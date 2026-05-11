Pagelle Napoli-Bologna 2-3: Bernardeschi inventa, Rowe mette il sigillo, Conte rimanda l'approdo in Champions

Il Napoli deve rinviare l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions, merito di un Bologna mai domo che ha espugnato il Maradona. Dominio rossoblù nel primo tempo, il gol di Di Lorenzo nel recupero regala una grande prima parte di ripresa agli azzurri che pareggiano, ma nel finale Rowe piazza il colpo del ko. La Juventus dista soltanto due punti.
- Gran primo tempo del Bologna
- Napoli, non basta Alisson
- Le pagelle del Napoli
- Le pagelle del Bologna
- La pagella dell'arbitro
Gran primo tempo del Bologna
Stordente avvio del Bologna: palo di Miranda, gran gol di Bernardeschi. Lentamente il Napoli prova a risalire la china e alla mezz’ora un colpo di testa del solito McTominay finisce a centimetri da palo. Alla mezz’ora Di Lorenzo calcia il piede di Miranda in area, Piccinini lascia proseguire ma il Var lo richiama ed è rigore che Orsolini trasforma per il raddoppio bolognese. Il Napoli accusa il colpo, i rossoblù giocano con scioltezza e difendono senza troppe difficoltà. Ma all’improvviso il Napoli accorcia le distanze con Di Lorenzo due minuti prima dell’intervallo
Rivivi qui le emozioni di Napoli-Bologna
Napoli, non basta Alisson
Nel secondo tempo partenza a testa bassa del Napoli che sfiora il gol con Di Lorenzo di testa. Poi ci pensa Alisson a pareggiare con un gran diagonale dopo una perfetta assistenza di Hojlund. Le folate azzurre mettono in imbarazzo il Bologna, Alisson si scatena e i felsinei devono resistere. Con il passare dei minuti la foga degli uomini di Conte diminuisce e il Bologna torna in controllo del match. E nel finale Rowe, su corta respinta di Milinkovic, trova il gol del 3-2 con una gran girata al volo.
Le pagelle del Napoli
- Milinkovic 5,5 Sfiora il rigore di Orsolini ma non riesce a ricacciare via il pallone, incerto in occasione del gol di Rowe
- Di Lorenzo 6 Ingenuo in occasione del rigore provocato, non è al meglio ma trova il gol prima dell’intervallo
- Rrahmani 6 Castro lo impegna a fondo, con le buone e con le cattive lo tiene
- Buongiorno 6 Cerca prevalentemente di aiutare Gutierrez su Orsolini, si disimpegna bene
- Politano 6 Partita non facile, in opposizione a Miranda, ma entra in maniera importante in occasione del gol di Di Lorenzo
- Lobotka 6 Ritmo lento, poche idee. Migliora di gran lunga nel secondo tempo
- McTominay Sfiora il gol di testa, Freuler gli dedica più di un’attenzione e non riesce ad emergere
- Gutierrez 6 Orsolini gli crea non poche difficoltà nel primo tempo, cresce nella ripresa
- Giovane 5 Non ha molte occasioni per mettersi in mostra
- Alisson 7 Si dà un gran da fare e nel secondo tempo trova un gran gol oltre a scatenarsi
- Hojlund 6,5 Tanto lavoro spalle alla porta, decisivo nell’azione dei due gol azzurri
Sostituti
- Gilmour 6 Si vede che ha voglia, piede e gamba
- Elmas 6 Subito nel vivo
- Spinazzola sv
- Mazzocchi sv
Le pagelle del Bologna
- Pessina 6,5 Molto attento nelle uscite sia alte che basse, non può nulla sui gol
- Joao Mario 5,5 Non sempre frena l’irruenza, in fase difensiva è sicuramente cresciuto ma Alisson è cliente difficile e lo beffa sul 2-2
- Helland 5,5 Fronteggia Hojlund, che gli rende la vita molto difficile
- Lucumi 5 Non riesce a chiudere su Di Lorenzo, spesso in difficoltà su chiunque transiti dalle sue parti
- Miranda 7 Girata da attaccante puro che muore sul palo, fronteggia Politano e si sgancia spesso provocando anche un rigore. Decisivo sul 3-2
- Pobega 5,5 Dirige il traffico nel mezzo con attenzione, ma si defila nel momento cruciale della partita
- Freuler In teoria dovrebbe controllare McTominay, Hojlund gli scappa via in occasione del 2-2
- Bernardeschi 7 Un grandissimo gol, l’assist per Miranda che porta al rigore, un sinistro sempre ispirato
- Ferguson 6 Compito ingrato quello di schermare Lobotka, che gli riesce solo in parte. Gioca comunque una buona partita
- Orsolini 6,5 Si fa valere in fase difensiva raddoppiando su Alisson, trasforma il rigore e fa rivedere lo spunto dei giorni migliori. Cala alla distanza
- Castro 6 Tanto lavoro di sponda per i compagni, ma non trova mai lo spazio per pungere
Sostituti
- Zortea Entra per tenere Alisson
- Rowe 7 Trova un grandissimo gol
- Moro sv
- Shom sv
- Heggem sv
La pagella dell’arbitro
Piccinini 6 Il Var lo aiuta in occasione del rigore concesso al Bologna, forse eccessivo il giallo a Joao Mario. Non ha situazioni difficili da sbrogliare