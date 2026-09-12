È una Lazio che gioca a memoria quella che piega, nei primi 45 minuti, il Milan di Ruben Amorim, apparso in enorme difficoltà in uno stadio Olimpico semideserto. Nuno Tavares straripante sulla corsia mancina, Frattesi sempre pronto ad inserirsi nell’area di rigore avversaria e Zaccagni ad inventare sull’out sinistro. Poi, ci pensano il coraggio e l’intraprendenza di Cancellieri e Noslin a punire Mike Maignan, complici le clamorose disattenzioni di Estupinan in zona difensiva. Male anche Luka Modric, travolto dall’atletismo dei centrocampisti biancocelesti. Amorim se ne accorge e lo sostituisce all’intervallo. Nella ripresa, però, l’ingresso in campo di Moreira e Pulisic conferisce maggiore verve alla manovra offensiva rossonera e non è un caso che il gol del 2-1 degli ospiti arrivi proprio sull’asse costruita dal manager portoghese in avvio di secondo tempo. Moreira esagera e ne fa addirittura due, punendo oltremodo un ottimo Mandas. E alla fine è 2-2 all’Olimpico.
Pagelle Lazio-Milan 2-2, top e flop: Diego Moreira ingresso da sogno, Nuno Tavares vola, malissimo Modric
Biancocelesti e rossoneri si dividono la posta in palio allo stadio Olimpico, dando vita a una partita spettacolare: a Gattuso non bastano Cancellieri e Noslim. Amorim indovina i cambi
Lazio, top e flop: Nuno Tavares è un fulmine, Floriani distratto
TOP
- Nuno Tavares voto 7,5: Fenomenale nel primo tempo. Quando vive questo stato di forma, anche sotto il profilo mentale, risulta imprevedibile e "da Real Madrid", come sostiene il suo allenatore. La corsia mancina è tutta sua.
- Noslin voto 6,5: Coraggio da vendere, sul gol e non solo. Gattuso ha un'altra carta da giocarsi se Pinamonti non brilla.
- Cancellieri voto 6,5: Si dà da fare sulla corsia destra, mandando in crisi un Estupinan "rivedibile". Gioia anche per lui.
FLOP
- Floriani voto 5,5: Molto generoso nel primo tempo, ma distratto in zona difensiva nei secondi 45 minuti. Moreira è un cliente scomodo.
- Taylor voto 5,5: Si accende a sprazzi, lasciando la scena a Frattesi. Buono, però, lo spirito.
- Pinamonti 5: Entra in partita in un momento complicato. Appare spesso un pesce fuor d'acqua, non riesce a far salire i suoi.
Le pagelle del Milan, top e flop: Moreira e Pulisic cambiano la partita
I cambi di Amorim e il secondo volto del Milan. Dopo un primo tempo da dimenticare, tra lentezza nella manovra e idee poco chiare, i rossoneri ribaltano la situazione all'Olimpico, trovando nuova linfa grazie agli ingressi di Moreira (doppietta), Musah e Pulisic. Malissimo Modric ed Estupinan, protagonisti in negativo questa sera.
Qui di seguito le pagelle del Milan:
- Maignan voto 6: Incolpevole sui gol, attento in un paio di occasioni.
- Gila voto 6: Soffre l'esuberanza di Zaccagni e Nuno Tavares, ma tiene botta grazie alla sua velocità. Cresce alla distanza.
- De Winter voto 5: Noslin gli fa vivere un pomeriggio da incubo. Spesso in ritardo.
- Pavlovic voto 5,5: Meglio in attacco che in difesa. Un paio di inserimenti pericolosi, ma è distratto a tu per tu con Cancellieri e non solo. Mai aiutato da Estupinan.
- Chukwueze voto 5,5: Croce e delizia di questo Milan. Sempre al posto giusto al momento giusto, ma davvero troppo impreciso quando si tratta di incidere in zona gol.
- Modric voto 4,5: Forse la peggior partita da quando veste la maglia rossonera. Perde palloni sanguinosi; dal 46' Musah voto 6,5: Ricorda ad Amorim che, a volte, è meglio puntare sulla quantità che sulla qualità. Recupera una marea di palloni e consente al Milan di aggredire la Lazio con maggiore convinzione negli ultimi 30 metri.
- Rabiot voto 6: Disorientato nel primo tempo, complice la pessima prova di Modric al suo fianco. Molto meglio nella ripresa, con la squadra più alta ed intraprendente.
- Estupinan voto 4: Fa tutto lui e fa tutto male. Prima viene beffato da Cancellieri sul secondo palo, poi da Noslin. Due azioni quasi in fotocopia, come le sue letture. Il peggiore; dal 46' D. Moreira voto 8: Entra lui e il Milan cambia marcia. Doppietta che conferma quanto di buono fatto nella ripresa. La giusta reazione dopo la prova opaca dello Stadium. Straripante.
- Loftus-Cheek voto 5,5: C'è e non c'è. Un solo tiro da segnalare, ma poco lavoro anche in fase di non possesso; dal 46' Pulisic voto 6,5: Il suo ingresso cambia la partita, così come il suo assist per il primo gol di Moreira. Bentornato Christian.
- Cisse voto 5,5: Meno brillante del solito il gioiello ex Catanzaro. Solo un paio di lampi nella ripresa; dal 77' Hutchinson s.v.
- Gonçalo Ramos voto 5: Assorbito da Sutalo e Provstgaard, fatica ad essere protagonista all'Olimpico; dall'85' Camarda s.v.
Diego Moreira, il migliore: Amorim pesca il jolly dalla panchina
Corsa, qualità, intraprendenza. È Diego Moreira a cambiare la partita dell'Olimpico, ribaltando completamente il mondo nella ripresa di Lazio-Milan, realizzando una doppietta di pregevole fattura. Due conclusioni che fulminano l'incolpevole Mandas, facendo esplodere il settore ospiti dell'impianto sportivo capitolino. Insieme a Pulisic e Musah, premia le scelte di Amorim nell'intervallo, dopo un primo tempo horror. Dopo la brutta prestazione di Torino contro la Juventus, il portoghese ricorda a tutti perché è stato pagato così tanto in estate.
Marcenaro, arbitraggio positivo: sereno e con poche sbavature
Arbitraggio piuttosto agevole per l'arbitro Marcenaro, nonostante l'intensità e i ritmi imposti dalle due squadre all'Olimpico. Sempre vicino all'azione e bravo a lasciar correre soprattutto nei primi 45 minuti. Non c'è nulla sul contatto Estupinan-Cancellieri nell'area rossonera. Poi, nel secondo tempo mette mano ai cartellini, interrompendo una serie di interventi fallosi che rischiava di innervosire una partita tutto sommato corretta. Voto 6.