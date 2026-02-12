Pagelle Olimpiadi Milano Cortina, giorno 6: lo stoicismo di Fede Brignone, la Lollo nazionale, la rivincita di Arianna Fontana

Il meglio e il peggio di una giornata olimpica a Milano Cortina, l'oro e l'argento delle donne e un bronzo di squadra a testimonianza che gli azzurri e le azzurri sanno lavorare in tema meglio di chiunque altro

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Comunque andrà, da questo giovedì in avanti fino alla conclusione di questi Giochi Olimpici di Milano Cortina si dovrà misurare l’andamento dei risultati (e delle emozioni) in base alla giornata numero 6. Conosce il dolore, conosce la resilienza. Federica Brignone è umana. L’ipnosi e l’elaborazione di quanto accaduto dieci mesi fa ci hanno restituito il più vigoroso esempio di quanto la volontà possa decidere, soffiando in direzione opposta e contraria, rispetto all’inevitabile. D’altronde non era così anche per Francesca Lollobrigida, pronta a ritirarsi qualche mese fa e oggi due ori olimpici da riportare a casa? Arianna Fontana firma il suo personal best con un argento difeso nel modo netto e integro che solo i valtellinesi sanno. Pietro Sighel, dopo una quasi polemica, finisce squalificato e dice: “I giudici vedono cose che noi atleti non vediamo”. Peccato.

L’oro di Federica Brignone, Mattarella e le Frecce Tricolore

Federica Brignone 10: la resilienza non è l’unico tratto che contribuisce all’idea di Federica Brignone. Ora è un ideale, un modello senza mai proporsi come tale. E’ Federica, che quel 3 aprile 2025 ha conosciuto il dolore, si è scoperta vulnerabile. Ha deciso, è ripartita e ha preso l’oro che le mancava. Senza paura.

Francesca Lollobrigida 10: pensi che non riuscirai a gareggiare. Quasi rinunci alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tenti e agganci il primo oro. Ritenti e intaschi la seconda medaglia dal metallo più prezioso. Chissà alla prossima, che ci combina la nipotina della Lollo. Ma lei va troppo veloce e arriverà prima pure stavolta.

Il portafortuna Mattarella 9: con divisa Italia Team indossata con disinvoltura a Cortina, ecco comparire il Capo della Stato accanto alla figlia Laura e al presidente CIO Kirsty Coventry. La scoperta di Mattarella portafortuna ha indotto lo scaramantico Buonfiglio ad azzardare, ma Roma chiama. Si tenterà da remoto: potrebbe funzionare.

Invincibile Arianna Fontana

Lo sguardo felino di Arianna Fontana 9: gli occhi della Tigre che ha indossato quando è rientrata in pista, dopo che il marito Anthony Lo Bello le aveva sistemato i pattini, anticipavano la questione. Le piace vincere. Le piace superare i suoi record. Il manifesto AF recita una massima che si ripete a ogni gara con sfaccettature sempre differenti. Nonostante interviste, allusioni e il resto torna con un argento da questa serata milanese. Invincibile.

Il bronzo dello slittino 9: la bandiera tricolore sventola sempre, a Cortina. Una certezza ormai.

Sofia Goggia atterrita

Sofia Goggia 5: la regina della comunicazione cede. Sofi ha ripetuto come se fosse terapeutico il tempo centrato prima dell’uscita di scena. Il dualismo con Fede si è avvertito, seppure lieve e corretto. Ma era latente. Forse era l’amarezza, l’insieme delle grandi aspettative. O l’effetto Brignone che aveva già posseduto i presenti.

La polemica di Sighel 4: che cosa sia scattato nell’azzurro di punta della squadra di short track è un mistero. Buffo, ma pur sempre un mistero. La polemica su Arianna Fontana oggi ha danneggiato più lui della valtellinese, che non da ieri vive negli Stati Uniti e si allena lì. Il tempismo è tutto.

Haters di Vanessa Voigt 0: “Le persone che davvero contano, sanno come trovarmi”, ha scritto su Instagram. Più verità, meno detrattori nascosti dietro a una tastiera.

Le ragazze del curling 3: catastrofe doppia, sensazione di disorientamento totale. Tutto sbagliato, tutto da rifare disse un maestro del calcio. E’ il curling, d’accordo. Se la Svizzera partiva da favorita, la Corea del Sud era alla portata delle azzurre in questo round robin. Reset e ripartenza.