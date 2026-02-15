Pagelle Napoli-Roma 2-2: il fattore Malen non basta ai giallorossi. Spinazzola e Alisson Santos riprendono la Lupa

Ecco i top e flop del match del Maradona, valevole per la 25a giornata di Serie A. Le due squadre si godono i colpi di gennaio e si dividono la posta in palio.

Archiviata Inter-Juve, ma non la lunga coda di polemiche, la Serie A si gode il posticipo domenicale tra Napoli e Roma. Entrambe le squadre sono in emergenza ma i giallorossi sembrano avere più benzina dei rivali partenopei. O, per lo meno, hanno un Malen in versione stellare. L’olandese colpisce dopo soli 7 minuti indirizzando la gara in favore degli ospiti. Spinazzola trova una deviazione fortunata e pareggia. Nella ripresa, però, i capitolini segnano l’1-2 su rigore ancora con l’ex Aston Villa. Conte guarda la panchina e pesca il jolly Alisson Santos che entra in versione Aristoteles della Longobarda e firma la rete della rimonta.

Le scelte di Conte e Gasperini

Napoli e Roma non arrivano a questo 180esimo derby del sole nelle migliori condizioni possibili. Entrambe hanno assenze importanti e presentano quindi formazioni quasi obbligate. Tra gli azzurri rientra Buongiorno dal primo minuto, dopo gli errori delle scorse settimane, e Politano va ad affiancare Vergara sulla trequarti offensiva alle spalle di Hojlund. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, non c’è Dybala e Soulé – non al meglio – si accomoda in panchina. In attacco ci sono Zaragoza e Pellegrini dietro a Malen.

Subito Malen, Spinazzola mette le cose a posto

La Roma parte forte e impiega soli 7 minuti per trovare il vantaggio. Il marcatore è il solito giallorossi partono fortissimo e Malen, rapido a sfruttare l’assist di Zaragoza in contropiede. Il Napoli reagisce con personalità, anche se Hojlund ha poco sostegno in attacco e soprattutto e fagocitato dall’asfissiante marcatura di N’Dicka. Serve un episodio e lo trova Spinazzola con una conclusione che trova la deviazione di Pisilli e che si insacca alle spalle di Svilar.

Ancora Malen ma Conte pesca il jolly in panchina

Il Napoli è subito pericoloso ad inizio ripresa con Spinazzola ma stavolta non ci sono deviazione e Svilar si fa trovare pronto. Dopo una fase di stallo, il match riparte a 20 minuti dalla fine con Wesley che si invola a rete e viene steso da Rrahmani. Inevitabile la concessione del penalty da parte del direttore di gara. Soulé lascia l’incombenza a Malen che è implacabile e fa 2-1. Conte inserisce le (poche) soluzioni offensive disponibili in panchina: tra queste c’è Alisson Santos che ci mette poco a entrare in partita. Il brasiliano è imprendibile, prima cerca l’assist, poi si mette in proprio e trova il definitivo 2-2.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6 Malen lo infilza da posizione ravvicinata e poi su rigore. Non ci sono interventi particolarmente degni di nota.

Malen lo infilza da posizione ravvicinata e poi su rigore. Non ci sono interventi particolarmente degni di nota. Beukema 6 La sua zona di competenza è anche la meno battuta dalla Roma. Così la presidia con pochi affanni.

La sua zona di competenza è anche la meno battuta dalla Roma. Così la presidia con pochi affanni. Rrahmani 5 Fatica contro Malen e regala un rigore alla Roma con l’intervento su Wesley. (Dal 70′ Alisson Santos 7,5 Entra con discreta (eufemismo) verve: finte, giocate pericolose e un meraviglioso gol che vale il 2-2).

Fatica contro Malen e regala un rigore alla Roma con l’intervento su Wesley. (Dal 70′ Entra con discreta (eufemismo) verve: finte, giocate pericolose e un meraviglioso gol che vale il 2-2). Buongiorno 5,5 Chiude in ritardo su Zaragoza in occasione dell’1-0 giallorosso.

Chiude in ritardo su Zaragoza in occasione dell’1-0 giallorosso. Gutierrez 5,5 Distratto e poco propositivo.

Distratto e poco propositivo. Elmas 6 Si adatta a fare tutto. Oggi è mediano e gli tocca anche fare legna. Suo l’assist per Spinazzola. (Dal 79′ Gilmour 6,5 Pochi minuti ma determinanti per riprendere la partita).

Si adatta a fare tutto. Oggi è mediano e gli tocca anche fare legna. Suo l’assist per Spinazzola. (Dal 79′ Pochi minuti ma determinanti per riprendere la partita). Lobotka 6 Ha Pisilli incollato addosso. Tocca meno palloni del consueto ma è comunque nel vivo del gioco.

Ha Pisilli incollato addosso. Tocca meno palloni del consueto ma è comunque nel vivo del gioco. Spinazzola 7 La determinazione con cui calcia racconta lo spirito del giocatore stesso e della squadra. Ci prova sempre. (Dal 70′ Olivera 6 Il Napoli cambia modulo e l’uruguayano fa il terzino nella difesa a 4).

La determinazione con cui calcia racconta lo spirito del giocatore stesso e della squadra. Ci prova sempre. (Dal 70′ Il Napoli cambia modulo e l’uruguayano fa il terzino nella difesa a 4). Politano 5,5 Non in grande condizione. Ben controllato da Ghilardi. (Dall’84’ Mazzocchi ng ).

Non in grande condizione. Ben controllato da Ghilardi. (Dall’84’ ). Vergara 5 Poca assistenza a Hojlund, palloni mal difesi: serata no per l’enfant prodige partenopeo. (Dal 79′ Giovane ng ).

Poca assistenza a Hojlund, palloni mal difesi: serata no per l’enfant prodige partenopeo. (Dal 79′ ). Hojlund 6.5 Fa quello che può ma contro ha N’Dicka che non gli risparmia nulla. Prezioso l’appoggio per Alisson Santos per il 2-2.

Le pagelle della Roma