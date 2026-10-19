I granata di Abate espugnano il "Tardini" grazie a un ottimo avvio: nella ripresa non basta la reazione dei padroni di casa. Secondo ko consecutivo per Gilardino

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Al Torino di Ignazio Abate basta un primo tempo tutto di marca granata per avere la meglio sul Parma di Alberto Gilardino, al secondo ko consecutivo. Nella seconda frazione, pochi rischi corsi dagli ospiti e grande concretezza in ripartenza. Decisive le reti del Cholito Simeone (doppietta) e di Che Adams, che rendono vano il tentativo di reazione dell’undici emiliano. Male Bernabé e compagni, che mettono in evidenza lacune significative nell’arco dei 90 minuti, non riuscendo a riscattare l’opaca prestazione di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu, campione d’Italia in carica. I ducali prendono gol per la settima partita consecutiva in campionato, confermando di essere una delle peggiori difese del campionato. Da sottolineare la super prestazione dell’ex Verona Belghali, autore di due assist e autentica freccia sulla corsia destra. Tre punti di platino per i piemontesi, mentre è notte fonda per i crociati, travolti dai fischi del pubblico di casa.