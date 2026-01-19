Pagelle Lazio-Como: Nico Paz trascinatore, Baturina geniale. Disastro Marusic

Il Como espugna l'Olimpico e domina contro la Lazio: biancocelesti completamente assenti. Fabregas si riprende con gli interessi dopo la sconfitta contro il Milan

Il Como domina all’Olimpico: 3-0 contro una Lazio mai veramente pericolosa. Biancocelesti assenti per larga parte della partita contro la squadra di Fabregas che ha fatto quello che voleva. Baturina, schierato centravanti a sorpresa e migliore in campo, porta avanti i suoi dopo soli due minuti. Da lì è tutto in discesa: Nico Paz prima firma il raddoppio poi si fa parare il rigore da Provedel che evita il terzo gol. Poco male per il Como che lo trova in apertura del secondo tempo con un’azione incredibile che porta proprio l’argentino a mettere la ciliegina sulla torta a una serata pazzesca per i comaschi.

Baturina e Nico Paz trascinano il Como, Provedel tiene in piedi la Lazio

Il Como mette subito in discesa la partita portandosi avanti al secondo minuto con Baturina, nell’insolito ruolo da centravanti. In occasione del gol si riporta più sulla posizione che gli compete, dal limite dell’area fa partire il tiro che si infila alle spalle di Provedel, complice anche una deviazione di Romagnoli. La Lazio prova a reagire con Ratkov e Cancellieri, ma sbatte sul muro di Butez. Ne approfitta il Como per firmare il raddoppio: rimpallo in area, il pallone intercettato da Luca Pellegrini rimane in posizione pericolosa, Nico Paz arriva prima di tutti e la mette dentro. Primo tempo a completo dominio del Como: al 31′, Taylor arriva in ritardo sul pallone in area e colpisce Caqueret. Dopo il check del Var e l’on-field review, l’arbitro concede il rigore in favore della squadra di Fabregas. Sul pallone di presenta Nico Paz per chiudere la partita, ma Provedel respinge il penalty.

È ancora Como show: l’azione geniale del terzo gol

Il Como inizia il secondo tempo come aveva iniziato il primo, annichilendo la Lazio e segnando ancora. Azione corale che accentra il gioco sulla sinistra per svuotare il centro, per poi attaccarlo e arrivare al tiro in due passaggio: imbucata per Baturina in area che con gli occhi dietro la testa vede l’inserimento di Nico Paz e lo serve con un tacco geniale. L’argentino la mette dentro con il mancino e dimentica subito il rigore sbagliato. Dopo il terzo gol, la Lazio più che tentare la rimonta è sembrata essere più attenta a non subire altri gol. E per riuscirci è stato fondamentale Provedel, che nell’azione incredibile di Da Cunha esce con i tempi giusti e respinge il suo tiro a tu per tu.

Top e Flop di Lazio-Como

Cancellieri 6: Tra i più pericolosi dei suoi e tra i pochi a reagire nel primo tempo. Prima ha l’occasione bloccata da Butez, poi crea la chance per Zaccagni, ribattuta ancora dal portiere.

Cataldi 5: Ci prova spesso dalla distanza, non sempre è stata la scelta migliore, ben che meno l’esecuzione che difficilmente ha impensierito Butez. Inoltre prende un giallo inutile per proteste, salterà la trasferta di Lecce.

Taylor 4,5: L’esordio da titolare non è dei migliori. Fallo estremamente ingenuo quello che porta al rigore, Provedel lo salva. In fase di interdizione è quasi nullo, qualcosa in più in fase offensiva ma non basta.

Marusic 4: La colpa del primo gol è in gran parte sua, che guarda l’uomo e non il pallone e lascia il Como passare in vantaggio. Nel terzo regala il pallone alla squadra di Fabregas che fa un paio di scambi e va in porta partendo dalla sua fascia.

Butez 6,5: Ogni partita sta diventando sempre più una certezza. Con i piedi non sbaglia praticamente mai, ma non è da meno con le mani. Tempo di uscita quasi sempre perfetto, salva la porta in un paio di occasioni.

Baturina 9: Fabregas lo fa giocare titolare da centravanti, come contro la Roma, e stavolta lo ripaga con un gol dopo appena due minuti. Fa il centravanti portando avanti i suoi, ma poi si scambia spesso con Nico Paz e con due cross crea due occasioni cruciali: prima quello che porta al secondo gol e poi quello che provoca il rigore. Come se non bastasse, entra anche nel terzo gol con un tacco geniale che fa da assist a Nico Paz.

Nico Paz 8,5: Si alterna con Baturina come centravanti, e segna anche lui da vero rapace, sfruttando un pallone vagante in area e trovando lo spiraglio giusto. Il rigore poteva essere battuto un pelo meglio, ma rimane il grande intervento di Provedel per respingerlo. Penalty dimenticato subito con la perla di mancino per il 3-0.