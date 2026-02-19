Pagelle Olimpiadi Milano Cortina, giorno 13: l'oro di Alysa Liu, il riscatto di Lara Naki Gutmann, medagliere fermo

Le pagelle di una giornata senza medaglie per l'Italia dei record: sci alpinismo, curling, combinata nordica e il gran finale con il pattinaggio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Giornalista e content creator

Il pattinaggio di Alysa Liu così struggente, elegante e vibrante coinvolge il pubblico come mai prima in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Unica, superlativa si prende l’oro del pubblico e della giuria. Un errore non poteva definire Lara Naki Gutmann che dimostra il suo talento in un programma superbo, che le restituisce un posto dove merita se non fosse stato per il crollo del corto. A una manciata di secondi dalla medaglia Daniele Di Stefano. Senza medaglie oggi, l’Italia scivola al terzo posto sorpassata dagli Stati Uniti.

Il rientro di Alysa Liu, il soffio di Di Stefano

Alysa Liu 10 e lode: aggiunge l’oro a una storia che le sue ciocche narrano con l’intensità e la gioia che ha condiviso stasera. La leggerezza è di fragile fattura, eppure sa preservarla senza protezioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lara Naki Gutmann 8: con il bronzo aveva dimostrato quel potenziale tecnico, nonché la sua qualità interpretativa. Nel corto aveva deluso, soprattutto doveva ritrovarsi. E riesce a rispecchiarsi in un programma ben bilanciato, studiato che la inserisce con merito nelle prime 15. Il riscatto passa da quel sorriso finale.

ANSA

Lara Naki Gutmann

L’exploit sfiora il bronzo

Il pattinaggio di figura 10: era il protagonista più atteso di questa edizione dei Giochi Invernali e non ha tradito le aspettative. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

Daniele Di Stefano 8,5: non pensiamo ai secondi che lo dividono dalla medaglia di bronzo, perché sarebbe deleterio. Merito alla prestazione, insperata.

Di Stefano

Punto e a capo

La Nazionale di curling maschile 5: le grandi aspettative richiedono fatica e sacrificio. e anche la massima concentrazione contro avversari come la Cina, alla portata degli Azzurri. Qualche rimpianto ci sarà, ma urge un punto da cui ripartire.

La Nazionale di curling donne 5: le premesse non suggerivano un epilogo differente, ma va reso merito al tentativo di fare il massimo, rimettersi in discussione. Archiviata Cortina, si aprirà un nuovo ciclo.

Sorpasso medagliere 5: il sorpasso degli Stati Uniti, ora che eravamo stati convinti di osservarli dall’alto dal secondo posto nel medagliere rimangono un cruccio.