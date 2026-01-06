Pagelle Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk premiano Gasperini e allontanano il mercato. Male Camarda

L'irlandese e l'ucraino, entrambi dati in partenza in questa sessione di gennaio, consentono ai giallorossi di ritrovare la vittoria: sugli scudi i giovani Ghilardi e Ziolkowski

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Roma di Gian Piero Gasperini torna a vincere e a muovere la classifica dopo il ko di Bergamo con l’Atalanta. Battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie alla rete di Evan Ferguson al minuto 14 del primo tempo e al gol di Artem Dovbyk al 71′. Proprio gli uomini che dovrebbero far spazio a Raspadori e Zirkzee in questa sessione di mercato. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match andato in scena allo stadio “Via del Mare”, valido per la 19esima ed ultima giornata del girone d’andata di Serie A.

Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk premiano Gasperini

Partenza sprint della Roma di Gian Piero Gasperini, che spinge subito sull’acceleratore e al 14′ raccoglie i frutti del suo lavoro, disegnando l’azione del vantaggio sull’asse Dybala-Ferguson. Assist fantastico della Joya per l’ex Brighton, che si gira bene al limite dell’area di rigore salentina e poi scarica in porta il destro che vale l’1-0. Lecce tramortito e ospiti che provano ad approfittarne, andando vicini al raddoppio con Cristante e con lo stesso Ferguson, fermato dal solito Falcone. All’alba dell’intervallo, annullato a Pisilli il gol del possibile 2-0, per una posizione di off-side confermata dal Var.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa, i padroni di casa provano a spingere con il neo entrato N’Dri, ma vengono subito puniti dalla scelta di Gasperini: fuori Ferguson, dentro Dovbyk. Cambio vincente, come il tap-in dell’attaccante ucraino sul tiro-cross di Pisilli, sugli sviluppi del corner battuto ancora una volta da Dybala. 2-0 Roma. Poi, ordinaria amministrazione. I giallorossi ritrovano così il successo, portandosi a quota 36 e staccando temporaneamente la Juve di Spalletti, impegnata questa sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Rivivi il Live di Lecce-Roma

Top e Flop del Lecce

TOP

Falcone voto 6,5: Preso in controtempo sulla conclusione vincente di Ferguson, è bravo a tenere a galla i suoi all’alba dell’intervallo, respingendo con i piedi un tiro ravvicinato dell’irlandese. Conferma quanto di buono fatto contro la Juve a Torino.

voto 6,5: Preso in controtempo sulla conclusione vincente di Ferguson, è bravo a tenere a galla i suoi all’alba dell’intervallo, respingendo con i piedi un tiro ravvicinato dell’irlandese. Conferma quanto di buono fatto contro la Juve a Torino. Ramadani voto 6: Baluardo della mediana salentina, funge da autentico schermo dinanzi alla difesa del Lecce. Nel primo tempo, si vede contrastato un tiro interessante da Ghilardi, con Svilar già protesto in tuffo alla sua destra.

voto 6: Baluardo della mediana salentina, funge da autentico schermo dinanzi alla difesa del Lecce. Nel primo tempo, si vede contrastato un tiro interessante da Ghilardi, con Svilar già protesto in tuffo alla sua destra. N’Dri voto 6: Conferisce frizzantezza ed imprevedibilità all’attacco del Lecce, sfidando continuamente Celik ed El Shaarawy nell’uno contro uno. Fumoso sotto porta.

FLOP

Banda voto 5: Le sue sortite offensive si infrangono spesso sul muro eretto da Ghilardi. Perde il confronto con Wesley sulla sua corsia di competenza. Di Francesco se ne accorge e lo richiama in panchina già all’intervallo.

voto 5: Le sue sortite offensive si infrangono spesso sul muro eretto da Ghilardi. Perde il confronto con Wesley sulla sua corsia di competenza. Di Francesco se ne accorge e lo richiama in panchina già all’intervallo. Pierotti voto 5: Appena entrato, si divora il gol del possibile 1-1, calciando male a porta spalancata a 7 metri da Svilar. Un’inevitabile sliding door della partita.

voto 5: Appena entrato, si divora il gol del possibile 1-1, calciando male a porta spalancata a 7 metri da Svilar. Un’inevitabile sliding door della partita. Camarda voto 5,5: Lavora tanto per la squadra, ma viene assorbito dalla fisicità di Ziolkowski, oggi in serata di grazia.

Le pagelle della Roma

Svilar voto 6: Di fatto inoperoso nel primo tempo del “Via del Mare”, è attento su N’Dri nella ripresa.

voto 6: Di fatto inoperoso nel primo tempo del “Via del Mare”, è attento su N’Dri nella ripresa. Ghilardi voto 7: Pragmatico, capisce il momento e l’occasione a disposizione. Non sbaglia nulla.

voto 7: Pragmatico, capisce il momento e l’occasione a disposizione. Non sbaglia nulla. Ziolkowski voto 7: Non si lascia travolgere dalla pressione, in una giornata in cui la Roma è orfana della difesa titolare, vincendo il duello con Camarda. Decisiva una sua chiusura nei primi 45 minuti.

voto 7: Non si lascia travolgere dalla pressione, in una giornata in cui la Roma è orfana della difesa titolare, vincendo il duello con Camarda. Decisiva una sua chiusura nei primi 45 minuti. Celik voto 6,5: Dove lo metti, gioca. Jolly difensivo, e non, di Gasperini, fa valere la sua esperienza anche nel ruolo di braccetto sinistro, consentendo a Ghilardi di giocare sul piede forte. Affidabile.

voto 6,5: Dove lo metti, gioca. Jolly difensivo, e non, di Gasperini, fa valere la sua esperienza anche nel ruolo di braccetto sinistro, consentendo a Ghilardi di giocare sul piede forte. Affidabile. Wesley voto 6: Propositivo e attento. Spinge quando può nella metà campo del Lecce, senza strafare, e tiene a bada l’esuberanza di Banda.

voto 6: Propositivo e attento. Spinge quando può nella metà campo del Lecce, senza strafare, e tiene a bada l’esuberanza di Banda. Cristante voto 6,5: Pilastro del centrocampo capitolino, disputa un’altra grande partita, aggredendo in avanti e rivelandosi fondamentale sulle palle inattive. Tanti i palloni conquistati sulla trequarti offensiva della Roma. Pesante l’ammonizione incassata nel finale: era diffidato, sarà squalificato nel weekend.

voto 6,5: Pilastro del centrocampo capitolino, disputa un’altra grande partita, aggredendo in avanti e rivelandosi fondamentale sulle palle inattive. Tanti i palloni conquistati sulla trequarti offensiva della Roma. Pesante l’ammonizione incassata nel finale: era diffidato, sarà squalificato nel weekend. Koné voto 6: Alla ricerca della forma migliore, dopo la prestazione incolore di Bergamo, si rende protagonista di una prova ordinata in fase di interdizione. Poco pulito nella metà campo del Lecce.

voto 6: Alla ricerca della forma migliore, dopo la prestazione incolore di Bergamo, si rende protagonista di una prova ordinata in fase di interdizione. Poco pulito nella metà campo del Lecce. El Shaarawy voto 6: Schierato a tutta fascia sul versante mancino, complice l’emergenza difensiva, è chiamato a non affondare con particolare continuità, per supportare Celik in fase di non possesso. Attento, pur perdendo qualche pallone di troppo in uscita; dal 60′ Tsimikas voto 6: Staffetta necessaria con l’ex Milan per riportare freschezza e lucidità sulla corsia mancina. Tiene a bada N’Dri.

voto 6: Schierato a tutta fascia sul versante mancino, complice l’emergenza difensiva, è chiamato a non affondare con particolare continuità, per supportare Celik in fase di non possesso. Attento, pur perdendo qualche pallone di troppo in uscita; dal 60′ voto 6: Staffetta necessaria con l’ex Milan per riportare freschezza e lucidità sulla corsia mancina. Tiene a bada N’Dri. Dybala voto 6,5: Illumina il primo tempo con un assist dei suoi, allontanando le critiche delle ultime settimane. La sua tecnica, così come il suo talento, non è mai stata in discussione. Tocco magico per Ferguson. Nella ripresa, sfiora la gioia personale con un tap-in sul tiro-cross di Wesley; dal 79′ Soulé s.v.

voto 6,5: Illumina il primo tempo con un assist dei suoi, allontanando le critiche delle ultime settimane. La sua tecnica, così come il suo talento, non è mai stata in discussione. Tocco magico per Ferguson. Nella ripresa, sfiora la gioia personale con un tap-in sul tiro-cross di Wesley; dal 79′ Pisilli voto 6,5: Volitivo ma ancora troppo impreciso negli ultimi 20 metri. Sfortunato, però, nell’occasione in cui riesce a centrare con freddezza lo specchio della porta di Falcone, quando viene fermato dalla bandierina dell’assistente. Nella seconda frazione, il suo tiro-cross diventa un assist perfetto per Artem Dovbyk, che punisce Falcone per la seconda volta.

voto 6,5: Volitivo ma ancora troppo impreciso negli ultimi 20 metri. Sfortunato, però, nell’occasione in cui riesce a centrare con freddezza lo specchio della porta di Falcone, quando viene fermato dalla bandierina dell’assistente. Nella seconda frazione, il suo tiro-cross diventa un assist perfetto per Artem Dovbyk, che punisce Falcone per la seconda volta. Ferguson voto 7: In un mese in cui la Roma è alla disperata ricerca di attaccanti, va a segno proprio il centravanti irlandese, bravo a girarsi sull’assist di Dybala e a fulminare Falcone con un bel diagonale. Sacrificio e gol importante sotto il profilo personale; dal 60′ Dovbyk voto 6,5: Entra e segna il gol che chiude i conti al “Via del Mare”. Tap-in vincente sulla conclusione insidiosa di Pisilli e mercato che, per ora, può attendere. Peccato per il finale, durante il quale è costretto a uscire per infortunio; dall’87’ Romano s.v.

voto 7: In un mese in cui la Roma è alla disperata ricerca di attaccanti, va a segno proprio il centravanti irlandese, bravo a girarsi sull’assist di Dybala e a fulminare Falcone con un bel diagonale. Sacrificio e gol importante sotto il profilo personale; dal 60′ voto 6,5: Entra e segna il gol che chiude i conti al “Via del Mare”. Tap-in vincente sulla conclusione insidiosa di Pisilli e mercato che, per ora, può attendere. Peccato per il finale, durante il quale è costretto a uscire per infortunio; dall’87’ All. Gasperini voto 6: Perde la sua difesa titolare, non la sua proverbiale solidità. Ghilardi e Ziolkowski rispondono alla grande, Ferguson e Dovbyk gli strappano un sorriso in attesa di sviluppi per Raspadori e Zirkzee. Riecco la sua Roma.