Pagelle Lazio-Udinese 3-3: Zaniolo croce e delizia, Pedro intramontabile, Atta monumentale, Maldini provvidenziale

Partita completamente senza senso, che nel finale vive di ribaltoni continui e termina nel modo più giusto: 3-3 tra Lazio e Udinese che regalano venti minuti finali spettacolari come si vede raramente nel campionato italiano.
- Primo tempo di marca Udinese
- La Lazio si risveglia, succede di tutto
- Finale pirotecnico
- Le pagelle della Lazio
- Le pagelle dell'Udinese
- La pagella dell'arbitro
Primo tempo di marca Udinese
Pronti via, Udinese pericolosa dopo pochi minuti con un cross di Kamara dalla sinistra che Gueye non riesce a deviare in porta da pochi metri. Partita equilibrata, nessuno si scopre, ma l’Udinese passa. Motta sbarra la strada a Piotrowski innescato da un grande assist di Zaniolo, sul prosieguo dell’azione un gran destro di Ehizibue batte l’incolpevole Motta. Udinese padrona, Lazio frastornata, Atta sfiora subito dopo il 2-0. La squadra di Sarri non riesce a trovare i tempi del pressing, l’interscambio di posizioni dei giocatori dell’Udinese funziona e il possesso palla friulano non viene scalfito.
Rivivi qui le emozioni di Lazio-Udinese
La Lazio si risveglia, succede di tutto
Il gran sinistro di Pellegrini all’incrocio inaugura la ripresa: pareggio della Lazio, partita riaperta. Con il passare dei minuti l’Udinese si riprende il centro del ring anche se la partita resta equilibrata. Ci prova Noslin al 70′, palla alta di poco, poi Okoye nega il gol a Isaksen autore di una grande azione in cui manda al bar Solet. L’Udinese reagisce: Buksa sparacchia alto da due passi, ci pensa poi Zaniolo, autore comunque di una gran partita, a sbagliare un gol da due passi. Sale in cattedra Pedro che trova il gol del 2-1 con un gran destro a giro. Dele-Bashiru si mangia il 3-1 e come sempre succede, Atta sigla il 2-2.
Finale pirotecnico
Nel finale ancora Zaniolo pericoloso, Motta respinge riscattandosi dal non perfetto intervento sul 2-2. Poi di nuovo Atta sigla il 3-2 con un preciso diagonale dopo una corta respinta da calcio d’angolo. Finita qui? No di certo, perché Isaksen va ancora via a destra e crossa, Romagnoli incorna il palo, il pallone torna in area dove Maldini da due passi sigla il 3-3 sul filo del fuorigioco. E stavolta è finita davvero.
Le pagelle della Lazio
- Motta 6 Sbarra la strada a Piotrowski, deve arrendersi alla bomba di Ehizibue. Fa correre qualche brivido in uscita: non bene sul 2-2 Udinese, si riscatta su Zaniolo
- Lazzari 5,5 Il più frizzante, ma l’argine Kamara-Solet è difficile da superare. E quando Ekkellenkamp va dal suo lato, sono dolori. Bayo gli salta in testa, ma i centimetri sono quelli
- Romagnoli 6,5 Argine ultimo alle folate dell’Udinese, non perde mai la calma e tiene a bada Gueye. Decisivo in occasione del 3-3
- Provstgaard 6 Fin quando mantiene la posizione, è bravo: quando viene portato fuori e preso in velocità, va in ambasce ma tutto sommato tiene
- Pellegrini 6,5 Match impari con Ehizibue, non ha la gamba e il fisico per contenerlo. Però trova un grandissimo gol e cresce nella ripresa
- Basic 6 Il girovagare per il campo dei centrocampisti dell’Udinese gli fa perdere punti di riferimento, va meglio nel secondo tempo
- Patric 5,5 Ekkellenkamp fa quello che vuole dal suo lato nel primo tempo. Ha il merito, se così può dirsi, di toccare a Pedro il pallone del 2-1
- Taylor 5 Non trova spazi da aggredire, prova ad aiutare Noslin ma è dura. Lo sforzo di Bergamo si fa sentire
- Cancellieri 5 Cicca un assist di Noslin che avrebbe meritato miglior sorte, si fa ammonire e salterà la Cremonese
- Dia 5 Kabasele gli si appiccia dietro e non lo lascia nemmeno respirare. Sostituto all’intervallo
- Noslin 5,5 Una grande accelerazione in avvio e poco altro. Passa a fare la prima punta con l’ingresso di Pedro, sfiora il 2-1 con un bel sinistro
Sostituti
- Pedro 7,5 Gran palla per Isaksen, si vede che non ha la mobilità di un tempo ma la classe resta. Il gol è un capolavoro
- Dele-Bashiru 6 Apporta un contributo di forza, sfiora un gol al termine di un grande assolo
- Isaksen 7 Sfiora il raddoppio con una grande azione, dà il via all’azione del 2-1 e del 3-3. Decisivo
- Maldini 7 Entra e piazza la zampata del pareggio finale
- Nuno Tavares 6 Pochi minuti per sgasare e far ammonire Zarraga
Le pagelle dell’Udinese
- Okoye 6,5 Praticamente mai impegnato nel primo tempo, Pellegrini e Pedro gliela mettono all’incrocio ed è miracoloso su Isaksen
- Kristensen 5,5 Di forza classe e tempismo, giocatore di valore ma Romagnoli gli salta in testa nell’azione del 3-3
- Kabasele 6,5 Concentrato su Dia, non commette sbavature. Allo stesso modo quando dalle sue parti transita Noslin, non lascia spazi
- Solet 5 Aiuta Ehizibue nella gestione di Lazzari, limita le sgroppate offensive. Isaksen e Dele-Bashiru lo sverniciano, tiene in gioco Maldini sul 3-3
- Ehizibue 6 Qualcuno ha pensato che il suo destro avesse sfondato la rete. Ara la fascia, Pellegrini non può arginarlo, entra nell’azione del secondo gol
- Ekkelenkamp 6,5 Classe e intelligenza al servizio della squadra, si scambia spesso posizione con Zaniolo e fa saltare il pressing laziale. Nel secondo tempo fa quasi la seconda punta
- Piotrowski 6,5 Si alterna con Atta in regia, quando sgasa è difficile da frenare. Non sempre preciso, i piedi non sono raffinati, ma tanta sostanza
- Atta 7,5 Fa il regista, l’incursore, la mezz’ala: sempre bene. E nel secondo tempo doppietta
- Kamara 6 Sempre pericoloso e puntuale nei rifornimenti da sinistra
- Zaniolo 6,5 E’ quello deputato a legare il gioco e ad attaccare lo spazio, lo fa molto bene per lunghi tratti. Si mangia un gol che ha del paradossale, si riscatta innestando l’azione del 2-2. Croce e delizia
- Gueye 5 Arriva in ritardo sul cross di Kamara, sembra avulso dalla manovra. Perde il duello con Romagnoli
Sostituti
- Miller 5,5 Abbastanza anonimo, difficile comprendere il motivo del suo ingresso al posto di un ottimo Piotrowski
- Buksa 5 Sparacchia alto la palla del 2-1
- Arizala 6 Prova a dare il suo contributo nel pirotecnico finale
- Zarraga 5 Meno male che gioca pochi minuti contro Nuno Tavares, altrimenti non avrebbe finito la partita
- Bayo 6,5 Mette la testa nel gol del 2-2
La pagella dell’arbitro
Bonacina 6 Decide di tenere i cartellini nel taschino forse ben oltre il lecito. Cosa che nel finale di gara incattivisce gli animi, ma tutto sommato non perde mai la bussola della partita