Pagelle Olimpiadi Milano Cortina, giorno 4: Fontana e Constantini da 10, il tradimento in mondovisione, padre da remoto

Il meglio e il peggio di una giornata olimpica a Milano Cortina, l'oro dello short track con Fontana e Sighel, il bronzo del fedifrago Laegreid e la separazione Constantini-Mosaner

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Se avete atteso la sera per fissare gli eventi focali e ciò che di meglio abbia riservato la quarta giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina, il mosaico che si compone è caleidoscopico. Un oro prestigioso per l’Italia nello short track, grazie al trionfo di Arianna Fontana, Thomas Nadalaini, Pietro Sighel ed Elisa Confortola, opera della staffetta mista che si è conclusa col primo posto. L’Italia sale a quota 11 medaglie ai Giochi Olimpici grazie al gentile contributo di Costantini e Mosaner che trovano il terzo posto nel curling e quindi il bronzo. Sofia Goggia crolla, ma senza conseguenze. Ed è già un successo.

Le Olimpiadi delle donne

C’è il modo di celebrare l’oro di Arianna Fontana, queen di autoironia con cartonato al seguito, e quello di Pietro Sighel che tutto pare fuorché in linea con quanto ha affermato davanti ai microfoni. 10 al mito dello short track per testa, cuore e coraggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le separazioni sono sempre dolorose, quella tra Stefania Constantini e Amos Mosaner si nutre di un ostinato rinvio a data da destinarsi quando pare evidente l’insofferenza reciproca, ormai. Triplo voto: Stefania 10, Amos 7, tormento separazione 6.

Il traditore medagliato

Sturla Holm Laegreid, contemporaneo Valmont si scioglie in un pianto disperato che neanche la sorella di Riccardo Lorello. Non è la commozione per aver sacrificato anni e conquistato un bronzo ai Giochi Olimpici invernali. La confessione di un tradimento in mondovisione (e annesso pentimento). Sceneggiatura non originale da Oscar: 3.

Wolfgang Kindl padre per la seconda volta in videochiamata. Slittinista campionissimo ha assistito al parto di sua moglie da Cortina d’Ampezzo tramite al suo smartphone, in anticipo di circa due mesi. Ottavo nella gara maschile di domenica, infilerà una gara dietro l’altro in attesa del rientro: 10 per la tenuta mentale.

Il futuro del pattinaggio si chiama Gassl

La Principessa Anna con gli occhiali da sole sempre e ovunque per proteggersi dalle luci dispettose dell’impianto di Cortina. Una autentica trionfatrice sui social su cui fa il suo debutto ufficiale da Altezza Reale: 7.

Daniel Grassl, pattinatore elegante e di talento sublime, arriva indenne a fine short ed è un autentico miracolo. Salti, trottole, combinazioni e qualcosa di più che riempie Assago. Il futuro è adesso: 9.