Mario Gila 7 - Un po' centrale di difesa, un po' terzino. Fa entrambi i ruoli molto bene, sempre attento e preciso. La rete è solo la ciliegina sulla torta di un'ottima partita.

Diego Moreira 7 - È un diesel: parte piano ma lentamente si trasforma in una spina nel fianco sulla sinistra per l'Atalanta. Corsa infinita, giocate di classe, spinta continua e l'assist per la rete di Rabiot. Cosa chiedere di più?

Luka Modric 6,5 - C'è un motivo se ha vinto un Pallone d'Oro e lo ricorda a tutti partita dopo partita, anche a 41 anni. Il centrocampista croato è fondamentale nel gioco di Amorim, vero collante tra difesa e attacco.

Goncalo Ramos 6,5 - I compagni non lo servono moltissimo ma lui corre e combatte tantissimo. Più che un attaccante sembra quasi un gladiatore. Dal dischetto è croce e delizia: ne segna uno, ne sbaglia un altro. Suo l'assist per il gol annullato a Pulisic a inizio primo tempo.

Christian Pulisic 6,5 - Un dato riassume alla perfezione la sua partita: a fine primo tempo era il giocatore del Milan ad aver corso di più. Sulla carta dovrebbe essere un trequartista, ma l'americano è praticamente un play a tutto campo. Si abbassa e si allarga tanto per ricevere palla, ma nonostante questo è anche pericoloso in area di rigore avversaria. Aveva anche segnato, annullato dall'arbitro per un fuorigioco di un polpaccio.

Strahinja Pavlovic 5,5 - In un Milan per 60 minuti dominante, il difensore serbo è forse il meno positivo. Sua la lieve disattenzione difensiva dei rossoneri, che ha portato al gol di Gaetano e anche in occasione del 3-2 forse avrebbe potuto fare qualcosa in più.

Pervis Estupinan 5 - Ingresso in campo disastroso nel finale di partita. Diversi errori banali in fase di impostazione: invece di aiutare i compagni di squadra ha quasi fatto un favore all'Atalanta.