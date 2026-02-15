Pagelle Napoli-Roma 2-2: il fattore Malen non basta ai giallorossi. Spinazzola e Alisson Santos riprendono la Lupa

Archiviata Inter-Juve, ma non la lunga coda di polemiche, la Serie A si gode il posticipo domenicale tra Napoli e Roma. Entrambe le squadre sono in emergenza ma i giallorossi sembrano avere più benzina dei rivali partenopei. O, per lo meno, hanno un Malen in versione stellare. L’olandese colpisce dopo soli 7 minuti indirizzando la gara in favore degli ospiti. Spinazzola trova una deviazione fortunata e pareggia. Nella ripresa, però, i capitolini segnano l’1-2 su rigore ancora con l’ex Aston Villa. Conte guarda la panchina e pesca il jolly Alisson Santos che entra in versione Aristoteles della Longobarda e firma la rete della rimonta.
Napoli e Roma non arrivano a questo 180esimo derby del sole nelle migliori condizioni possibili. Entrambe hanno assenze importanti e presentano quindi formazioni quasi obbligate. Tra gli azzurri rientra Buongiorno dal primo minuto, dopo gli errori delle scorse settimane, e Politano va ad affiancare Vergara sulla trequarti offensiva alle spalle di Hojlund. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, non c’è Dybala e Soulé – non al meglio – si accomoda in panchina. In attacco ci sono Zaragoza e Pellegrini dietro a Malen.
Subito Malen, Spinazzola mette le cose a posto
La Roma parte forte e impiega soli 7 minuti per trovare il vantaggio. Il marcatore è il solito giallorossi partono fortissimo e Malen, rapido a sfruttare l’assist di Zaragoza in contropiede. Il Napoli reagisce con personalità, anche se Hojlund ha poco sostegno in attacco e soprattutto e fagocitato dall’asfissiante marcatura di N’Dicka. Serve un episodio e lo trova Spinazzola con una conclusione che trova la deviazione di Pisilli e che si insacca alle spalle di Svilar.
Ancora Malen ma Conte pesca il jolly in panchina
Il Napoli è subito pericoloso ad inizio ripresa con Spinazzola ma stavolta non ci sono deviazione e Svilar si fa trovare pronto. Dopo una fase di stallo, il match riparte a 20 minuti dalla fine con Wesley che si invola a rete e viene steso da Rrahmani. Inevitabile la concessione del penalty da parte del direttore di gara. Soulé lascia l’incombenza a Malen che è implacabile e fa 2-1. Conte inserisce le (poche) soluzioni offensive disponibili in panchina: tra queste c’è Alisson Santos che ci mette poco a entrare in partita. Il brasiliano è imprendibile, prima cerca l’assist, poi si mette in proprio e trova il definitivo 2-2.
Le pagelle del Napoli
- Milinkovic-Savic 6 Malen lo infilza da posizione ravvicinata e poi su rigore. Non ci sono interventi particolarmente degni di nota.
- Beukema 6 La sua zona di competenza è anche la meno battuta dalla Roma. Così la presidia con pochi affanni.
- Rrahmani 5 Fatica contro Malen e regala un rigore alla Roma con l’intervento su Wesley. (Dal 70′ Alisson Santos 7,5 Entra con discreta (eufemismo) verve: finte, giocate pericolose e un meraviglioso gol che vale il 2-2).
- Buongiorno 5,5 Chiude in ritardo su Zaragoza in occasione dell’1-0 giallorosso.
- Gutierrez 5,5 Distratto e poco propositivo.
- Elmas 6 Si adatta a fare tutto. Oggi è mediano e gli tocca anche fare legna. Suo l’assist per Spinazzola. (Dal 79′ Gilmour 6,5 Pochi minuti ma determinanti per riprendere la partita).
- Lobotka 6 Ha Pisilli incollato addosso. Tocca meno palloni del consueto ma è comunque nel vivo del gioco.
- Spinazzola 7 La determinazione con cui calcia racconta lo spirito del giocatore stesso e della squadra. Ci prova sempre. (Dal 70′ Olivera 6 Il Napoli cambia modulo e l’uruguayano fa il terzino nella difesa a 4).
- Politano 5,5 Non in grande condizione. Ben controllato da Ghilardi. (Dall’84’ Mazzocchi ng).
- Vergara 5 Poca assistenza a Hojlund, palloni mal difesi: serata no per l’enfant prodige partenopeo. (Dal 79′ Giovane ng).
- Hojlund 6.5 Fa quello che può ma contro ha N’Dicka che non gli risparmia nulla. Prezioso l’appoggio per Alisson Santos per il 2-2.
Le pagelle della Roma
- Svilar 6 La deviazione di Pisilli lo mette fuori gioco sul tiro di Spinazzola.
- Mancini 5,5 Con le buone o con le cattive. Tutto per portare il risultato a casa. Si tradisce nel finale di gara: non ce la fa a prendere Alisson Santos.
- N’Dicka 6,5 Duello fisico e piuttosto ruvido con Hojlund.
- Ghilardi 6,5 Passi in avanti giganteschi per l’ex veronese. Gioca con personalità e coraggio.
- Celik 5 Passivo in occasione del tiro vincente di Spinazzola. Fa arrabbiare Svilar. In ritardo pure sul 2-2.
- Pisilli 6 Ha una missione: limitare Lobotka e la esegue smarrendo anche le sue principali qualità. Sfortunato nella deviazione sul tiro di Spinazzola. (Dal 65′ El Aynaoui 5,5 A centrocampo la squadra perde qualcosa).
- Cristante 6 Solida diga a metà campo. Poco appariscente ma ben capace di farsi sentire.
- Wesley 6 Deludente nel primo tempo. Si riscatta con l’episodio del rigore che si procura. (Dal 72′ Tsimikas 5,5 Verticalizzazione sbagliata e da lì arriva il 2-2).
- Zaragoza 6,5 Buon impatto dello spagnolo. L’assist a Malen è perfetto, col passare dei minuti cala. (Dal 46′ Soulé 5 Non pervenuto).
- Pellegrini 5,5 Poco nel vivo del gioco. (Dal 65′ Venturino 6 Alza la qualità rispetto al predecessore).
- Malen 7,5 Ha movimenti ronaldeggianti e soprattutto ha avuto uno straordinario impatto sul calcio italiano. (Dal 72′ Robinio Vaz 6 Si muove molto, prova anche il tiro ma viene murato).