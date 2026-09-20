Amorim può sorridere grazie alla vittoria conquistata a San Siro dai suoi, all'alba della lunga sosta dedicata alle nazionali: dominio assoluto contro l'undici di Di Francesco.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Milan di Ruben Amorim vince e convince contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, grazie alle reti di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, arrivate tra primo e secondo tempo. Magnifica la giocata del fantasista statunitense sul lancio lungo di Pavlovic al minuto 14. Dominio tecnico e territoriale dei rossoneri, che alla mezzora hanno fatto addirittura registrare il 78% di possesso palla, confermando la bontà del lavoro di Modric e compagni. Aggressività, qualità e voglia di incidere in zona gol, per un Milan sempre in controllo sul diretto avversario, al termine di una settimana resa difficile dal pari dell’Olimpico con la Lazio. Amorim, però, celebra al meglio i 100 anni di San Siro, allontanando i fantasmi degli ultimi giorni e portandosi a -2 dalla vetta della classifica, superando nuovamente la Juventus. Da sottolineare la prova di Pulisic, che non lascia spazio a repliche dopo il gol segnato. Bene anche Saelemaekers, pedina fondamentale per questo Milan.