Pagelle Milan-Genoa 1-1: l’ex Colombo la sblocca, Leao la riprende, Stanciu spreca il rigore della vittoria

Si chiude con un pareggio al cardiopalma la diciannovesima giornata di Serie A: Gabbia il peggiore tra i rossoneri, buona partita di Vitinha. Finale rocambolesco, tutti i voti.

Milan-Genoa termina 1-1 e chiude la 19esima giornata di Serie A con un finale al cardiopalma. A sbloccare la sfida è il classico gol dell’ex firmato Colombo. Immediata e furiosa la reazione dei rossoneri, che nella ripresa si installano stabilmente nell’area avversaria. Quando la vittoria del Grifone sembra a un passo, il finale è da brividi: Leao salva i suoi con una deviazione su corner, poi il rigore per i rossoblù viene calciato alle stelle da Stanciu. Finisce in parità. Un punto prezioso per la corsa salvezza degli uomini di De Rossi, mentre il Milan sale a +1 sul Napoli ma resta a -3 dall’Inter capolista.

Il gol dell’ex punisce i padroni di casa, errore di Fofana a porta vuota

Allegri punta sulla coppia d’attacco Pulisic-Leao, per la seconda volta dal primo minuto insieme. In difesa rientra Gabbia al centro, con Bartesaghi sulla corsia sinistra; a destra confermato Saelemaekers. Nessuna novità in mediana con il terzetto di riferimento composto da Fofana, Modric e Rabiot.

Diverse le assenze per De Rossi, che risponde dando continuità all’attacco visto col Pisa, con l’ex rossonero Colombo accanto a Vitinha. Sulla destra Norton-Cuffy, a sinistra Martin; in mezzo confermata la linea Malinovskyi-Frendrup-Thorsby. In difesa c’è Marcandalli. In panchina il giovane albanese della Primavera Joi Nuredini, classe 2007.

Parte bene il Milan, prima con Gabbia, poi con Pavlovic, entrambi di testa. Poi, una disattenzione costa caro ai rossoneri: Norton-Cuffy sfonda a destra, Malinovskyi serve Colombo che scavalca Gabbia e, in caduta, sigla il classico del gol dell’ex. Ma la reazione degli uomini è immediata. Il numero 46 rossonero spreca ancora di testa da posizione favorevole, poi clamorosa la chance sprecata da Fofana che, tutto solo a due passi da Leali, scivola sul più bello. Mugugna San Siro.

Gol annullato a Pulisic, finale rovente a San Siro

Subito un cambio per Allegri, con Loftus-Cheek per Fofana, probabilmente scosso dall’errore. Il Genoa riparte con la stessa spigliatezza del primo tempo, mostrando qualità e personalità nel reggere il possesso del Milan, che prova subito a rimettere in equilibrio la gara. Saelemaekers accende l’azione con un filtrante per Leao, fuori misura: l’arbitro prima concede corner, poi corregge. Cresce la pressione dei padroni di casa e arriva anche il gol del pari con Pulisic, ma viene annullato dopo il check al VAR per un tocco di braccio dello stesso attaccante.

Il Milan vuole il pareggio e Allegri cambia assetto: dentro Fullkrug per Saelemaekers, difesa a quattro e peso più offensivo. È assalto rossonero a San Siro, con un finale a dir poco concitato. Prima il gol del pari di Leao in pieno recupero, poi l’assegnazione del calcio di rigore dopo un check al VAR per un contatto tra Bartesaghi ed Ellertsson. Stanciu dal dischetto la spara alle stelle, si salva il Milan. Termina 1-1.

Le pagelle del Milan

Maignan 6: Incolpevole sul gol di Colombo. Attento nel corso della gara.

Incolpevole sul gol di Colombo. Attento nel corso della gara. Tomori 6: Concentrato, tiene alta l’intensità difensiva.

Concentrato, tiene alta l’intensità difensiva. Gabbia 5: Ritorna titolare dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo. Prova a sorprendere Leali di testa in un paio di occasioni, ma sul gol di Colombo si fa sorprendere. In difficoltà. (30′ st Athekame ng)

Ritorna titolare dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo. Prova a sorprendere Leali di testa in un paio di occasioni, ma sul gol di Colombo si fa sorprendere. In difficoltà. Pavlovic 6: Dà solidità al reparto, sfiora anche il gol nel primo tempo.

Dà solidità al reparto, sfiora anche il gol nel primo tempo. Saelemaekers 6: Sprint e solita applicazione sulla destra, bene in entrambe le fasi. Forse un po’ più timido del solito. ( 20′ st Fullkrug 5.5: Debutto a San Siro in un momento complicato della partita, ma non riesce a incidere né a cambiare l’inerzia del match)

Sprint e solita applicazione sulla destra, bene in entrambe le fasi. Forse un po’ più timido del solito. ( Debutto a San Siro in un momento complicato della partita, ma non riesce a incidere né a cambiare l’inerzia del match) Fofana 5.5: Sfortunato. Scivola nel momento decisivo e si divora un gol già fatto. Errore che pesa anche sul piano mentale. ( 1′ st Loftus-Cheek 5.5: Inserito per dare fisicità e presenza offensiva, ma incide poco)

Sfortunato. Scivola nel momento decisivo e si divora un gol già fatto. Errore che pesa anche sul piano mentale. ( Inserito per dare fisicità e presenza offensiva, ma incide poco) Modric 6: Anche senza particolari acuti, la sua gestione del pallone fa la differenza. Qualità e visione.

Anche senza particolari acuti, la sua gestione del pallone fa la differenza. Qualità e visione. Rabiot 6: Presenza costante e lavoro prezioso in mezzo al campo.

Presenza costante e lavoro prezioso in mezzo al campo. Bartesaghi 5.5: Ordinaria amministrazione senza incidere. Spinta limitata, poca cattiveria offensiva.

Ordinaria amministrazione senza incidere. Spinta limitata, poca cattiveria offensiva. Pulisic 6: Propositivo, cerca l’intesa con Leao ma senza grandi risultati. Prova ad accendersi dopo il gol annullato, ma non incide.

Propositivo, cerca l’intesa con Leao ma senza grandi risultati. Prova ad accendersi dopo il gol annullato, ma non incide. Leao 7: Dopo una gara in ombra, trova la rete per il pari in pieno recupero.

Top e flop del Genoa