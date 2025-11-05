Pagelle di Marsiglia-Atalanta: Samardzic salva Juric (che litiga con Lookman), male De Ketelaere. Ahanor è dappertutto

Le pagelle della sfida di Champions League tra Marsiglia e Atalanta: Samardzic decisivo nel finale con un gol capolavoro, inutili le polemiche di De Zerbi

Vittoria eroica dell’Atalanta che espugna il Velodrome: 1-0 contro il Marsiglia. Nel finale il gol meraviglioso di Samardzic che fa conquistare alla squadra di Juric tre punti fondamentali. Tante le polemiche del Marsiglia in occasione del gol dei bergamaschi per un presunto tocco di mano di Ederson a inizio azione, ma per il Var non c’è niente.

Rulli respinge il rigore di De Ketelaere

Il piano partita inizia con il Marsiglia che tiene a lungo il possesso della palla e l’Atalanta che chiude alla perfezione tutti gli spazi, ma non è mai attendista. Infatti alla prima occasione utile Lookman mette una grande palla filtrante per Krstovic che in area viene atterrato da Rulli. Pochi dubbi sul rigore: dal dischetto si presenta De Ketelaere, ma Rulli battezza l’angolo e respinge il penalty. Dopo il primo quarto d’ora, l’Atalanta riesce a tenere di più il pallone. Dunque la squadra di Juric si sbilancia in avanti e Greenwood ha spazi importanti da sfruttare: lo fa bene quando alla mezz’ora di gioco trova Hojbjerg lasciato solo al limite dell’area, il danese fa partire il tiro di prima intenzione, ma il pallone va fuori. Occasioni da una parte e dall’altra. Cinque minuti dopo Krstovic all’altezza del dischetto con Rulli già battuto, spara il pallone alto sopra la traversa.

Samardzic decisivo, difesa stoica nel finale

La ripresa inizia con un’altra grande occasione per l’Atalanta: bel traversone di Zappacosta sul secondo palo dove c’è Bellanova che di testa da due passi la mette fuori. Reagisce il Marsiglia che trova l’imbucata centrale giusta per Greenwood che tanta il tiro tutto solo, ma Bellanova interviene in scivolata e respinge. Nel momento in cui la squadra di De Zerbi sembrava prendere il sopravvento, l’Atalanta passa in vantaggio ma viene annullato per il fuorigioco di Krstovic, ritenuto attivo nell’azione del gol di Lookman. Nel finale provano a spingere i francesi, ma è ancora una volta l’Atalanta a trovare il vantaggio. Stavolta tutto buon con Samardzic e trova un gol meraviglioso. L’Atalanta resiste nel finale e trova una vittoria fondamentale.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 7 : Pochi tiri in porta, non viene chiamato in causa quasi mai. Tranne nel finale finale quando si esalta con una parata tutt’altro che semplice sul tiro dalla distanza

: Pochi tiri in porta, non viene chiamato in causa quasi mai. Tranne nel finale finale quando si esalta con una parata tutt’altro che semplice sul tiro dalla distanza Kossounou 5,5 : Fa il suo, ma si prende un giallo ingenuo a inizio secondo tempo per un fallo inutile a centrocampo (dal 10′ st Hien).

: Fa il suo, ma si prende un giallo ingenuo a inizio secondo tempo per un fallo inutile a centrocampo (dal 10′ st Hien). Djimsiti 6,5 : Una sicurezza per la difesa. Guida bene i compagni, ottimo nel gioco aereo e grande senso della posizione. Però compie qualche errore di troppo con il pallone.

: Una sicurezza per la difesa. Guida bene i compagni, ottimo nel gioco aereo e grande senso della posizione. Però compie qualche errore di troppo con il pallone. Ahanor 7 : Un’energia pazzesca. In fase offensiva diventa un attaccante in più appena scarica palla, poi torna subito sui suoi riferimenti difensivi quando si perde palla.

: Un’energia pazzesca. In fase offensiva diventa un attaccante in più appena scarica palla, poi torna subito sui suoi riferimenti difensivi quando si perde palla. Bellanova 6 : Sempre tanta corsa. L’errore però è clamoroso con il colpo di testa fallito da due passi. Poi però si fa perdonare: prima con una chiusura fondamentale su Greenwood, poi con l’assist al bacio per Lookman (gol annullato ma rimane la grande palla messa).

: Sempre tanta corsa. L’errore però è clamoroso con il colpo di testa fallito da due passi. Poi però si fa perdonare: prima con una chiusura fondamentale su Greenwood, poi con l’assist al bacio per Lookman (gol annullato ma rimane la grande palla messa). De Roon 6 : Si vede poco, se non per qualche chiusura in fase di contenimento. Poco coinvolto nel gioco (dal 1′ st Pasalic: Non entra bene in partita, impalpabile)

: Si vede poco, se non per qualche chiusura in fase di contenimento. Poco coinvolto nel gioco (dal 1′ st Pasalic: Non entra bene in partita, impalpabile) Ederson 7 : Un faro in mezzo al campo. Conquista una marea di falli utilissimi. Tiene bene il centrocampo e regge alla grande il confronto molto fisico con Hojbjerg.

: Un faro in mezzo al campo. Conquista una marea di falli utilissimi. Tiene bene il centrocampo e regge alla grande il confronto molto fisico con Hojbjerg. Zappacosta 6 : Si coordina bene con Ahanor e tengono la fascia destra in sicurezza. Non rinuncia alle solite spinte nonostante un cliente ostico come Greenwood.

: Si coordina bene con Ahanor e tengono la fascia destra in sicurezza. Non rinuncia alle solite spinte nonostante un cliente ostico come Greenwood. De Ketelaere 5 : Non calcia così male il rigore, ma si fa un po’ spaventare dai fischi del Velodrome. Dopo un buon primo quarto d’ora, scompare dalla partita (dal 40′ st Samardzic 7 : Segna un gol meraviglioso e manda in estasi i bergamaschi).

: Non calcia così male il rigore, ma si fa un po’ spaventare dai fischi del Velodrome. Dopo un buon primo quarto d’ora, scompare dalla partita (dal 40′ st : Segna un gol meraviglioso e manda in estasi i bergamaschi). Lookman 5,5 : Nell’azione che porta al rigore, mette una palla geniale per Krstovic. Poi però non riesce a incidere, complice la gabbia costruita da De Zerbi per lui (dal 30′ Musah 6 : Entra per dare sostanza difensiva alla squadra).

: Nell’azione che porta al rigore, mette una palla geniale per Krstovic. Poi però non riesce a incidere, complice la gabbia costruita da De Zerbi per lui (dal 30′ : Entra per dare sostanza difensiva alla squadra). Krstovic 5,5: Bravo a farsi trovare pronto nell’azione che ha portato al rigore. Pesa l’errore alla mezz’ora di gioco con il pallone spedito alto da ottima posizione. Ottimo gioco di sponda, ma manca ancora il gol (dal 40′ st Scamacca s.v.).

Top e Flop del Marsiglia

Rulli 7 : Esce in maniera troppo scomposta su Krstovic causando il rigore, ma a tu per tu con De Ketelaere si esalta e tira fuori dal cilindro una grande parata.

: Esce in maniera troppo scomposta su Krstovic causando il rigore, ma a tu per tu con De Ketelaere si esalta e tira fuori dal cilindro una grande parata. Murillo 6 : Si trova alla grande con Greenwood. Combina bene con l’inglese e spinge tanto. In difesa spesso ingabbia bene Lookman e quando attacca dà sempre fastidio.ù

: Si trova alla grande con Greenwood. Combina bene con l’inglese e spinge tanto. In difesa spesso ingabbia bene Lookman e quando attacca dà sempre fastidio.ù Angel Gomes 6,5 : Entra alla grande in partita e crea più di qualche difficoltà alla difesa dell’Atalanta.

: Entra alla grande in partita e crea più di qualche difficoltà alla difesa dell’Atalanta. Hojbjerg 5,5 : Brutto l’errore alla mezz’ora di gioco che avrebbe potuto portare al vantaggio dei francesi. Soffre Ederson a centrocampo e spesso sfocia nella troppa aggressività.

: Brutto l’errore alla mezz’ora di gioco che avrebbe potuto portare al vantaggio dei francesi. Soffre Ederson a centrocampo e spesso sfocia nella troppa aggressività. Aubameyang 5,5: Ha una grande occasione nel primo tempo da ottima posizione, ma a tu per tu con Carnesecchi tira alto. Per il resto un po’ troppo fuori dal gioco del Marsiglia. Cresce nella ripresa, ma non abbastanza.

