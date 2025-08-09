Leeds-Milan 1-1, pagelle: Gimenez in gol, esordio positivo di Jashari. Estupinan troppo aggressivo

Leeds-Milan: Gimenez sblocca la sfida, Jashari ha già mostrato ottime cose. Buona prestazione di Estupinan ma cade troppo spesso nel fallo

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Finisce 1-1 all’Aviva Stadium di Dublino nell’amichevole tra Milan e Leeds. Dopo un inizio completante a favore degli inglesi, Gimenez sblocca la partita al suo primo gol nel pre campionato dei rossoneri. Nella ripresa cresce il Leeds, con i rossoneri in difficoltà nelle prime battute. La squadra di Farke trova la rete del pareggio con un gran gol da fuori area di Stach.

Il Milan tiene botta al Leeds, poi sblocca Gimenez

Un primo tempo che inizia con la grande pressione del Leeds e un Willy Gnonto particolarmente ispirato. Prima l’italiano va vicino al vantaggio, poi Stach colpisce in pieno alla traversa. Intorno al quarto d’ora di gioco cresce il Milan e inizia a fare il suo gioco. In avanti fatica a creare una quantità importante di azioni, ma riesce a mettere in difficoltà gli inglesi con qualche azione corale. Come in occasione del gol di Gimenez che conclude in porta una grande azione dei rossoneri. Nel finale del primo tempo è bravo Terracciano a respingere il tentativo pericoloso di Piroe, evitando anche la ribattuta di Tanaka.

Stach pareggia, Sia sfiora il gol

Nella ripresa, è il Leeds a gestire di più il pallone e a creare in attacco. Il solito Gnonto mette in difficolto con i suoi cross tagliati sul secondo palo per James, che però viene arginato bene da Estupinan. Come nel finale del primo tempo, l’uomo più pericoloso degli inglesi è Piroe, che più di una volta impegna Terracciano e sfiora anche il palo. Dopo le prime battute del secondo tempo in favore del Leeds, è Stach a trovare il gol del pareggio con un bel tiro a giro dalla distanza: troppo spazio lasciato dalla difesa del Milan. Nel finale, Sia sfiora il primo gol in prima squadra colpendo la traversa dopo una respinta scivolosa di Darlow.

Milan, le pagelle complete dell’amichevole contro il Leeds

Terracciano 6: Soffre nei primi minuti, come tutta la squadra. Lo spavento della traversa è stato forte, ma si riprende con delle buone parate. Poco da fare sul gol di Stach (dal 68′ Torriani 6: Gestisce in tranquillità la fase finale dell’amichevole).

Magni 5,5: Contributo importante nell’azione del gol, ma nei primi minuti soffre troppo Gnonto. Lotta tanto e cerca la profondità dei compagni. Perde un po’ di lucidità nel secondo tempo per la stanchezza e spreca una buona occasione sul secondo palo fornita da Okafor (dall’83’ Terracciano s.v.).

Gabbia 6: Guida la difesa ed evita che il Milan collassi sotto i primi colpi del Leeds. Buona prestazione, ma doveva spingere i suoi a uscire subito su Stach in occasione del gol.

Pavlovic 6: Una difesa solida la sua, tiene botta alle incursioni degli attaccanti avversari. I compiti di impostazione dalla difesa sono suoi e li svolge discretamente (dall’83’ Thiaw s.v).

Estupinan 6,5: Ruolo fondamentale nel gol del vantaggio con il velo per Chukwueze. Legge bene le azioni degli avversari che lo sollecitano spesso con cross sul secondo palo. In fase difensiva è troppo frettoloso e aggressivo, spesso cade nel fallo.

Musah 4,5: Impalpabile. Non incide mai con il pallone tra i piedi, se non negativamente: sei i palloni persi in totale. Non va meglio in fase di contenimento (dal 46′ Coubis 6,5: Un ottimo apporto in fase difensiva: entra subito in partita e tiene bene gli avversari).

Jashari 6: Esordio assoluto per l’acquisto dal Bruges, arrivato dopo una lunghissima trattativa. Trova subito un ottimo asse con Estupinan che serve spesso con lanci lunghi e precisi (dal 61′ Eletu 5,5: Qualche imprecisione di troppo con il pallone).

Sala 7: C’è Modric, ma è il classe 2007 che guida il centrocampo del Milan. Mostra una buona precisione nei passaggi, gioca spesso verticale e si rivela importante anche in fase difensiva (dall’83’ Ricci s.v.).

Chukwueze 6,5: Apre l’azione e serve l’assist nell’azione corale che ha portato al primo gol del Milan. Conferma quanto di buono fatto vedere nelle scorse partite di pre campionato (dall’83’ Saelemaekers s.v).

Gimenez 7: Buona partita del messicano. Si muove bene e risponde presente quando i compagni lo interpellano. Poi fa quello che gli riesce meglio, segnare (dal 61′ Sia 6,5: Va vicinissimo al gol in prima squadra colpendo una traversa. Prova di livello)

Okafor 6: Spreca un’occasione clamorosa nel primo tempo per il troppo egoisimo. Bello il primo dribbling ma poi non serve in mezzo Gimenez e calcia fuori. Cresce con il passare dei minuti e cerca di più i compagni.

Allenatore – Massimiliano Allegri 6,5: La sua mano già si vede, nel bene e nel male. La manovra offensiva è ancora un po’ compassata, nonostante qualche strappo corale interessante. In difesa la solidità è importante, da rivedere il livello del baricentro troppo basso. Richiede spesso di tenere il pallone e farlo girare.