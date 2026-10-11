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Pagelle MotoGP Indonesia: Bezzecchi-Aprilia da sballo, Marquez corre in trincea. Bagnaia incubo infinito

Le pagelle del Gran Premio di Indonesia che ha visto il poker di Aprilia in trionfo con Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. Solo 6° Marquez e ancora una volta caduto Bagnaia

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Era dal Mugello che non lo si vedeva così, in alto, davanti a tutti. Marco Bezzecchi si riprende la gloria dopo un’estate da incubo, un po’ quello che sta vivendo da inizio stagione o quasi Pecco Bagnaia caduto ancora una volta in questo suo calvario di fine stagione. Tra pagelle, voti e votacci, brinda il Bez, brinda l’Aprilia che ne mette 4 in faccia alla Ducati costretta a correre in difesa col solo Marc Marquez a galleggiare in sesta posizione.

MotoGP, pagelle del Gp di Indonesia

  • Bezzecchi 10: era ora! Dopo 4 mesi di inferno il Bez è tornato a rivedere le stelle, non quelle del letto d’ospedale dopo la caduta e l’infortunio che lo ha messo ko in mezzo a una squalifica e una serie illimitate di cadute che hanno gettato alle ortiche la sua candidatura al mondiale. Ma oggi è tempo finalmente di tornare a festeggiare.
  • Marc Marquez 7: come ha fatto per tutta la stagione finora, fa di necessità virtù. Capisce fin da subito, forse da prima del via, che stavolta non c’è trippa per gatti e tira i remi in barca, lascia passare quelli più veloci, ci prova solo con Acosta giusto per fargli sentire un po’ di accoglienza 2027 ma poi si mette buono alle spalle sue e di Ogura. Sesto ma in scia a Martin nel Mondiale con tanti punti. Essere campioni vuol dire anche questo.
  • Martin 8: non è da meno il buon Jorge, meno Martinator in questa stagione, fa pure lui il Marquez, una volta 3° capisce che di prendere i primi due non è cosa e si accontenta pure lui venendo ripagato dalla ritrovata leadership del campionato nel giro di 24 ore.
  • Bagnaia 2: cade a metà gara mentre corre nel più profondo anonimato, non riesce a spingere e purtroppo per lui ogni 3×2 finisce in ghiaia, -5 gare alla fine di questo calvario.
  • Di Giannantonio 5: una gara buona e due male o giù di lì. Ieri sul podio nella Sprint, oggi solo 8° ad annaspare in mezzo alle Ducati surclassate dalle Aprilia.
  • Ai Ogura 7,5: finisce 4° ma ultimo tra le Aprilia in trionfo anche se si prende la soddisfazione di una bella rimonta con tanto di doppio di sorpasso nel finale a Marquez e Acosta.
  • Raul Fernandez 9: corre in testa con 9 dita della mano a disposizione (una è ko dopo la caduta di ieri nella Sprint) e si difende finchè può lasciando andare Bezzecchi che ne aveva decisamente di più.

Rivivi la gara in Indonesia

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