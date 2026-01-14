Pagelle Napoli-Parma 0-0: Mazzocchi ispirato, Hojlund braccato da Troilo, Lang e Neres deludono

Napoli fermato sullo 0-0 dal Parma. Annullato un gol a McTominay per fuorigioco, poi Rinaldi ferma Buongiorno e Hojlund. Nella ripresa forcing sterile degli azzurri

Il Napoli non sfonda e non va oltre lo 0-0 al “Maradona” contro il Parma. All’11’, gol annullato a McTominay per il fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione. Nel primo tempo Rinaldi salva su Buongiorno e Hojlund. Nella ripresa nonostante i tanti tentativi, gli azzurri non riescono a scardinare il bunker del Parma, che col passare dei minuti prende le misure ai campioni d’Italia.

Napoli-Parma, la chiave del match

Conte sconta la prima delle due giornate di squalifica, in panchina il vice Stellini. Napoli col 3-4-3, Mazzocchi titolare sulla destra dopo il turno di stop in seguito all’espulsione rimediata contro la Lazio, Olivera sul fronte opposto. Politano e Lang nel tridente ai lati di Hojlund. Cuesta risponde con il 3-5-1-1 e rivoluziona la formazione di partenza: tra i pali Rinaldi, in difesa Troilo (fuori Delprato e Valeri), sorprese in attacco con Oristanio e soprattutto Pellegrino in panchina, gioca Ondrejka alle spalle di Cutrone.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Napoli spinge subito con Politano e Lang, Mazzocchi al 4’ stacca di testa ma sbaglia mira. Parma in affanno e all’11’, sfruttando una carambola in area ducale (deviazione di Circati sul palo), McTominay gonfia la rete: il Var annulla tutto per la posizione irregolare di Mazzocchi, partito di pochissimo oltre la linea difensiva del Parma prima del cross. Al 27’, il Napoli ci riprova: cross di Lang, Buongiorno ci mette la testa e costringe Rinaldi alla prima, importante, parata della partita. Il portiere degli emiliani si ripete al 34’ sulla prima incursione di Hojlund: stop di petto e gran sinistro, respinge Rinaldi.

Nella ripresa, con Valeri per Sorensen, Cuesta prova a proteggere meglio il suo lato sinistro. Riprende l’assedio del Napoli, ma con poca precisione nei cross di Mazzocchi e Politano. All’8′, è decisivo Keita su Hojlund, dopo lo scontro tra Rinaldi e Circati. Poi Stellini e Conte cambiano: dentro David Neres, Spinazzola ed Elmas, nel momento di maggiore spinta azzurra. Cuesta risponde con Bernabé e Pellegrino. Con Spinazzola e Neres, il Napoli continua a spingere, ma senza riuscire a sfondare. Al 26′, il tiro di McTominay è bloccato da Rinaldi in due tempi, poco dopo ci prova pure Rrahmani, con scarsi risultati.

Entra pure Vergara negli ultimi 10 minuti di gara, si fa vedere Lobotka, la cui conclusione da dentro l’area non impensierisce l’attento Rinaldi. Le ultime occasioni sono due rovesciate fallite da McTominay e da Lucca, entrato al posto di Neres, con le quali si spengono le residue speranze azzurre. Il Napoli rosicchia solo un punto all’Inter e si porta a -3 dai nerazzurri, in campo stasera contro il Lecce. Punto di sostanza per il Parma.

Pagelle Napoli

Milinkovic-Savic 6 – Il Parma del primo tempo a stento gli solletica le mani, quello della ripresa neppure arriva alla conclusione. Serata tranquilla.

– Il Parma del primo tempo a stento gli solletica le mani, quello della ripresa neppure arriva alla conclusione. Serata tranquilla. Di Lorenzo 6 – Attento in difesa, si proietta in attacco più nel primo tempo, nella ripresa non riesce a contribuire.

– Attento in difesa, si proietta in attacco più nel primo tempo, nella ripresa non riesce a contribuire. Rrahmani 6,5 – Non deve faticare troppo su Cutrone, che tiene a bada anche con lo sguardo. Si fa vedere pure in avanti nella ripresa.

– Non deve faticare troppo su Cutrone, che tiene a bada anche con lo sguardo. Si fa vedere pure in avanti nella ripresa. Buongiorno 6,5 – Il Parma non punge in avanti, trova il tempo per sfiorare l’1-0 di testa. Prestazione sopra la sufficienza.

– Il Parma non punge in avanti, trova il tempo per sfiorare l’1-0 di testa. Prestazione sopra la sufficienza. Mazzocchi 6,5 – Pimpante nel primo tempo. Un colpo di testa al lato e il cross, in fuorigioco, da cui nasce il gol poi annullato a McTominay. Un po’ meno preciso nella ripresa. (14′ st Spinazzola 6

– Pimpante nel primo tempo. Un colpo di testa al lato e il cross, in fuorigioco, da cui nasce il gol poi annullato a McTominay. Un po’ meno preciso nella ripresa. (14′ st Lobotka 6,5 – Contiene il folto centrocampo del Parma, avanzando il raggio d’azione. Impegnato nel forcing azzurro.

– Contiene il folto centrocampo del Parma, avanzando il raggio d’azione. Impegnato nel forcing azzurro. McTominay 6 – Si fa trovare pronto sulla respinta del palo, insacca, ma il Var gli nega la gioia del terzo gol in due partite. Parte forte, rallenta troppo presto.

– Si fa trovare pronto sulla respinta del palo, insacca, ma il Var gli nega la gioia del terzo gol in due partite. Parte forte, rallenta troppo presto. Olivera 6 – Copre diligentemente proteggendo la trequarti, ma davanti si fa vedere quasi mai. (13′ st Elmas 5 – Il suo ingresso non sposta gli equilibri e il Napoli si affloscia).

– Copre diligentemente proteggendo la trequarti, ma davanti si fa vedere quasi mai. (13′ st – Il suo ingresso non sposta gli equilibri e il Napoli si affloscia). Politano 5,5 – Parte largo a destra, poi si avvicina di più a Hojlund. Un po’ fumoso in alcune decisioni. (35′ st Vergara 6 – Propositivo, qualche buona giocata c’è stata).

– Parte largo a destra, poi si avvicina di più a Hojlund. Un po’ fumoso in alcune decisioni. (35′ st – Propositivo, qualche buona giocata c’è stata). Højlund 5,5 – Mezzora a passo lento, poi impegna Rinaldi con un bel sinistro. Soffre la marcatura di Troilo, anche Delprato gli prende le misure.

– Mezzora a passo lento, poi impegna Rinaldi con un bel sinistro. Soffre la marcatura di Troilo, anche Delprato gli prende le misure. Lang 5 – Estevez gli toglie visuale e spazio, si lascia andare in chiusura di primo tempo. Ma è poca cosa, non si sveglia nella ripresa. (14′ st David Neres 5 – Sembra voler spaccare il mondo, ma dopo un approccio interessante finisce per imbambolarsi. Rimedia un giallo e viene sostituito. 46′ st Lucca sv).

Top e flop Parma

Estevez 6,5 – Nel primo tempo è onnipresente: chiude, raddoppia, riparte e costruisce. Disinnesca un po’ di situazioni ingarbugliate.

– Nel primo tempo è onnipresente: chiude, raddoppia, riparte e costruisce. Disinnesca un po’ di situazioni ingarbugliate. Rinaldi 6,5 – Esordio da titolare a sorpresa, sventa il colpo di testa di Buongiorno e poi il sinistro di Hojlund.

– Esordio da titolare a sorpresa, sventa il colpo di testa di Buongiorno e poi il sinistro di Hojlund. Troilo 6,5 – Non si fa impallidire dal forcing azzurro nei primi 25′ del primo tempo. Marca stretto Hojlund, lasciandogli solo una conclusione mancina. Esce stremato.

– Non si fa impallidire dal forcing azzurro nei primi 25′ del primo tempo. Marca stretto Hojlund, lasciandogli solo una conclusione mancina. Esce stremato. Ordonez 5,5 – Non riesce a contenere le folate di Mazzocchi nel primo tempo.

– Non riesce a contenere le folate di Mazzocchi nel primo tempo. Sorensen 5 – Spaesato nella prima mezzora, preso di mira nelle avanzate azzurre. Delude e non rientra in campo nella ripresa.

La pagella dell’arbitro Fabbri di Ravenna

Con l’aiuto del Var annulla il gol di McTominay per il fuorigioco millimetrico di Mazzocchi a inizio azione, praticamente impossibile da segnalare senza tecnologia. La partita si sviluppa correttamente, non deve impegnarsi per farsi ascoltare (il primo giallo a Troilo, al 12′ del secondo tempo). A inizio ripresa McTominay chiede un rigore per presunto fallo di mano di Circati, ma affiancato dal Var, sorvola giustamente. Le ammonizioni a Britschi (trattenuta) e a Rinaldi (perdita di tempo) non si discutono. Voto: 6,5.