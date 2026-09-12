Biancocelesti e rossoneri si dividono la posta in palio allo stadio Olimpico, dando vita a una partita spettacolare: a Gattuso non bastano Cancellieri e Noslim. Amorim indovina i cambi

È una Lazio che gioca a memoria quella che piega, nei primi 45 minuti, il Milan di Ruben Amorim, apparso in enorme difficoltà in uno stadio Olimpico semideserto. Nuno Tavares straripante sulla corsia mancina, Frattesi sempre pronto ad inserirsi nell’area di rigore avversaria e Zaccagni ad inventare sull’out sinistro. Poi, ci pensano il coraggio e l’intraprendenza di Cancellieri e Noslin a punire Mike Maignan, complici le clamorose disattenzioni di Estupinan in zona difensiva. Male anche Luka Modric, travolto dall’atletismo dei centrocampisti biancocelesti. Amorim se ne accorge e lo sostituisce all’intervallo. Nella ripresa, però, l’ingresso in campo di Moreira e Pulisic conferisce maggiore verve alla manovra offensiva rossonera e non è un caso che il gol del 2-1 degli ospiti arrivi proprio sull’asse costruita dal manager portoghese in avvio di secondo tempo. Moreira esagera e ne fa addirittura due, punendo oltremodo un ottimo Mandas. E alla fine è 2-2 all’Olimpico.