Pagelle Milan-Lazio 1-0: Leao rimanda il diavolo in paradiso, Modric insegna calcio, espulso Allegri. Caos nel finale

Seconda vittoria e dodicesimo risultato utile consecutivo per i rossoneri che tornano, almeno per una notte, al comando solitario della classifica di Serie A. Allegri batte Sarri

Seconda vittoria di fila, dodicesimo risultato utile consecutivo: Leao riporta il Milan in testa alla classifica almeno per una notte, in attesa di Roma-Napoli. A San Siro battuta la Lazio. Al 51′ il sigillo decisivo dell’attaccante portoghese, al termine di una splendida azione corale.

Esulta Allegri, mastica amaro Sarri, che non riesce a restare agganciato alla zona Europa tornando a scivolare in trasferta dopo aver battuto il Lecce all’Olimpico.

Milan-Lazio, la chiave della partita

La capacità del Milan di perseverare. Una pazienza da grande squadra: che soffre quando c’è da soffrire, aspetta e ragiona quando c’è da farlo, colpisce quando ne ha l’opportunità. Se il diavolo è lassù non è un caso. Non potrebbe essere altrimenti dato che ha perso solo alla prima giornata prima di iniziare a macinare punti. La Lazio resta, per ora, un incompiuta. Stanno riemergendo i limiti strutturali accentuati dal mercato bloccato.

Milan, le pagelle

Maignan 7: L’eroe del derby risponde subito “presente” con una strepitosa parata su colpo di testa di Gila. Poi cala la saracinesca anche su Zaccagni.

Tomori 7: Assist al bacio per il gol di Leao. Bel cross dalla linea di fondo da spingere solo in fondo alla rete. Gravato di un cartellino giallo, si prende qualche rischio ma gioca una gran partita.

Gabbia 6.5: Annulla Dia senza eccessivi affanni. Sempre più pilastro della difesa rossonera.

Pavlovic 6.5: Doma un brutto cliente come Isaksen. Muscoli e grinta. Rischia allargando il gomito su girata da distanza ravvicinata di Romagnoli.

Saelemaekers 5.5: Non al meglio. Un tiro rimpallato da Fofana. Ha abituato bene e stavolta è meno brillante e illuminante del solito.

Fofana 7: Perfetto il tocco con cui manda Fofana a crossare per Leao. Si dà un gran da fare. Esce stremato (20′ st Loftus-Cheek 6: Entra a spron battuto).

Modric 7: Orchestra l'azione che culmina nel vantaggio del Milan. Ancora una volta tutti a scuola di calcio dal professor Luka.

Rabiot 6: Macina chilometri, prova a mettersi in proprio con una conclusione dalla distanza.

Bartesaghi 6.5: Presidia con personalità la fascia mancina non lasciandosi pregare per sganciarsi all'occorrenza.

Leao 7: Gol da centravanti puro, "sporco" ed efficace nel tap-in su cross di Tomori. Sfiora il raddoppio con un bel colpo di testa. Quinto gol in campionato.

Nkunku 5.5: Non riesce a lasciare tracce degne di nota lungo l'arco del suo match.

Non riesce a lasciare tracce degne di nota lungo l’arco del suo match. Allegri 7: Il Milan di Allegri. Concreto, pratico, efficace, battagliero. Con lui il diavolo è tornato a far paura. Espulso in un finale concitato per il parapiglia innescato dalla revisione al monitor, al 96′, del tocco di braccio di Pavlovic su girata di Romagnoli.

Lazio, top e flop

Provedel 7: Dove non arrivano i difensori c’è lui. Sempre al posto giusto nel momento giusto.

Basic 6: Da esubero a punto fermo del centrocampo di Sarri. Gioca la sua onesta partita.

Pellegrini 5.5: Dalla sua fascia Tomori riesce a mettere dentro il pallone tramutato in oro da Leao.

Isaksen 5.5: Ondivago. Un paio di buoni spunti e poco più.

Gila 5: Sfiora il gol in avvio, si perde Leao che firma l'1-0 Milan.

Sfiora il gol in avvio, si perde Leao che firma l’1-0 Milan. Dia 4.5: Impalpabile fino al momento della sostituzione, poco dopo l’ora di gioco, appannagio di Castellanos.

Milan-Lazio, la pagella dell’arbitro

Milan-Lazio è stata diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. A coadiuvarlo gli assistenti Vecchi e Yoshikawa. Quarto uomo Zufferli. In sala Var Di Paolo e Paterna. Corretta la gestione dei cartellini. Bravo a vedere il fallo subito da Romagnoli prima del tocco di gomito di Pavlovic. Voto 7.

