Panathinaikos-Roma 1-1: Ziolkowski a volo d'angelo, Mancini la combina grossa, Ghilardi pasticcia

Roma agli ottavi di Europa League grazie all'1-1 contro il Panathinaikos. Giallorossi in 10 dal 15' per l'espulsione di Mancini. Nella ripresa sblocca Taborda, pareggia Ziolkowski

Missione compiuta: la Roma esce indenne dalla trasferta di Atene, rimonta il Panathinaikos di Rafa Benitez e accede agli ottavi di finale di Europa League. Tsimikas sfiora subito il gol, ma al 15′ Mancini stende Pantovic lanciato a rete e viene espulso. La Roma gioca a viso aperto, ma al 37′ rischia sulla traversa di Katris. Nella ripresa Celik sfiora il gol, lo trova, invece, Taborda al 13′, che sfrutta l’errore di Ghilardi e batte Gollini. Sembra finita, ma Ziolkowski, sul cross di Pisilli, con un tuffo di testa regala l’8° posto alla Roma, a pari merito col Genk a quota 16 punti, ma con una differenza reti migliore (+7 a +4), che vale gli ottavi di finale.

Panathinaikos-Roma: il commento del match

C’è Gollini tra i pali della Roma, Mancini in difesa con Ziolkowski e Ghilardi confermati dopo l’ultima partita di Coppa. Con Kone fuori per un problema all’anca, tocca a Cristante in mezzo al campo, El Aynaoui un po’ mezzala un po’ trequartista assieme a Soulé, mentre in attacco, senza gli indisponibili Dovbyk, Ferguson e Malen, Gasperini si affida al “falso nueve” Pellegrini.

Si gioca dopo il minuto di silenzio in memoria dei sette tifosi del Paok deceduti nell’incidente stradale in Romania mentre erano in viaggio verso Lione. Parte forte la Roma, che al 1’ potrebbe subito sbloccarla con un sinistro violento di Tsimikas liberato al tiro da Pellegrini: Lafont risponde in angolo. Al 7’, altra grande occasione per i giallorossi: Lafont sbaglia l’appoggio e serve Soulé, che perde l’attimo, poi appoggia a Pellegrini, il cui tergiversare col pallone tra i piedi permette il ritorno della difesa del Pana.

Ma la partita della Roma si complica di colpo al 15’: sul rilancio di Lafont, Pantovic sfila via a Mancini, che lo abbraccia e butta giù. Ammonito da Munuera, il colore del cartellino cambia dopo la revisione al Var: espulso per fallo su chiara occasione da rete, giallorossi in 10. Gasperini arretra Cristante al centro della difesa e anche con l’uomo in meno è la Roma a fare la partita: ci prova El Aynaoui, ma il suo destro a giro è impreciso. Il Panathinaikos si fa vedere al 37′ e quasi la sblocca: il destro di Katris si infrange sulla traversa, a Gollini battuto.

A inizio ripresa Gasperini si cautela con Ndicka per Soulé e riporta Cristante a centrocampo. La prima fiammata all’11’: Tsimikas crossa, Celik calcia al volo di esterno destro, il pallone esce a un metro dalla porta di Lafont. Ma è gravissimo l’errore di Ghilardi, che al 13′ si avventura in un colpo di testa all’indietro, Taborda ringrazia, rientra sul destro e fulmina Gollini, non irreprensibile. Gasperini manda subito in campo Wesley e Rensch, che al 20′ si ritrova davanti a Lafont, ma il suo pallonetto sorvola la traversa. Poi dentro pure il baby Della Rocca, all’esordio ufficiale in giallorosso.

Pur senza attaccanti la Roma riesce a riprenderla: cross di Pisilli dalla destra, il pallone arriva a Ziolkowski che in tuffo, di testa, batte Lafont: 1-1. Nel finale si rivede anche Angelino, poi può iniziare la festa giallorossa: Roma agli ottavi di Europa League, con un bilancio di 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Top e flop Roma

Ziolkowski 7 – Il protagonista meno atteso. Dietro sfodera una gran prestazione, ma è in attacco che fa la differenza: rimane in area sugli sviluppi di una rimessa e in tuffo di testa regala la qualificazione diretta alla Roma.

– Il protagonista meno atteso. Dietro sfodera una gran prestazione, ma è in attacco che fa la differenza: rimane in area sugli sviluppi di una rimessa e in tuffo di testa regala la qualificazione diretta alla Roma. Cristante 6,5 – Gara di sacrificio la sua. Parte regista, si ritrova subito al centro della difesa, dove si rende protagonista di un recupero fondamentale su Pantovic. Poi torna in mediana e finisce al meglio il lavoro iniziato.

– Gara di sacrificio la sua. Parte regista, si ritrova subito al centro della difesa, dove si rende protagonista di un recupero fondamentale su Pantovic. Poi torna in mediana e finisce al meglio il lavoro iniziato. Pisilli 6,5 – Prova a dare dinamismo al centrocampo giallorosso, va a corrente alternata ma poi pennella il pallone giusto che Ziolkowski spedisce in porta.

– Prova a dare dinamismo al centrocampo giallorosso, va a corrente alternata ma poi pennella il pallone giusto che Ziolkowski spedisce in porta. Tsimikas 6,5 – Sente la partita e sfiora subito il gol, ara la sinistra nonostante l’inferiorità numerica. Dinamico, lotta col giovane Katris.

– Sente la partita e sfiora subito il gol, ara la sinistra nonostante l’inferiorità numerica. Dinamico, lotta col giovane Katris. Rensch 5,5 – Entra e ha subito l’occasione per pareggiarla, ma davanti a Lafont prova a uccellarlo con un pallonetto sbilenco, che sorvola la traversa.

– Entra e ha subito l’occasione per pareggiarla, ma davanti a Lafont prova a uccellarlo con un pallonetto sbilenco, che sorvola la traversa. Soulé 5,5 – Perde l’attimo al 7’, quando potrebbe calciare in porta sull’errore di Lafont, ma pecca di altruismo. Con l’uomo in meno non ha più tanti palloni giocabili. Esce nell’intervallo.

– Perde l’attimo al 7’, quando potrebbe calciare in porta sull’errore di Lafont, ma pecca di altruismo. Con l’uomo in meno non ha più tanti palloni giocabili. Esce nell’intervallo. Gollini 5,5 – Salvato dalla traversa colpita da Katris, non è reattivo sul tiro di Taborda, abbassandosi tardi sul pallone che gli passa tra mano sinistra e gambe.

– Salvato dalla traversa colpita da Katris, non è reattivo sul tiro di Taborda, abbassandosi tardi sul pallone che gli passa tra mano sinistra e gambe. Ghilardi 5,5 – Partita strana la sua. Potrebbe sbandare senza Mancini al suo fianco e con un giallo sul groppone, ma rimane vigile e concentrato. Gioca una gran partita, fino all’errore di valutazione che manda in porta Taborda. Poi riprende dove aveva lasciato prima dell’episodio sfortunato.

– Partita strana la sua. Potrebbe sbandare senza Mancini al suo fianco e con un giallo sul groppone, ma rimane vigile e concentrato. Gioca una gran partita, fino all’errore di valutazione che manda in porta Taborda. Poi riprende dove aveva lasciato prima dell’episodio sfortunato. Mancini 4 – Si fa scappare Pantovic e lo stende da ultimo uomo. Gli va male la revisione al Var di Munuera dopo l’ammonizione iniziale. Fallo sciocco per un difensore del suo calibro.

Top e flop Panathinaikos

Taborda 7 – Sornione, approfitta dell’erroraccio di Ghilardi per sbloccare l’incontro con un rasoterra che sorprende Gollini.

– Sornione, approfitta dell’erroraccio di Ghilardi per sbloccare l’incontro con un rasoterra che sorprende Gollini. Palmer-Brown 6,5 – Roccioso in marcatura, favorito dall’assenza di punte di ruolo in casa Roma. Anche con i piedi ci sa fare.

– Roccioso in marcatura, favorito dall’assenza di punte di ruolo in casa Roma. Anche con i piedi ci sa fare. Katris 6,5 – All’esordio europeo soffre Tsimikas, ma per poco non sorprende Gollini salvato dalla traversa.

– All’esordio europeo soffre Tsimikas, ma per poco non sorprende Gollini salvato dalla traversa. Skarlatidis 5 – Subentra nella ripresa, bruciato in anticipo da Ziolkowski.

– Subentra nella ripresa, bruciato in anticipo da Ziolkowski. Siotis 5 – Subito ammonito, commette diversi errori in fase di impostazione.

La pagella dell’arbitro Munuera (Spagna)

Giusta l’ammonizione di Siopis, che inaugura la serata del fischietto spagnolo. Va peggio a Mancini, prima graziato da Munuera (giallo), poi espulso dopo il check al Var per fallo su chiara occasione da rete – piuttosto palese – commesso su Pantovic. Da qui in poi inizia a fischiare tutto, anche contatti lievi (prevalentemente in favore dei greci), facendo arrabbiare Gasperini. Eccessivo anche il giallo a Ghilardi in chiusura di primo tempo, giusto quello sventolato a El Aynaoui a inizio ripresa per un pestone. Poi la partita scivola via tranquilla, ma non raggiunge la sufficienza. Voto 5,5.