sua presenza anche in area di rigore fino a trovare l’1-1 in avvio di ripresa. Il voto è la media tra l’ottima partita e l’errore nel finale

– Fa sentire la sua presenza anche in area di rigore fino a trovare l’1-1 in avvio di ripresa. Il voto è la media tra l’ottima partita e l’errore nel finale Bernasconi 6,5 – Fa praticamente il terzino sinistro, si dedica a Isaksen e quando attacca mette in mostra forza e un buon piede

– Fa praticamente il terzino sinistro, si dedica a Isaksen e quando attacca mette in mostra forza e un buon piede Samardzic 6,5 – Si piazza tra le linee e costringe Taylor ad arretrare. Dà il via all’azione dell’1-1, sempre nel vivo della manovra

– Si piazza tra le linee e costringe Taylor ad arretrare. Dà il via all’azione dell’1-1, sempre nel vivo della manovra Zalewski 6 – Ha il compito di schermare Cataldi, sente aria di derby e guizza bene in avvio. Meno pericoloso nella ripresa

Ha il compito di schermare Cataldi, sente aria di derby e guizza bene in avvio. Meno pericoloso nella ripresa Krstovic 5,5 – L’aveva fatto anche bello, peccato per il fuorigioco di Zappacosta. Prova ad aiutare la manovra, ma finisce per eclissarsi dalla partita

Sostituti

Kossonou 6 – Entra subito in ritmo, non si fa sorprendere sulla corsa

Entra subito in ritmo, non si fa sorprendere sulla corsa Musah 7 – Entra e scarica il 2-2 in porta

– Entra e scarica il 2-2 in porta Sulemana 7 – Serve a Musah il pallone del 2-2

– Serve a Musah il pallone del 2-2 Ahanor 6 – Il ragazzo si farà. Oltretutto non ha nemmeno le spalle strette, tutt’altro

– Il ragazzo si farà. Oltretutto non ha nemmeno le spalle strette, tutt’altro Scamacca sv

La pagella dell’arbitro

Manganiello 6,5 – Tradito dagli assistenti su un calcio d’angolo contestatissimo per la Lazio, lascia correre e usa il giusto i cartellini