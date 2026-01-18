Pagelle Milan-Lecce 1-0: Fullkrug abbatte il muro eretto da Falcone. Saelemaekers determinante

Ecco i top e flop del match di San Siro, valevole per la 21a giornata di Serie A. Per il centravanti tedesco prima gioia in Italia che porta in dote 3 punti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan batte il Lecce di corto muso e torna a -3 dall’Inter capolista. Dopo un primo tempo piuttosto pigro, i rossoneri salgono in cattedra nella ripresa venendo fermati più e più volte da un superlativo Falcone. La chiave per aprire la porta salentina la trova il neo entrato Fullkrug che capitalizza l’assist perfetto di Saelemaekers. Per il tedesco è il primo gol in Serie A e porta subito in dote 3 punti preziosi per la lotta scudetto. Per i giallorossi di Di Francesco è la quarta sconfitta di fila.

Le scelte di Allegri e Di Francesco

Giochisti e risultatisti si stanno dando molto da fare con i commenti negli ultimi tempi. Ad acuire le divisioni ci ha pensato Fabregas, che ha raccontato come questo sia un tema particolarmente caro agli italiani. Chi va per la sua strada senza dare troppo peso alla questione, pur essendone coinvolto in prima persona, è Max Allegri il cui obiettivo è tenere il Milan a ridosso della capolista Inter. I rossoneri fanno riposare Modric – Jashari è il sostituto – e si affidano alla coppia Leao-Pulisic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avversario del Diavolo è il Lecce che arriva a San Siro reduce da 3 ko consecutivi. Di Francesco non rinnega la sua filosofia di calcio, prettamente offensiva, nonostante la classifica sia difficile. I salentini scendono in campo, infatti, con un 4-2-3-1 che ha in Stulic il terminale e nel terzetto Pierotti-Gandelman-Sottil il sostegno alle sue spalle. Contro i giallorossi c’è anche la storia: solo due volte sono riuscite a battere il Milan su 47 precedenti.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Milan-Lecce: primo tempo bloccato, poche emozioni

Prima frazione povera di spunti a San Siro, con Milan e Lecce che si annullano a vicenda in una gara molto tattica. I rossoneri tengono maggiormente il possesso ma faticano a trovare varchi nella difesa salentina. I giallorossi si difendono con ordine e provano a ripartire senza però impensierire seriamente Maignan. Ritmi bassi e zero occasioni nitide: lo 0-0 all’intervallo è lo specchio fedele di quanto visto in campo.

Fullkrug entra e segna una rete da 3 punti

Il Milan capisce che deve alzare il ritmo, se vuole portare a casa l’incontro. La chance più pericolosa in avvio di ripresa capita sui piedi di Ricci che trova però la pronta opposizione di Falcone. Lo stesso numero 1 leccese replica anche su Pulisic, messo davanti alla porta da un meraviglioso assist di Leao. I rossoneri diventano sempre più insistenti ma è con l’ingresso di Fullkrug che la partita cambia davvero. Il tedesco capitalizza il pallone messo in mezzo da Saelemaekers per siglare l’1-0. Un gol che vale 3 punti.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Attento nelle uscite, poco impegnato ma sempre concentrato.

Attento nelle uscite, poco impegnato ma sempre concentrato. Tomori 6 Solido in marcatura, qualche sbavatura in impostazione.

Solido in marcatura, qualche sbavatura in impostazione. Gabbia 6,5 Il più affidabile del reparto difensivo, vince diversi duelli. Bravo anche in zona d’attacco sulle palle inattive ma anche sul lancio per Saelemaekers nell’azione che porta all’1-0.

Il più affidabile del reparto difensivo, vince diversi duelli. Bravo anche in zona d’attacco sulle palle inattive ma anche sul lancio per Saelemaekers nell’azione che porta all’1-0. De Winter 6 Ammonito, ma regge bene sulla sua corsia senza soffrire troppo.

Ammonito, ma regge bene sulla sua corsia senza soffrire troppo. Saelemaekers 7 Dinamicità e corsa costante, uno dei più propositivi. Suo l’assist per Fullkrug. (Dal 79′ Athekame ng ).

Dinamicità e corsa costante, uno dei più propositivi. Suo l’assist per Fullkrug. (Dal 79′ ). Ricci 6 Geometrie semplici, fa girare palla senza strafare. (Dal 73′ Loftus-Cheek 6 Porta muscoli ed energia).

Geometrie semplici, fa girare palla senza strafare. (Dal 73′ Porta muscoli ed energia). Jashari 6 Buona intensità ma poche giocate verticali. (Dall’87’ Modric ng ).

Buona intensità ma poche giocate verticali. (Dall’87’ ). Rabiot 6,5 Fisicità e presenza in mezzo al campo, recupera diversi palloni.

Fisicità e presenza in mezzo al campo, recupera diversi palloni. Estupinan 6 Primo tempo ordinato, nella ripresa spinge certamente di più.

Primo tempo ordinato, nella ripresa spinge certamente di più. Leao 6 Cresce gradualmente. Nella ripresa ha un paio di spunti non male. (Dall’87’ Nkunku ng ).

Cresce gradualmente. Nella ripresa ha un paio di spunti non male. (Dall’87’ ). Pulisic 5,5 Sotto tono, pochi spunti e diverse scelte sbagliate. Sfiora l’1-0 ma trova di fronte un Falcone in versione monstre. (Dal 73′ Fullkrug 7 Prega Allegri di entrare e fa capire subito perché: al primo pallone toccato sfiora il gol e al secondo segna).

Top e flop del Lecce

Falcone 7 Prodigioso su Ricci e anche su Pulisic. Sempre pronto.

Prodigioso su Ricci e anche su Pulisic. Sempre pronto. Tiago Gabriel 6,5 Guida bene la difesa, sempre puntuale negli interventi.

Guida bene la difesa, sempre puntuale negli interventi. Coulibaly 6,5 Dà equilibrio al centrocampo, corre e recupera palloni preziosi.

Dà equilibrio al centrocampo, corre e recupera palloni preziosi. Stulic 5,5 Poco coinvolto, fatica a rendersi pericoloso.

Poco coinvolto, fatica a rendersi pericoloso. Banda 5,5 Entra per vivacizzare la manovra offensiva dei salentini ma lo spirito non è quello giusto.