Pagelle Napoli-Qarabag 2-0, top e flop: Hojlund sbaglia il rigore, McTominay fa esplodere il Maradona

Vittoria importantissima per la squadra di Antonio Conte, che fallisce una grande occasione dagli 11 metri, ma poi regala una gioia al proprio pubblico con lo scozzese

Il Napoli di Antonio Conte supera il Qarabag in occasione della sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Champions, grazie alla rete di McTominay e all’autogol di Jankovic, propiziata sempre da una conclusione del centrocampista scozzese. Entriamo nel dettaglio di top e flop della partita andata in scena al “Maradona” nel giorno dell’anniversario della scomparsa dell’iconico Diego.

Napoli-Qarabag 2-0: Hojlund sbaglia il rigore, McTominay la risolve

Primo tempo povero di gol ma ricco di capovolgimenti di fronte al “Maradona”, dove il Qarabag parte subito forte, sfiorando il gol del vantaggio in apertura con Addai. Il Napoli risponde al quarto d’ora con Hojlund, che non riesce a finalizzare lo splendido assist di Neres, complice il salvataggio in extremis di Mustafazada. Al 27′, McTominay chiede un calcio di rigore per un contatto con Zoubir all’interno dei 16 metri azeri, ma senza particolare fortuna. All’alba dell’intervallo, Neres tenta una rovesciata pazzesca ma Kochalski c’è e blinda lo 0-0.

La ripresa si apre con la parata di Milinkovic-Savic su Duran e, soprattutto, con la grande paura per Medina, preso in pieno da McTominay e a terra privo di sensi per qualche secondo. Immediato l’intervento dello staff medico del Qarabag, richiamato dai calciatori in campo. Tutto rientrato, fino alla sostituzione da parte degli ospiti. Passata la paura, arriva uno degli episodi chiave della partita: rigore per il penalty e Hojlund sul dischetto. A tu per tu con Kochalski, il danese fallisce clamorosamente l’appuntamento con il gol.

E allora sale in cattedra Scott McTominay, che prima realizza la rete dell’1-0 e poi trova anche il raddoppio, pescando la deviazione decisiva di Jankovic, che inganna il portiere degli azeri. Uno-due micidiale e “Maradona” che può tirare un sospiro di sollievo. Napoli a quota 7 nella classifica generale.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic voto 6: Praticamente inoperoso nei primi 45 minuti, nonostante le sortite offensive di Jankovic e Addai, viene impegnato in avvio di ripresa da Duran. Risponde presente ed è clean sheet alla fine.

voto 6: Praticamente inoperoso nei primi 45 minuti, nonostante le sortite offensive di Jankovic e Addai, viene impegnato in avvio di ripresa da Duran. Risponde presente ed è clean sheet alla fine. Beukema voto 6: Prestazione ordinata dell’ex centrale difensivo del Bologna, che non commette particolari errori, andando oltre la tensione; dal 64′ Politano voto 6: Conte capisce il momento e l’importanza della partita, inserendo il suo “esterno di fiducia”, che non tradisce le attese.

voto 6: Prestazione ordinata dell’ex centrale difensivo del Bologna, che non commette particolari errori, andando oltre la tensione; dal 64′ Politano voto 6: Conte capisce il momento e l’importanza della partita, inserendo il suo “esterno di fiducia”, che non tradisce le attese. Rrahmani voto 6: Leader difensivo del Napoli, suona la carica nei momenti di difficoltà, contribuendo al clean sheet di Milinkovic-Savic.

voto 6: Leader difensivo del Napoli, suona la carica nei momenti di difficoltà, contribuendo al clean sheet di Milinkovic-Savic. Buongiorno voto 6: Costretto a confermarsi con la velocità e la frizzantezza di Addai, ma tiene in piede i suoi quando serve; dal 90′ Juan Jesus s.v.

voto 6: Costretto a confermarsi con la velocità e la frizzantezza di Addai, ma tiene in piede i suoi quando serve; dal 90′ Di Lorenzo voto 5,5: Non particolarmente brillante il capitano del Napoli, che limita i danni nell’arco dei 90 minuti, senza proporsi con grande continuità in fase offensiva.

voto 5,5: Non particolarmente brillante il capitano del Napoli, che limita i danni nell’arco dei 90 minuti, senza proporsi con grande continuità in fase offensiva. Lobotka voto 6: Metronomo del Napoli di Conte, metto ordine quando è chiamato a farlo, senza strafare.

voto 6: Metronomo del Napoli di Conte, metto ordine quando è chiamato a farlo, senza strafare. McTominay voto 7,5: L’uomo della provvidenza per il Napoli, in una notte di Champions che sembrava stregata sotto porta. Dopo il rigore fallito da Hojlund, si carica sulle spalle la squadra e realizza “un gol e mezzo”, facendo esplodere il “Maradona” nella serata dedicata alla memoria del grande Diego.

voto 7,5: L’uomo della provvidenza per il Napoli, in una notte di Champions che sembrava stregata sotto porta. Dopo il rigore fallito da Hojlund, si carica sulle spalle la squadra e realizza “un gol e mezzo”, facendo esplodere il “Maradona” nella serata dedicata alla memoria del grande Diego. Oivera voto 6: Schierato al posto dell’infortunato Gutierrez, fa valere la sua fisicità, sfiorando anche il gol prima dell’1-0 di McTominay, sull’assist di Matteo Politano.

voto 6: Schierato al posto dell’infortunato Gutierrez, fa valere la sua fisicità, sfiorando anche il gol prima dell’1-0 di McTominay, sull’assist di Matteo Politano. Neres voto 6,5: Dalla spettacolare rovesciata del primo tempo alla traversa colpita nella ripresa, più tante altre giocate importanti, sempre al servizio della squadra. Tra i più positivi; dal 90+3′ Vergara s.v.

voto 6,5: Dalla spettacolare rovesciata del primo tempo alla traversa colpita nella ripresa, più tante altre giocate importanti, sempre al servizio della squadra. Tra i più positivi; dal 90+3′ Lang voto 6,5: Dimostra di trovarsi a meraviglia con Neres, duettando con il brasiliano soprattutto nei primi 45 minuti. Cala alla distanza; dal 75′ Elmas s.v.

voto 6,5: Dimostra di trovarsi a meraviglia con Neres, duettando con il brasiliano soprattutto nei primi 45 minuti. Cala alla distanza; dal 75′ Hojlund voto 5: Giornata “no” per l’attaccante danese, in ombra nel primo tempo e decisivo in negativo in avvio di ripresa, con il rigore fallito a tu per tu con Kochalski; dal 75′ Lucca s.v.

voto 5: Giornata “no” per l’attaccante danese, in ombra nel primo tempo e decisivo in negativo in avvio di ripresa, con il rigore fallito a tu per tu con Kochalski; dal 75′ All. Conte voto 6: Dopo l’infortunio di Gutierrez, formazione quasi obbligata per il tecnico salentino, che vede i suoi sbloccarla solo nella ripresa, una volta archiviato un primo tempo complicato. Conta solo vincere oggi e il suo Napoli non ha sbagliato.

Top e Flop del Qarabag

TOP

Addai voto 6,5: Costante spina nel fianco per il Napoli, crea seri problemi alla retroguardia azzurra tra primo e secondo tempo. Impreciso, ma anche molto sfortunato in zona gol.

FLOP