Pagelle Lecce-Bologna 2-2: Coulibaly sblocca, Orsolini e Odgaard rimontano. Nel finale spunta Camarda

Ecco i top e flop della gara del Via del Mare, valevole per la 5a giornata di Serie A. I salentini si salvano nel recupero.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Lecce si salva nel finale, evitando una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della beffa. La sfida dei salentini in casa contro il Bologna termina 2-2. Coulibaly porta avanti i giallorossi ad inizio gara, poi però arriva la rimonta rossoblù con le reti di Orsolini su rigore e poi Odgaard. Quando il più sembrava ormai fatto, ecco che nel finale spunta la testa di Camarda al primo centro in Serie A per salvare anche la panchina di Di Francesco.

Le scelte di Di Francesco e Italiano

L’avvio di stagione è stato drammatico per il Lecce, con un punto in 4 partite. Di Francesco non cambia la strada, però, e ripropone un 4-3-3 piuttosto offensivo con Stulic riferimento centrale tra Tete Morente e Pierotti. A centrocampo torna Ramadani. Il Bologna è reduce dal ko con l’Aston Villa in Europa League. Italiano quindi propone un turnover massiccio dando spazio a Holm, Moro, Rowe e Dallinga.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Orsolini risponde a Coulibaly

Il Bologna ha un’occasione dopo appena 2 minuti con Rowe ma è il Lecce a passare in vantaggio. Il gol lo segna Coulibaly a seguito di un assist involontario da parte di Miranda. Tete Morente sfiora il raddoppio: Lucumi devia quel tanto che basta per far andare il pallone sulla traversa. Così i rossoblù rimangono dentro la partita e a fine primo tempo approfittano del maldestro intervento di Kouassi su Dallinga per pareggiare i conti col rigore di Orsolini.

Odgaard completa la rimonta ma c’è Camarda

La situazione di equilibrio permane a lungo. Poi Coulibaly, che nel frattempo ci ha preso gusto, sfiora la doppietta con un piazzato di destro che termina sul palo. Italiano inserisce Bernardeschi per Orsolini, nel tentativo di sfruttare meglio quella fascia dominata dal leccese Gallo. Proprio quest’ultimo capitalizza un errore di Bernardeschi per rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski che ci mette una pezza.

La legge del calcio è spietata: entra Odgaard e completa la rimonta con un tiro apparentemente innocuo deviato da Tiago Gabriel. Il palo nega a Pierotti la gioia del pari. A salvare però Di Francesco, la cui posizione era già in bilico prima dell’incontro, arriva la testa di Camarda al primo sigillo in Serie A.

Top e flop del Lecce

Camarda 7 Il primo gol in Serie A del giovanissimo bomber ha un peso enorme.

Il primo gol in Serie A del giovanissimo bomber ha un peso enorme. Coulibaly 7 Oggi si traveste anche da killer dell’area di rigore. Oltre naturalmente al solito apporto a metà campo in termini di quantità.

Oggi si traveste anche da killer dell’area di rigore. Oltre naturalmente al solito apporto a metà campo in termini di quantità. Gallo 6,5 Dalle sue parti agisce Orsolini ma il terzino siciliano lo tiene bene e in più spinge anche parecchio.

Dalle sue parti agisce Orsolini ma il terzino siciliano lo tiene bene e in più spinge anche parecchio. Pierotti 6,5 Particolarmente attivo sul fronte offensivo.

Particolarmente attivo sul fronte offensivo. Falcone 6,5 Conferma la sua affidabilità tra i pali.

Conferma la sua affidabilità tra i pali. Kouassi 5 Un errore in avvio che poteva costare caro. Ed è sempre lui a procurare il calcio di rigore.

Top e flop del Bologna