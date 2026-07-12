Le pagelle del Gran Premio di Germania dominato da Marc Marquez re del Sachsenring davanti a Ogura e Raul Fernandez, con Martin e Bagnaia spuntati, con le cadute di Alex e Di Giannantonio e senza Bezzecchi già operato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una cavalcata solitaria resa ancor più tale dalle cadute di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio che forse sono andati oltre il limite per cercare, sperare, provare a fare il colpaccio contro Marc Marquez. Il Sachsen-King, l’uomo che in Germania ci ha vinto 10 volte allungando e aggiornando la lunga lista dei record e accorciando il suo divario dalla vetta della classifica piloti.

Tra voti e votacci, pagelle e pagelline poco da dire sul resto della truppa che ha fatto il suo con ste Trackhouse che sono migliori delle ufficiali, Martin e Bagnaia ingarellati tra di loro ma lontani dalle posizioni che competono al loro pedigree e un Bezzecchi già operato che ha già cominciato la sua corsa contro il tempo per Silverstone.

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Le pagelle del Gp di Germania

Marc Marquez 10 e lode : sarebbe andato avanti all’infinito con probabilità zero per i suoi avversari di riuscire a mettergli le ruote davanti, almeno per un attimo. Chi ha provato a far di più si è steso per le terre. Fa 10 centri al Sachsenring e torna in auge per il Mondiale (a dire il vero alla storia che fosse fuori dalla lotta non ci avevamo mai creduto). Insomma il Re è tornato, evviva il Re!

: sarebbe andato avanti all’infinito con probabilità zero per i suoi avversari di riuscire a mettergli le ruote davanti, almeno per un attimo. Chi ha provato a far di più si è steso per le terre. Fa 10 centri al Sachsenring e torna in auge per il Mondiale (a dire il vero alla storia che fosse fuori dalla lotta non ci avevamo mai creduto). Insomma il Re è tornato, evviva il Re! Bagnaia 5 : un lamento continuo quando non riesce ad andare forte con sta moto che in mano a lui, spesso e quasi sempre solo in mano a lui, sembra il motorone di Bud Spencer in “Altrimenti ci arrabbiamo”. Eppure gli altri, Alex e Diggia vanno più forti di lui, per non parlare di Marquez.

: un lamento continuo quando non riesce ad andare forte con sta moto che in mano a lui, spesso e quasi sempre solo in mano a lui, sembra il motorone di Bud Spencer in “Altrimenti ci arrabbiamo”. Eppure gli altri, Alex e Diggia vanno più forti di lui, per non parlare di Marquez. Ogura 9 : un filotto mica da ridere di secondi posti con tanto di acuto ad Assen. Non è una meteora ma un pianetino che fa bene il suo e che di riffa e di riffa si ritrova 2° nel Mondiale piloti. Grandissimo nella gestione delle gomme.

: un filotto mica da ridere di secondi posti con tanto di acuto ad Assen. Non è una meteora ma un pianetino che fa bene il suo e che di riffa e di riffa si ritrova 2° nel Mondiale piloti. Grandissimo nella gestione delle gomme. Raul Fernandez 7 : sta facendo grandi cose ma ultimamente le becca costantemente dal giapponesino di cui sopra compagno di box e questo sicuramente gli fa girar un po’ le scatole.

: sta facendo grandi cose ma ultimamente le becca costantemente dal giapponesino di cui sopra compagno di box e questo sicuramente gli fa girar un po’ le scatole. Martin 6 : eh niente, come essere primi in classifica nel mondiale piloti senza saperne nemmeno il perchè. In una stagione di alti e bassi per tutti, Martinator ha il merito di aver fatto più punti di tutti ma è da parecchio che non lotta per la vittoria ed il fiato sul collo di Marquez lo sente, eccome. Anche oggi la sua Aprilia ufficiale prende la paga da quelle satellite. Perchè?

: eh niente, come essere primi in classifica nel mondiale piloti senza saperne nemmeno il perchè. In una stagione di alti e bassi per tutti, Martinator ha il merito di aver fatto più punti di tutti ma è da parecchio che non lotta per la vittoria ed il fiato sul collo di Marquez lo sente, eccome. Anche oggi la sua Aprilia ufficiale prende la paga da quelle satellite. Perchè? Di Giannantonio 2 : era la sua grande occasione, aveva tutto per fare una grande corsa, forse non vincere contro Marquez, impossibile, ma doveva e poteva fare un grosso risultato anche in ottica mondiale. Invece parte male e perde la brocca per passare le due Trackhouse con la paura che i due Marquez prendessero il largo. Cade e ricade come nel warm up. Mannaggia!

: era la sua grande occasione, aveva tutto per fare una grande corsa, forse non vincere contro Marquez, impossibile, ma doveva e poteva fare un grosso risultato anche in ottica mondiale. Invece parte male e perde la brocca per passare le due Trackhouse con la paura che i due Marquez prendessero il largo. Cade e ricade come nel warm up. Mannaggia! Alex Marquez 5 : come sopra si fa ingolosire dallo star dietro il fratellone che si sa ha sempre qualcosa in più. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia… la ghiaia in questo caso. Spiace per Alex che si era appeno ripreso da un capitombolo mica da ridere a Barcellona.

: come sopra si fa ingolosire dallo star dietro il fratellone che si sa ha sempre qualcosa in più. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia… la ghiaia in questo caso. Spiace per Alex che si era appeno ripreso da un capitombolo mica da ridere a Barcellona. Quartararo 7 : come la sua posizione al traguardo, quando c’è un po’ di motore, un po’ di guidabilità, un po’ di spazio, El Diablo si ricorda di che pasta è fatto e lotta alla stragrande.

: come la sua posizione al traguardo, quando c’è un po’ di motore, un po’ di guidabilità, un po’ di spazio, El Diablo si ricorda di che pasta è fatto e lotta alla stragrande. Vinales 4: spiace vederlo così remissivo, arrabbiato, deluso, metteteci voi qualche altro aggettivo, Ktm non sarà stata elegantissima nei suoi riguardi ma è lo sport ad alto livello ad essere spesso ingrato e suscettibile di cambio del vento.

Rivivi la gara del Sachsenring

Bezzecchi operato, corsa contro il tempo per Silverstone

Non ha perso tempo Marco Bezzecchi, già nella giornata di domenica, il giorno dopo la brutta caduta nelle qualifiche del Sachsenring, il Bez è stato operato con successo alla clavicola sinistra come comunicato da Aprilia: “Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico”.