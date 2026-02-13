Pagelle di Pisa-Milan 1-2: Modric è eterno e porta i 3 punti. Rabiot e Fullkrug tradiscono Allegri

Ecco i top e flop del match della Cetilar Arena, valevole per la 25 giornata di Serie A. Serve il Pallone d'Oro per evitare la beffa.

Il Milan rischia, ma alla fine porta a casa la missione. I rossoneri battono 2-1 il Pisa e accorciano il divario dall’Inter, in attesa del derby d’Italia di domani sera. Il Diavolo sblocca il match con un colpo di testa di Loftus-Cheek in versione centravanti. Nella ripresa, Fullkrug sbaglia un calcio di rigore e dà fiducia ai nerazzurri, che trovano il pari con Loyola. Il finale è incandescente e serve Modric per rimettere le cose a posto. Perde la testa Rabiot che si fa espellere a pochissimo dal novantesimo.

Le scelte di Hiljemark e Allegri

Il Pisa ha urgenza di punti: tempo da perdere non ce n’è più. Dopo lo scialbo esordio col Verona, i nerazzurri di Hiljemark ospitano il Milan in casa orfani dei primi due portieri: senza Scuffet e Semper, tocca a Nicolas difendere i pali dei toscani. L’altra novità di formazione è Tramoni che prende il posto di Meister. I rossoneri devono tenere il passo dell’Inter. Leao e Pulisic non sono al meglio e finiscono in panchina. Loftus-Cheek confermato in attacco accanto a Nkunku.

Equilibrio alla Cetilar: lo rompe Loftus-Cheek

Il Milan riempie l’area di rigore avversaria con Rabiot e soprattutto Loftus-Cheek. Nkunku si piazza invece a sinistra, anche se cerca di dare meno punti di riferimento svariando lungo il fronte offensivo. Il Pisa è ben coperto, sfrutta anche il lavoro di rientro delle punte che partecipano anche alla fase difensiva. I rossoneri non sono precisi tecnicamente, con qualche errore di troppo in fase di impostazione. Nonostante qualche difetto, il Diavolo riesce a sbloccarla: il cross di Athekame è perfetto per la testa di Loftus-Cheek che fa 1-0.

Loyola spaventa il Diavolo ma Modric è eterno

Il gol segnato non cambia i piani di Allegri, non contento della fase offensiva dei suoi. Paga per tutti Nkunku, rilevato da Fullkrug a inizio ripresa. Il tedesco va subito a bersaglio, servendo l’assist per il gol di Rabiot, ma c’è il tocco di braccio nel controllo dell’ex West Ham e la rete è annullata. Serata storta per Fullkrug, che poco dopo sbaglia anche un rigore. Prende coraggio Hiljemark che prova a riprendere la gara attraverso i cambi. E ci riesce con Loyola, che sfrutta un rimpallo e insacca alle spalle di Maignan. A quel punto il Milan si gioca l’artiglieria pesante e inserisce Leao e Pulisic: è Modric però a mettere dentro la palla del 2-1. Nel finale, espulso Rabiot per proteste, salterà il Como.

Le pagelle del Milan

Maignan 6,5 Sempre pronto quando chiamato in causa.

Sempre pronto quando chiamato in causa. Tomori 6,5 Presente in difesa, prova a dare il suo sostegno anche allo sviluppo della manovra da braccetto moderno.

Presente in difesa, prova a dare il suo sostegno anche allo sviluppo della manovra da braccetto moderno. Gabbia 6 Gara in controllo, gestita senza affanno.

Gara in controllo, gestita senza affanno. Pavlovic 6,5 Il più vistoso dei tre centrali, per temperamento e partecipazione. Si procura il rigore, sfortunato sul rimpallo che permette a Loyola di insaccare l’1-1.

Il più vistoso dei tre centrali, per temperamento e partecipazione. Si procura il rigore, sfortunato sul rimpallo che permette a Loyola di insaccare l’1-1. Athekame 6,5 Che possa essere qualcosa in più di un vice Saelemaekers? Il cross per Loftus è perfetto. (Dal 76′ Pulisic sv ).

Che possa essere qualcosa in più di un vice Saelemaekers? Il cross per Loftus è perfetto. (Dal 76′ ). Fofana 6 Serve anche chi fa la legna a metà campo. Il francese esegue. (Dal 73′ Ricci 7 Tocca il pallone che poi Modric converte in rete ma in generale aumenta la qualità del fraseggio).

Serve anche chi fa la legna a metà campo. Il francese esegue. (Dal 73′ Ricci 7 Tocca il pallone che poi Modric converte in rete ma in generale aumenta la qualità del fraseggio). Modric 7,5 Inizia maluccio, con qualche errore anche banale nei passaggi. Poi torna gradualmente in sé, specialmente attraverso il senso della posizione che gli consente di intercettare palloni pericolosi ed essere sempre nel vivo. Infine, segna la rete dei tre punti.

Inizia maluccio, con qualche errore anche banale nei passaggi. Poi torna gradualmente in sé, specialmente attraverso il senso della posizione che gli consente di intercettare palloni pericolosi ed essere sempre nel vivo. Infine, segna la rete dei tre punti. Rabiot 5 Dopo il gol annullato e una prestazione comunque generosa in entrambe le fasi, rovina tutto con un rosso evitabilissimo. Un giocatore della sua esperienza non deve farsi espellere per proteste in una partita così delicata.

Dopo il gol annullato e una prestazione comunque generosa in entrambe le fasi, rovina tutto con un rosso evitabilissimo. Un giocatore della sua esperienza non deve farsi espellere per proteste in una partita così delicata. Bartesaghi 6,5 Ingaggia un duello affascinante con Touré, che dimostra come il terzino sinistro sia in grande crescita.

Ingaggia un duello affascinante con Touré, che dimostra come il terzino sinistro sia in grande crescita. Loftus-Cheek 7 Fa gol al primo inserimento. Allegri lo aveva rimproverato tanto per un apparente lentezza nei movimenti: in realtà l’inglese stava carburando. Secondo centro di fila: ormai è un attaccante. (Dal 73′ Leao 5,5 Ha la chance per colpire, ma stoppa anziché calciare).

Fa gol al primo inserimento. Allegri lo aveva rimproverato tanto per un apparente lentezza nei movimenti: in realtà l’inglese stava carburando. Secondo centro di fila: ormai è un attaccante. (Dal 73′ Ha la chance per colpire, ma stoppa anziché calciare). Nkunku 5,5 Svaria molto in cerca di una posizione che gli permetta di incidere. Ma alla fine non la trova. (Dal 46′ Fullkrug 5 Entra con tanta voglia ma la canalizza male. Serve l’assist giusto a Rabiot, ma tocca con il braccio e il gol è annullato. Poi sbaglia un calcio di rigore e commette anche diversi altri errori; dal 90′ De Winter sv).

Top e flop del Pisa

Loyola 6,5 Passa tanto da lui, se non tutto. Entra anche negli episodi chiave: il primo è negativo col rigore procurato, il secondo è positivo con la rete dell’1-1.

Passa tanto da lui, se non tutto. Entra anche negli episodi chiave: il primo è negativo col rigore procurato, il secondo è positivo con la rete dell’1-1. Iling-Junior 6,5 Entra bene in gara, portando discreta vivacità.

Entra bene in gara, portando discreta vivacità. Moreo 6 Ci prova e in una serata come queste è già tanto. Si sacrifica in fase difensiva e prova a far male tra le linee.

Ci prova e in una serata come queste è già tanto. Si sacrifica in fase difensiva e prova a far male tra le linee. Touré 5,5 Perde il duello con Bartesaghi. Non riesce a mettere in evidenza le sue qualità fisiche.

Perde il duello con Bartesaghi. Non riesce a mettere in evidenza le sue qualità fisiche. Stojilkovic 5 Non pervenuto.