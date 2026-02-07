Top e flop Palermo-Empoli 3-2: Pohjanpalo implacabile, il gol di Guarino fa notizia, Joronen blinda la vittoria rosanero

Guarino apre le danze, l'autorete di Fulignati (sul tiro di Gyasi finito sul palo) e Pohjanpalo per il sorpasso del Palermo, ripreso da Ebuehi. Poi ci pensa l'islandese su rigore

Super Pohjanpalo fa doppietta e stende un ottimo Empoli al “Barbera”: rosanero a 2 punti dalla Serie A diretta. Guarino sblocca in apertura con un diagonale in area, il pareggio del Palermo con l’autorete di Fulignati sul tiro di Gyasi finito sul palo. Peda colpisce la traversa a inizio ripresa, poi ci pensa Pohjanpalo a segnare il 2-1 (14° centro stagionale). Non è finita perché l’Empoli ristabilisce la parità con il neo-entrato Ebuehi, ma non fa i conti con Pohjanpalo che trasforma il rigore decisivo. Nel recupero Joronen blinda il 3-2.

Il commento della gara

Un lampo in avvio. L’Empoli fa gol al “Barbera” ed è una notizia perché il Palermo non incassava gol in casa da 454’, dalla rete di Azzi nella vittoria del Monza in casa rosanero. Inoltre non aveva mai preso gol nei primi 30’ di una partita. Sugli sviluppi di un corner, la difesa di casa rimane sorpresa, ne approfitta Guarino, che col destro infila Joronen in diagonale.

Il Palermo ci mette un po’ a reagire, ma basta una gran giocata di Le Douaron sulla sinistra per rimediare all’errore in apertura: fendente del francese raccolto da Gyasi, ex di turno, a centro area. Spaccata vincente, con l’aiuto del palo che fa carambolare sulla schiena di Fulignati il pallone dell’1-1. È autorete del portiere. Al 35’, brivido per il Palermo: cross velenoso di Lovato dalla destra, Joronen smanaccia e sul prosieguo dell’azione Nasti, ben coperto, calcia alle stelle.

La ripresa si apre col Palermo vicinissimo al 2-1: colpo di testa di Peda, il pallone batte sulla traversa, tocca il braccio di Fulignati (che rischia la seconda sfortunata autorete della serata) e rimbalza due volte sulla linea di porta senza oltrepassarla. Inzaghi si affida a Magnani (applaudito al suo ingresso in campo dopo il ritorno dalla Reggiana e il racconto dei problemi di salute della moglie) e Johnsen, appena arrivato dalla Cremonese, e sul primo pallone toccato norvegese arriva il 2-1: palla ad Augello, Le Douaron tocca di testa, Pohjanpalo irrompe e in corsa batte Fulignati.

La reazione dell’Empoli è immediata: tiro a giro di Degli Innocenti dal limite dell’area, Joronen vola e devia in corner. Dionisi indovina il cambio a metà frazione: dentro Ebuehi, autore del 2-2 con un destro violento sotto la traversa, dopo un’azione personale di Fila, pure lui subentrato a gara in corso. Episodio dubbio in area rosanero per un tocco col braccio di Ebuehi, che tiene l’arto accanto al corpo, ma con un movimento d’istinto finisce per deviare il pallone diretto in porta. Per Tremolada non è rigore, dopo il controllo al Var.

La partita rimane piacevolissima anche nelle battute finali. Serve un super Fulignati per respingere in corner il sinistro violento di Augello. Ma al 39′ la partita cambia ancora padrone: indecisione di Ceesay, appena entrato, che non si intende con Magnino e nell’allontanare il pallone colpisce prima la gamba di Bani. Penalty netto, che Pohjanpalo trasforma spiazzando Fulignati. Nel recupero straordinaria parata di Joronen sul rasoterra di Ignacchiti, a blindare la vittoria del Palermo.

Top e flop Palermo

Pohjanpalo 7,5 – Quasi un’ora di impasse, si vede poco, ma ha un senso del gol superiore a tutti: si avventa sul pallone colpito di testa da Le Douaron e batte Fulignati. Poi fa doppietta su rigore per il 15° centro stagionale.

– Quasi un’ora di impasse, si vede poco, ma ha un senso del gol superiore a tutti: si avventa sul pallone colpito di testa da Le Douaron e batte Fulignati. Poi fa doppietta su rigore per il 15° centro stagionale. Gyasi 7 – Si fa trovare pronto al posto giusto, nel momento giusto, per deviare in spaccata il pallone crossato da Le Douaron.

– Si fa trovare pronto al posto giusto, nel momento giusto, per deviare in spaccata il pallone crossato da Le Douaron. Le Douaron 7 – Chiude in ritardo su Guarino, poi si fa perdonare servendo l’assist a Gyasi, che non perdona, e lavorando di sponda per la rete di Pohjanpalo.

– Chiude in ritardo su Guarino, poi si fa perdonare servendo l’assist a Gyasi, che non perdona, e lavorando di sponda per la rete di Pohjanpalo. Joronen 6,5 – La parata sul rasoterra di Ignacchiti è stratosferica e arriva quasi al termine di una partita in cui non fa benissimo, soprattutto sulle uscite alte. Poi intercetta con la mano destra il pallone calciato da Ignacchiti e fa esultare il popolo rosanero.

– La parata sul rasoterra di Ignacchiti è stratosferica e arriva quasi al termine di una partita in cui non fa benissimo, soprattutto sulle uscite alte. Poi intercetta con la mano destra il pallone calciato da Ignacchiti e fa esultare il popolo rosanero. Augello 6,5 – Corre tanto, senza mai rallentare. Buon primo tempo, fa meglio nella ripresa quando innesca la rete del 2-1. Sfiora il gol del 3-2 prima del rigore decisivo.

– Corre tanto, senza mai rallentare. Buon primo tempo, fa meglio nella ripresa quando innesca la rete del 2-1. Sfiora il gol del 3-2 prima del rigore decisivo. Peda 5,5 – Poco reattivo sul corner da cui nasce il gol di Guarino, la palla gli sbatte addosso e diventa preda dell’avversario. Prova a farsi perdonare ma è sfortunato sulla traversa colpita a inizio ripresa.

– Poco reattivo sul corner da cui nasce il gol di Guarino, la palla gli sbatte addosso e diventa preda dell’avversario. Prova a farsi perdonare ma è sfortunato sulla traversa colpita a inizio ripresa. Ceccaroni 5 – Non una gran serata la sua, soffre gli avanti dell’Empoli, viene ammonito e non rientra dopo l’intervallo.

Top e flop Empoli

Ebuehi 6,5 – Gli bastano pochi secondi per mettere la firma sulla partita. Entra e scarica un gran destro alle spalle di Joronen, che vale il 2-2. Un brivido per il tocco col braccio in area, ma era vicino al corpo.

– Gli bastano pochi secondi per mettere la firma sulla partita. Entra e scarica un gran destro alle spalle di Joronen, che vale il 2-2. Un brivido per il tocco col braccio in area, ma era vicino al corpo. Guarino 6,5 – Un gol da rapinatore d’area di rigore, che avrebbe reso felice Inzaghi. Ma sul gol di Pohjanpalo si fa beffare.

– Un gol da rapinatore d’area di rigore, che avrebbe reso felice Inzaghi. Ma sul gol di Pohjanpalo si fa beffare. Degli Innocenti 6,5 – Ha gamba e idea, coraggioso nella giocata, con tagli interessanti che costringono i rosanero alla ritirata. Potrebbe subito segnare il 2-2, ma Joronen lo respinge.

– Ha gamba e idea, coraggioso nella giocata, con tagli interessanti che costringono i rosanero alla ritirata. Potrebbe subito segnare il 2-2, ma Joronen lo respinge. Obaretin 6,5 – Nonostante i due gol subiti dall’Empoli (sui quali non ha responsabilità) sfodera una prestazione impeccabile, anche in fase di spinta.

– Nonostante i due gol subiti dall’Empoli (sui quali non ha responsabilità) sfodera una prestazione impeccabile, anche in fase di spinta. Lovato 5,5 – Non riesce a contenere Le Douaron nell’azione del pareggio del Palermo. Rimedia anche un giallo.

– Non riesce a contenere Le Douaron nell’azione del pareggio del Palermo. Rimedia anche un giallo. Nasti 5 – Ha spazi, ma non li sfrutta, sbagliando più di una volta la scelta in area. Sostituito a inizio ripresa.

– Ha spazi, ma non li sfrutta, sbagliando più di una volta la scelta in area. Sostituito a inizio ripresa. Ceesay 5 – Entra e commette un’ingenuità gravissima facendo fallo su Bani in area.

La pagella dell’arbitro Tremolada di Monza

Alla trentesima direzione in Serie B della sua carriera, sventola un giallo a Bani, forse eccessivo, per una spinta alle spalle di Shpendi. Meritate, invece, le ammonizioni per Lovato e Ceccaroni (praticamente il Palermo chiude il primo tempo con due terzi della difesa ammonita). Si affida al check al Var per districare la matassa del gol-non gol del Palermo a inizio ripresa (il pallone non era entrato).

Intorno all’ora di gioco è costretto a fermarsi per un problema muscolare, ma stringe i denti e continua ad arbitrare ammonendo subito Obaretin per un fallo su Johnsen. Prende la decisione giusta non assegnando il rigore al Palermo (il braccio di Ebuehi era attaccato al corpo). Decisamente corretta anche la decisione sul rigore assegnato al Palermo per il fallo di Ceesay su Bani. Chiude con un giallo a Fulignati e uno a Magnino. Voto: 6,5.