Pagelle Monza-Catanzaro 0-2: Fellipe Jack e Frosinini sfiorano il sogno, Iemmello spreca, Thiam evita il peggio

Monza in A, ma quanta paura contro un Catanzaro che sfiora l'impresa con le inzuccate di Fellipe Jack e Frosinini. I brianzoli tornano in Serie A e raggiungono Venezia e Frosinone

Il Monza è la terza promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. Ma quanta fatica contro il Catanzaro, dopo lo 0-2 dell’andata. I calabresi vincono con lo stesso risultato, ma pesa tantissimo la migliore posizione di classifica al termine del campionato (Monza terzo, Catanzaro quinto). Il Catanzaro riapre la contesa al 40′ con il colpo di testa di Fellipe Jack e nella ripresa sfiora più volte il raddoppio, con Iemmello , Liberali e Alesi. Pigliacelli è attento sull’inzuccata di Colombo, Frosinini inzucca per il 2-0, il finale di partita è per cuori forti. Alla fine esulta il Monza.

Monza-Catanzaro: il commento della gara

Top e flop Monza

Top e flop Catanzaro

La pagella dell'arbitro Massa di Imperia

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Monza-Catanzaro: il commento della gara

Bianco si affida a Hernani , l’autore del primo gol nella gara di andata , con Mota Carvalho alle spalle di Cutrone , mentre Aquilani risponde con capitan Iemmello titolare e un modulo speculare, il 3-4-2-1, con Fellipe Jack e Di Francesco novità di giornata. Due fiammate nel primo quarto d’ora di gioco: il colpo di testa di Antonini , centrale per Thiam e il diagonale di Cutrone , deviato sul fondo.

Primo tempo molto equilibrato , il Monza rischiando il giusto e prova a pungere ancora con Cutrone (attento Pigliacelli ), mentre il Catanzaro sembra crederci a sprazzi e quando velocizza le operazioni procura un po’ di apprensione alla difesa brianzola, sollecitata dalla “puntata” di Iemmello sul cross di Di Francesco sporcato da Bakoune e quasi diventato buono per il 9 giallorosso.

È il preludio al gol del Catanzaro , al 40′: punizione di Pontisso , Fellipe Jack anticipa Delli Carri e di testa fulmina Thiam . Il Monza accusa il colpo e soffre al 44′ sulla giocata di Di Francesco , che arma il sinistro di Liberali sventato a fatica da Thiam . La risposta del Monza è affidata alla sventola mancina di Pessina , che dalla distanza sfiora l’1-1.

Nella ripresa ritmi incredibilmente più alti, soprattutto per meriti di uno stoico Catanzaro , che si avvicina in almeno tre occasioni al 2-0: Iemmello “tradisce” due volte i suoi tifosi , calciando prima addosso a Thiam , sull’ottima giocata di Pittarello a liberare il compagno in area piccola, e poi alto, sullo spunto di Favasuli . Ci provano anche i giovani Liberali e Alesi , ma regge il fortino del Monza, che riesce pure a sfiorare l’1-1 con un colpo di testa di Colombo , superlativo Pigliacelli a mano aperta.

Il Catanzaro non molla e raddoppia : cross di Favasuli , Frosinini anticipa l’incerto Delli Carri – di nuovo fregato – e di testa infila Thiam all’angolino. Il finale è per cuori forti, Massa quasi perde la bussola e sventola cartellini a iosa. Il Catanzaro è commovente, getta il cuore oltre l’ostacolo, il Monza trema ma esulta: è in Serie A.

Top e flop Monza

Thiam 6,5 – Non raggiunge il pallone colpito da Fellipe Jack e neppure quello indirizzato da Frosinini all’angolino, ma è salvifico sul sinistro di Liberali e sul tocco sottomisura di Iemmello.

Colombo 6,5 – È un diesel, carbura col passare dei minuti, nel momento più delicato della partita del Monza. Quasi pareggia di testa.

– È un diesel, carbura col passare dei minuti, nel momento più delicato della partita del Monza. Quasi pareggia di testa. Cutrone 6 – Si carica sulle spalle il peso dell’attacco monzese, causando qualche pericolo per la difesa avversaria.

Pessina 6 – Mette la sua qualità al servizio della squadra e quasi pareggia prima dell’intervallo.

Hernani 5,5 – L’uomo in più del Monza all’andata non si ripete, poco ispirato.

Delli Carri 5 – Sorpreso in marcatura, si fa anticipare da Fellipe Jack sul gol dell’1-0 e da Frosinini sul gol del raddoppio. Molto maschio.

Top e flop Catanzaro

Fellipe Jack 7 – Il giovane brasiliano rinvigorisce le speranze del Catanzaro insaccando di testa a fine primo tempo.

Frosinini 7 – Subentra nella ripresa e ci mette la testa sul cross di Favasuli, per il 2-0 giallorosso.

Liberali 6,5 – L’imprevedibilità fatta persona, quando accelera son quasi sempre dolori. Sfiora il 2-0 in chiusura di prima frazione.

Pigliacelli 6,5 – Felino nel volare sul colpo di testa di Colombo, dopo oltre un’ora di gioco tranquilla.

Di Francesco 6,5 – Mette in difficoltà Bakoune, sempre nel vivo dell’azione.

Favasuli 6,5 – Festeggia la convocazione in Nazionale con una prova gagliarda, suo l’assist per il 2-0.

Antonini 6,5 – Roccioso negli interventi, non tira mai indietro la gamba, preciso in anticipo.

Iemmello 5 – Il capitano, catanzarese doc, ha due chance per raddoppiare ma le spreca nella ripresa.

La pagella dell’arbitro Massa di Imperia

Ammonisce Pontisso , che alza troppo la gamba e rischia qualcosa in più del giallo. Sorvola su un contatto in area tra Carboni e Pittarello , che fa arrabbiare il Catanzaro e lascia qualche dubbio. Nella ripresa deve semplicemente arbitrare una partita intensa, ma molto corretta, almeno fino all’85’, quando poi è costretto a intervenire con gialli (a Frosinini, Birindelli, Koffi, Antov e Thiam) e rossi (al vice di Aquilani) per placare il nervosismo in campo. Voto: 6.