Padova-Sampdoria 1-1, pagelle: Fusi risponde a Coda, si rivede il vero Papu Gomez, segnali di vita dei doriani

Nello scontro salvezza dell'Euganeo, i blucerchiati strappano un risultato positivo: l'ex Atalanta cresce di condizione, risultato giusto

Padova e Sampdoria si dividono la posta in palio allo stadio “Euganeo”, dove i biancoscudati riescono a conquistare un risultato positivo contro i blucerchiati, pareggiando il vantaggio targato Coda con la rete di Fusi. Bene anche il Papu Gomez, autentico trascinatore per larghi tratti dell’incontro. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie B, andato in scena questo pomeriggio in terra veneta.

Padova-Sampdoria 1-1: Fusi risponde a Coda, bene Papu Gomez

Partenza sprint del Padova di Andreoletti, che si rende subito pericoloso con Papu Gomez, ma senza trovare lo specchio della porta blucerchiata. Al primo vero squillo del match, però, è proprio la Sampdoria a passare in vantaggio, con il lancio di Depaoli che trova il solito Massimo Coda pronto all’appuntamento con il gol. Conclusione vincente e ottavo sigillo in campionato per l’ex Salernitana, al 143° centro in Serie B. All’alba dell’intervallo, il centravanti di Cava de’ Tirreni avrebbe l’opportunità di siglare la doppietta personale, ma è sfortunato nel colpire in pieno il palo alla sinistra di Sorrentino. 0-1 al termine dei primi 45 minuti.

Nella ripresa, il Padova tenta l’affondo e al minuto 65 raccoglie i frutti dei propri sforzi: combinazione Bortolussi-Varas, palla che arriva a Fusi, freddissimo nel trafiggere un Ghidotti non completamente esente da responsabilità. Nell’ultimo terzo di gara, è ancora Papu Gomez a suonare la carica, spaventando Ghidotti dal lato corto dell’area piccola doriana, sfiorando il palo alla sinistra dell’ex portiere dell’Avellino. Finisce 1-1 all’Euganeo, con la Samp che resta in piena zona retrocessione e il Padova a quota 22 a ridosso dell’ipotetica griglia playoff.

Top e Flop del Padova

TOP

Fusi voto 6,5: Gol che pesa come un macigno per il Padova, in chiave salvezza e sotto il profilo umorale. Il centrocampista biancoscudato finalizza al meglio l’assist servito da Bortolussi, dopo una bella combinazione con Varas.

voto 6,5: Gol che pesa come un macigno per il Padova, in chiave salvezza e sotto il profilo umorale. Il centrocampista biancoscudato finalizza al meglio l’assist servito da Bortolussi, dopo una bella combinazione con Varas. Gomez voto 6,5: Si rivedono sprazzi del vero Papu Gomez, tra scatti e giocate d’altri tempi. Va vicino alla gioia personale in almeno due circostanze, tra prima e seconda frazione.

FLOP

Barreca voto 5,5: Propositivo nella metà campo avversaria, ma disattento quando è chiamato a confrontarsi con le sortite offensive di Depaoli. L’ex Toro può fare sicuramente meglio.

voto 5,5: Propositivo nella metà campo avversaria, ma disattento quando è chiamato a confrontarsi con le sortite offensive di Depaoli. L’ex Toro può fare sicuramente meglio. Sgarbi voto 5: Soffre la fisicità e l’esperienza di Massimo Coda nell’arco dei 90 minuti, non disputando la sua miglior partita stagionale. Tiene botta nella ripresa.

Top e Flop della Sampdoria

TOP

Coda voto 7: Timbra ancora il cartellino, per la 143esima volta in Serie B, confermandosi capocannoniere all-time. Letale in zona gol, bravo a caricarsi sulle spalle l’intero reparto offensivo blucerchiato, seppur in un momento delicato del match e della stagione.

voto 7: Timbra ancora il cartellino, per la 143esima volta in Serie B, confermandosi capocannoniere all-time. Letale in zona gol, bravo a caricarsi sulle spalle l’intero reparto offensivo blucerchiato, seppur in un momento delicato del match e della stagione. Abildgaard voto 6: Tiene a bada, come può, il tandem d’attacco del Padova, senza particolari affanni. Venuti lo costringe spesso agli straordinari.

FLOP

Conti voto 5: Dinamico ma troppo nervoso nei primi 45 minuti. Impreciso il più delle volte, nonostante una discreta prestazione da parte della squadra.

voto 5: Dinamico ma troppo nervoso nei primi 45 minuti. Impreciso il più delle volte, nonostante una discreta prestazione da parte della squadra. Ghidotti voto 5,5: Non perfetto in occasione del gol di Fusi, viene spaventato in più di un’occasione dal Papu Gomez. Attento su Di Maggio nel finale.