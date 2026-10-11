Pagelle MotoGP Indonesia: Bezzecchi-Aprilia da sballo, Marquez corre in trincea. Bagnaia incubo infinito

Le pagelle del Gran Premio di Indonesia che ha visto il poker di Aprilia in trionfo con Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. Solo 6° Marquez e ancora una volta caduto Bagnaia

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio