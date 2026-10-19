Al Torino di Ignazio Abate basta un primo tempo tutto di marca granata per avere la meglio sul Parma di Alberto Gilardino, al secondo ko consecutivo. Nella seconda frazione, pochi rischi corsi dagli ospiti e grande concretezza in ripartenza. Decisive le reti del Cholito Simeone (doppietta) e di Che Adams, che rendono vano il tentativo di reazione dell’undici emiliano. Male Bernabé e compagni, che mettono in evidenza lacune significative nell’arco dei 90 minuti, non riuscendo a riscattare l’opaca prestazione di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu, campione d’Italia in carica. I ducali prendono gol per la settima partita consecutiva in campionato, confermando di essere una delle peggiori difese del campionato. Da sottolineare la super prestazione dell’ex Verona Belghali, autore di due assist e autentica freccia sulla corsia destra. Tre punti di platino per i piemontesi, mentre è notte fonda per i crociati, travolti dai fischi del pubblico di casa.
Pagelle Parma-Torino: Simeone (8) guida l'attacco di Abate, Adams fa il resto (7). Male El Bilal Touré (5)
I granata di Abate espugnano il "Tardini" grazie a un ottimo avvio: nella ripresa non basta la reazione dei padroni di casa. Secondo ko consecutivo per Gilardino
Top e Flop del Parma: si salvano in pochi, malissimo Touré
TOP
- Bernabé voto 6: Fa il possibile per dettare i tempi di gioco in mezzo al campo, ma predica nel deserto. Troppo poco per questo Parma.
- Fabbian voto 5,5: Tempi di inserimento e qualità sulla trequarti, ma oggi serviva qualcosa in più per far male alla difesa del Torino. Comuzzo cliente non facile.
- Diego Carlos voto 5,5: Prova a tenere botta in difesa, sfiorando il gol su palla inattiva. Troppo morbido sul tentativo di Simeone, sull'azione del gol di Adams.
FLOP
- Troilo voto 5: Distratto e impreciso, lascia spazio alle avanzate degli elementi offensivi del Toro, non riuscendo ad accorciare sugli esterni quando è chiamato al raddoppio.
- E. Touré voto 5: Tra i peggiori in campo nel complesso. Spreca l'impossibile a tu per tu con Perri, confermando le difficoltà del Parma in zona realizzativa.
- Britschgi voto 5: Soffre il duello con Cacciamani, pur contenendolo in alcune occasioni. Non la sua miglior serata.
Top e Flop del Torino: Simeone da 8 in pagelle, in ombra Mandragora
TOP
- Simeone voto 8: Prima palla toccata, gol. Finalizza al meglio l'assist di Belghali, punendo Corvi con una splendida conclusione di prima intenzione. Poi battaglia con i centrali ducali, facendo salire i suoi quando l'undici di Abate risulta sotto pressione.
- C. Adams voto 7: Un gol e tante buone giocate per l'attaccante granata, che torna a formare una coppia di assoluto valore con il Cholito Simeone. Essenziale.
- Belghali voto 7: Galoppa sulla fascia destra, dimostrando di poter fare il solco sulla corsia di competenza, senza tralasciare la fase di non possesso. Gamba e forza di volontà, a cui si aggiungono due assist di pregevole fattura per Simeone.
FLOP
- Cacciamani voto 5,5: Meno partecipe del solito in fase offensiva, con il Toro che attacca e punge soprattutto sulla fascia opposta con Belghali. Attento in difesa.
- Mandragora voto 5,5: Compitino per lui, senza infamia e senza lode. L'ex Fiorentian potrebbe prendersi la scena in casa granata, ma oggi il palcoscenico è sembrato di qualcun altro.
- Kulenovic voto 5,5: Dopo il gol all'Udinese, entra in un momento particolare del match, senza lasciare il segno.
Simeone, il Torino ha il suo bomber
El Cholito Simeone trascina il Torino di Ignazio Abate al "Tardini", realizzando un gol per tempo contro il Parma di Alberto Gilardino. Corsa e "garra" al servizio dei compagni, con l'argentino che torna ad essere l'attaccante cinico di cui ha bisogno il Toro in questo campionato. Prima la salvezza, poi la parte sinistra della classifica. Eventualmente. Un Simeone che dovrà condividere almeno una cena con Belghali, capace di servire due assist al bacio, complici le combinazioni provate in allenamento dalla squadra granata. L'ex Napoli risulta così decisivo in una serata importante per l'undici di Abate, beneficiando anche dell'ausilio di Che Adams in avanti.
Moviola Parma-Torino: serata tranquilla per Ayroldi, il Var lo aiuta nel finale
Serata tranquilla per Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, che dirige senza particolari problemi lo scontro tra Parma e Torino al "Tardini". Nessun episodio significativo da segnalare, fino al gol annullato al Parma nell'ultimo terzo di gara, con l'autorete di Saul Coco vanificato dalla posizione millimetrica di offside di Matija Frigan. Un gol che sarebbe stato comunque ininfluente ai fini del risultato.