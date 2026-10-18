Un Milan a due facce ha battuto 3-2 l’Atalanta: 60 minuti di dominio totale, poi il blackout nel finale. La squadra di Amorim è prima andata in vantaggio grazie alle reti di Ramos (che ha anche sbagliato un rigore), Rabiot e Gila, ma poi ha subito i gol di Gaetano e Krstovic, rischiando addirittura di pareggiare. Nonostante questo, i rossoneri hanno portato a casa la vittoria e salgono così a quota 15 punti in classifica.
Pagelle Milan-Atalanta 3-2: Rabiot trascinatore (8), Ramos croce e delizia (6,5), disastro Obric (4)
La squadra di Amorim vince ma soffre nel finale, rischiando addirittura di pareggiare dopo 60 minuti di controllo totale. I voti e le pagelle della partita
Milan, i top e flop
Mario Gila 7 - Un po' centrale di difesa, un po' terzino. Fa entrambi i ruoli molto bene, sempre attento e preciso. La rete è solo la ciliegina sulla torta di un'ottima partita.
Diego Moreira 7 - È un diesel: parte piano ma lentamente si trasforma in una spina nel fianco sulla sinistra per l'Atalanta. Corsa infinita, giocate di classe, spinta continua e l'assist per la rete di Rabiot. Cosa chiedere di più?
Luka Modric 6,5 - C'è un motivo se ha vinto un Pallone d'Oro e lo ricorda a tutti partita dopo partita, anche a 41 anni. Il centrocampista croato è fondamentale nel gioco di Amorim, vero collante tra difesa e attacco.
Goncalo Ramos 6,5 - I compagni non lo servono moltissimo ma lui corre e combatte tantissimo. Più che un attaccante sembra quasi un gladiatore. Dal dischetto è croce e delizia: ne segna uno, ne sbaglia un altro. Suo l'assist per il gol annullato a Pulisic a inizio primo tempo.
Christian Pulisic 6,5 - Un dato riassume alla perfezione la sua partita: a fine primo tempo era il giocatore del Milan ad aver corso di più. Sulla carta dovrebbe essere un trequartista, ma l'americano è praticamente un play a tutto campo. Si abbassa e si allarga tanto per ricevere palla, ma nonostante questo è anche pericoloso in area di rigore avversaria. Aveva anche segnato, annullato dall'arbitro per un fuorigioco di un polpaccio.
Strahinja Pavlovic 5,5 - In un Milan per 60 minuti dominante, il difensore serbo è forse il meno positivo. Sua la lieve disattenzione difensiva dei rossoneri, che ha portato al gol di Gaetano e anche in occasione del 3-2 forse avrebbe potuto fare qualcosa in più.
Pervis Estupinan 5 - Ingresso in campo disastroso nel finale di partita. Diversi errori banali in fase di impostazione: invece di aiutare i compagni di squadra ha quasi fatto un favore all'Atalanta.
Atalanta, i top e flop
Marco Carnesecchi 6,5 - Sui tre gol subiti non avrebbe potuto fare molto di più, ma è solo grazie alle sue parate, compresa quella sul secondo calcio di rigore di Ramos, se l'Atalanta ha potuto sperare nel pareggio fino all'ultimo secondo di gioco.
Relja Obric 4 - Esordio da incubo per il giovane difensore dell'Atalanta. Subentrato al posto dell'infortunio Kolasinac, il classe 2006 ha subito concesso un calcio di rigore al Milan per un tocco con il braccio. Ma quello è stato soltanto il primo di una lunga serie di errori, tra cui il posizionamento difensivo in occasione del gol di Rabiot. Per lui anche un cartellino giallo.
Raul Bellanova 7 - Un treno sulla fascia destra. Il terzino italiano spinge dal primo all'ultimo minuto, mettendo in seria difficoltà il Milan. Suo l'assist per il gol di Krstovic nel finale.
Gianluca Gaetano 6,5 - Entra e cambia la partita. Il centrocampista italiano con un controllo nello stretto ha trovato il gol che ha riacceso le speranze della squadra di Sarri.
Nikola Zalewski 6,5 - Ha giocato poco, ma ha subito lasciato il segno. Il suo ingresso ha aumentato la velocità e l'imprevedibilità dell'attacco nerazzurro.
Nikola Krstovic 6,5 - Croce e delizia. Sbaglia alcuni gol facilissimi, tra cui uno incredibile a porta vuota nel primo tempo, ma poi segna una rete difficilissima nel secondo.
Charles De Ketelaere 5 - Il grande ex di partita non è riuscito a lasciare il segno. Da trequartista non è riuscito a trovare gli spazi giusti per fare male al Milan, bloccato dalla difesa rossonera.
Jonathan Rowe 5 - Un fantasma. Da quella parte l'Atalanta non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Sembra un lontano parente del giocatore vista la passata stagione con il Bologna.
MVP, il migliore in campo
Adrien Rabiot 8 - Basta una parola per descrivere la sua partita: trascinatore. Il centrocampista francese lotta su ogni pallone, in attacco e in difesa. Sul gol del momentaneo 2-0 fa un movimento da attaccante vero, poi fa da torre e confeziona l'assist per la rete del 3-0 di Gila. Il cartellino giallo è solo una macchia su una partita altrimenti praticamente perfetta.
La valutazione dell'arbitro
Daniele Chiffi 6,5: gli episodi centrali della partita sono i due calci di rigore, per due azioni praticamente identiche. Prima Obric e poi Kristensen hanno toccato la palla con il braccio e l'arbitro, una volta richiamato al monitor dal VAR, ha correttamente assegnato i penalty in favore dei rossoneri. Le posizioni delle braccia dei due difensori nerazzurri, infatti, erano troppo larghe e andavano punite. Per il resto, il metro di giudizio è quello visto nel corso di questa stagione, in cui si tende a far giocare in un atteggiamento più europeo rispetto agli scorsi anni. Giusto il giallo su Rabiot: le proteste del francese erano eccessive e Chiffi ha riportato tutti all'ordine, mettendo subito in chiaro le cose.