Pagelle Napoli-Pisa 3-2, Conte vince col brivido: Gilmour sblocca, Spinazzola decisivo. Gioia anche per Lucca

La quarta giornata del campionato di Serie A si chiude con la vittoria dei campioni d'Italia in carica: Conte supera Gilardino nonostante qualche difficoltà.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Napoli di Antonio Conte conquista tre punti molto importanti per il suo cammino in campionato, dimenticando subito il ko di Manchester contro il City di Guardiola. Battuto 3-2 il Pisa di Alberto Gilardino, in partita per più di un’ora al “Maradona”. Prima gioia in maglia azzurra per Lorenzo Lucca, che chiude la gara contro la sua ex squadra, dopo le reti realizzate da Gilmour e Spinazzola. Ai nerazzurri non basta il rigore di Nzola e la rete nel finale di Lorran. Entriamo nel dettaglio delle pagelle di Napoli-Pisa, tra top e flop della serata.

Napoli-Pisa 3-2: Gilmour e Spinazzola regalano il primato in solitaria ad Antonio Conte

Partita complicata per il Napoli di Antonio Conte, che fatica ad alzare i giri del motore nella prima mezzora di gioco. Al 39′, è un’iniziativa personale di Spinazzola a consentire a Billy Gilmour di sbloccare la gara. Finta sul diretto avversario e conclusione che non lascia scampo a Semper. 1-0 Napoli all’intervallo, contro un Pisa ordinato e talvolta pericoloso in ripartenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa, buono l’approccio dei padroni di casa, puniti all’improvviso dal calcio di rigore di Nzola, figlio dello sfortunato fallo di mano di Beukema, arrivato su azione da calcio d’angolo. Dagli 11 metri, freddissimo l’ex centravanti della Fiorentina. Il Napoli non ci sta e beneficia dei cambi di Conte, riportando le geometrie di Lobotka in mezzo al campo e affidandosi alla velocità del solito Spinazzola. È proprio l’ex Roma e Juve, infatti, ad accentrarsi e a battere con il destro un Semper non esente da colpe.

Nel finale, succede di tutto: Lucca entra al posto di Hojlund e segna il primo gol con la casacca azzurra, dando ragione a Conte. Al 90′, però, è Lorran a mettere in discussione il successo dei partenopei, con l’errore di Di Lorenzo che fa infuriare il tecnico dei campioni d’Italia in carica. Un gol che si rivela, alla fine, indolore.

Napoli unica squadra a punteggio pieno dopo quattro partite di campionato, a +2 sulla Juve di Igor Tudor. E nel prossimo weekend, si va a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Rivivi il Live di Napoli-Pisa

Le pagelle del Napoli

Meret voto 6: Incolpevole sui gol subiti questa sera, si rende protagonista di una parata importante nel finale, seppur vanificata dal fuorigioco di Angori.

voto 6: Incolpevole sui gol subiti questa sera, si rende protagonista di una parata importante nel finale, seppur vanificata dal fuorigioco di Angori. Di Lorenzo voto 5: Non il solito Di Lorenzo. Macchinoso e impacciato, regala anche il gol del 3-2 al Pisa, perdendo una palla sanguinosa.

voto 5: Non il solito Di Lorenzo. Macchinoso e impacciato, regala anche il gol del 3-2 al Pisa, perdendo una palla sanguinosa. Beukema voto 5: Distratto in più di una circostanza, sfortunato in occasione del calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Fallo di mano che arriva dopo aver toccato la sfera con il piede. Poi, non appare affidabile.

voto 5: Distratto in più di una circostanza, sfortunato in occasione del calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Fallo di mano che arriva dopo aver toccato la sfera con il piede. Poi, non appare affidabile. Buongiorno voto 6: Prestazione solida del centrale difensivo ex Toro, che guida il reparto arretrato con buona personalità. Il Napoli concede qualche occasione di troppo rispetto al solito, ma lui risponde sempre presente; dall’81’ Juan Jesus s.v.

voto 6: Prestazione solida del centrale difensivo ex Toro, che guida il reparto arretrato con buona personalità. Il Napoli concede qualche occasione di troppo rispetto al solito, ma lui risponde sempre presente; dall’81’ Spinazzola voto 7: Chiamato agli straordinari dopo la buona prestazione di Manchester, mette a referto un altro assist in occasione del gol di Gilmour e un gol importantissimo per il campionato del Napoli. Al 73′ fulmina Semper e consegna l’intera posta in palio ad Antonio Conte.

voto 7: Chiamato agli straordinari dopo la buona prestazione di Manchester, mette a referto un altro assist in occasione del gol di Gilmour e un gol importantissimo per il campionato del Napoli. Al 73′ fulmina Semper e consegna l’intera posta in palio ad Antonio Conte. Gilmour voto 7: Prova importante del metronomo scozzese, preferito a Lobotka dal 1′. È sua la rete che “stappa” la partita all’alba dell’intervallo, dopo un primo tempo piuttosto bloccato. Di pregevole fattura la preparazione che precede la conclusione vincente; dal 58′ Lobotka voto 6,5: Il suo ingresso consente al Napoli di Conte di ritrovare le geometrie e i tempi di gioco di sempre. Positivo.

voto 7: Prova importante del metronomo scozzese, preferito a Lobotka dal 1′. È sua la rete che “stappa” la partita all’alba dell’intervallo, dopo un primo tempo piuttosto bloccato. Di pregevole fattura la preparazione che precede la conclusione vincente; dal 58′ voto 6,5: Il suo ingresso consente al Napoli di Conte di ritrovare le geometrie e i tempi di gioco di sempre. Positivo. Politano voto 6: Sempre prezioso in ambo le fasi, ma oggi poco incisivo negli ultimi 30 metri. Anche lui reduce da una settimana molto dispendiosa sotto l’aspetto fisico. Merita ampiamente la sufficienza per il lavoro svolto nell’arco dei 90 minuti.

voto 6: Sempre prezioso in ambo le fasi, ma oggi poco incisivo negli ultimi 30 metri. Anche lui reduce da una settimana molto dispendiosa sotto l’aspetto fisico. Merita ampiamente la sufficienza per il lavoro svolto nell’arco dei 90 minuti. Elmas voto 6: Tra i pochi a suonare la carica nella prima frazione di gioco, si vede annullato un gol per posizione di off-side di Hojlund. Cala alla distanza; dal 58′ Anguissa voto 6,5: Conferisce fisicità e dinamismo al centrocampo del Napoli, restituendo pericolosità alla manovra del Napoli.

voto 6: Tra i pochi a suonare la carica nella prima frazione di gioco, si vede annullato un gol per posizione di off-side di Hojlund. Cala alla distanza; dal 58′ voto 6,5: Conferisce fisicità e dinamismo al centrocampo del Napoli, restituendo pericolosità alla manovra del Napoli. De Bruyne voto 5,5: Pur avendo giocato poco più di 20 minuti a Manchester, KDB delude le aspettative di gran parte dei tifosi del “Maradona”, rischiando persino di regalare un rigore al Pisa nel primo tempo. Cresce nella seconda frazione, dando una mano anche in ripiegamento.

voto 5,5: Pur avendo giocato poco più di 20 minuti a Manchester, KDB delude le aspettative di gran parte dei tifosi del “Maradona”, rischiando persino di regalare un rigore al Pisa nel primo tempo. Cresce nella seconda frazione, dando una mano anche in ripiegamento. McTominay voto 5,5: Arginato dall’aggressività dei giocatori del Pisa, fatica ad incidere come suo solito nella metà campo del Pisa. Ci si aspetta sempre tanto dallo scozzese.

voto 5,5: Arginato dall’aggressività dei giocatori del Pisa, fatica ad incidere come suo solito nella metà campo del Pisa. Ci si aspetta sempre tanto dallo scozzese. Hojlund voto 4,5: All’esordio al “Maradona” con la maglia del Napoli, commette tanti errori a ridosso dell’area di rigore avversaria, tra conclusioni imprecise e scelte errate. Rimandato; dal 77′ Lucca voto 6,5: Entra e segna il primo gol con la maglia del Napoli, raccogliendo l’ovazione del “Maradona”. Gran conclusione con il destro, che si infila sotto la traversa.

voto 4,5: All’esordio al “Maradona” con la maglia del Napoli, commette tanti errori a ridosso dell’area di rigore avversaria, tra conclusioni imprecise e scelte errate. Rimandato; dal 77′ voto 6,5: Entra e segna il primo gol con la maglia del Napoli, raccogliendo l’ovazione del “Maradona”. Gran conclusione con il destro, che si infila sotto la traversa. All. Conte voto 6: I suoi sbagliano l’approccio e un po’ di responsabilità non può non averla anche l’allenatore. Poi, nella ripresa, cambia volto alla squadra con un paio di cambi decisivi e porta a casa un’altra vittoria importantissima.

Top e Flop del Pisa

TOP

Nzola voto 7: Tanto lavoro per la squadra, grande difesa del pallone e molte punizioni guadagnate nella metà campo avversaria. Freddissimo dagli 11 metri, dopo aver vissuto una partita di sacrificio in mezzo ai centrali del Napoli. Spiazza Meret, calciando centrale il penalty che vale il momentaneo 1-1.

voto 7: Tanto lavoro per la squadra, grande difesa del pallone e molte punizioni guadagnate nella metà campo avversaria. Freddissimo dagli 11 metri, dopo aver vissuto una partita di sacrificio in mezzo ai centrali del Napoli. Spiazza Meret, calciando centrale il penalty che vale il momentaneo 1-1. Leris voto 6,5: Ha completato superato il grave infortunio al ginocchio e si vede. Tra i più positivi del Pisa questa sera, va più volte vicino al gol prima dell’1-1 di Nzola.

voto 6,5: Ha completato superato il grave infortunio al ginocchio e si vede. Tra i più positivi del Pisa questa sera, va più volte vicino al gol prima dell’1-1 di Nzola. Caracciolo voto 6,5: Il suo salvataggio al minuto 63 vale più di una semplice sufficienza. Anticipa Hojlund sul più bello, con l’ex Manchester United che era pronto a calciare a botta sicura.

FLOP