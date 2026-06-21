La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Brno vinta da Pecco Bagnaia davanti a Ogura e Marc Marquez con la caduta del leader del campionato Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Voti e votacci alla fine del Gran Premio di Repubblica Ceca che ha incoronato Marc Marquez capace alla sua maniera in crescendo di concedere il bis dopo Balaton Park. Resta un’incompiuta la gara di Bagnaia che si perde un po’ nel finale mentre si rivela al mondo il talento made in Japan di Ai Ogura. Pagelle amare per Marco Bezzecchi per cui Brno è una pagina da dimenticare il prima possibile.

Le pagelle del Gp di Repubblica Ceca

Marc Marquez 10 : dice di non stare ancora bene, di non essere ancora al 100%, di non poter spingere ancora al massimo. E menomale viene da aggiungere, o almeno così la penseranno i suoi avversari. Che già non riescono più a tenergli il passo. Dall’Ungheria alla Cechia ha recuperato una fraccata di punti. Lo sceriffo è tornato in città

: dice di non stare ancora bene, di non essere ancora al 100%, di non poter spingere ancora al massimo. E menomale viene da aggiungere, o almeno così la penseranno i suoi avversari. Che già non riescono più a tenergli il passo. Dall’Ungheria alla Cechia ha recuperato una fraccata di punti. Lo sceriffo è tornato in città Bagnaia 8 : insomma la stessa gara della Sprint ma con qualche giro di troppo, più di qualche giro. Però dai, rispetto al Pecco dello scorso anno o quello di inizio stagione è tutta un’altra storia anche se sarebbe bello vederlo più costante anche nel finale che di solito era il suo forte nella gestione gomme.

: insomma la stessa gara della Sprint ma con qualche giro di troppo, più di qualche giro. Però dai, rispetto al Pecco dello scorso anno o quello di inizio stagione è tutta un’altra storia anche se sarebbe bello vederlo più costante anche nel finale che di solito era il suo forte nella gestione gomme. Bezzecchi 00 : come il doppio zero dei punti tra sabato e domenica, come i tantissimi punti di vantaggio su Marquez e gli altri gettati, appunto nel Wc, come quella deprecabile perdita di pazienze che gli è costata tantissimo. Eh vabbè Bez, ci siamo capiti. Resetta e forza ad Assen!

: come il doppio zero dei punti tra sabato e domenica, come i tantissimi punti di vantaggio su Marquez e gli altri gettati, appunto nel Wc, come quella deprecabile perdita di pazienze che gli è costata tantissimo. Eh vabbè Bez, ci siamo capiti. Resetta e forza ad Assen! Ogura 9 : copincolliamo quanto scritto dopo la Sprint, stesso risultato, stessa condotta di gara, quindi “dal Giappone con furore, record al venerdì, pole al sabato, e 2° posto a un passo dalla vittoria. Insomma un week end alla grandessima, manca la ciliegina sulla torta”.

: copincolliamo quanto scritto dopo la Sprint, stesso risultato, stessa condotta di gara, quindi “dal Giappone con furore, record al venerdì, pole al sabato, e 2° posto a un passo dalla vittoria. Insomma un week end alla grandessima, manca la ciliegina sulla torta”. Martin 7 : tira fuori il massimo, rimedia qualche punto, da una situazione complicata ma come si dice “chi è causa del suo mal…”

: tira fuori il massimo, rimedia qualche punto, da una situazione complicata ma come si dice “chi è causa del suo mal…” Acosta 5 : cade malamente, come non gli succedeva da tempo mentre lottava per tenere dietro Martin e avvicinare Bezzecchi.

: cade malamente, come non gli succedeva da tempo mentre lottava per tenere dietro Martin e avvicinare Bezzecchi. Di Giannantonio 7 : anche a sto giro non riesce a tenere il passo delle ufficiali e si “limita”, si fa per dire, a essere il migliore degli altri, delle Ducati e non solo ma l’impressione è che quel vantaggio, suo e del team, si sia esaurito

: anche a sto giro non riesce a tenere il passo delle ufficiali e si “limita”, si fa per dire, a essere il migliore degli altri, delle Ducati e non solo ma l’impressione è che quel vantaggio, suo e del team, si sia esaurito Mir 7 : per una volta non cade ed è già tanta roba, per di più 5° al traguardo.

: per una volta non cade ed è già tanta roba, per di più 5° al traguardo. Quartararo 2: ritirato al giro 2, caduto, sempre peggio, non vede l’ora di cambiare aria, stufo della Yamaha, di questa Yamaha.

Il sorpasso decisivo di Marquez a Bagnaia