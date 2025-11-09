Pagelle Portimao e classifica piloti MotoGP: Bagnaia allo sbando e super Bezzecchi ipoteca il podio mondiale

Davanti dal primo all’ultimo giro, gara perfetta per Marco Bezzecchi che ha fatto all in oggi a Portimao portando a casa non solo il successo ma ipotecando anche il terzo posto nel Mondiale MotoGP piloti alle spalle dei due fratelli Marquez rompendo, ancora una volta, come solo lui ha saputo fare, il monopolio della Ducati. E se Alex e Acosta sul podio in ordine sparso rispetto alla Sprint si confermano in Portogallo, si conferma anche l’irreversibilità della crisi di Pecco Bagnaia caduto ancora una volta e costretto a fare i conti nuovamente con uno “zero”.
Classifica Mondiale Piloti MotoGP
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|545
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|445
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|323
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|288
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|285
Prossima tappa: subito il gran finale a Valencia
Il Motomondiale è agli sgoccioli. E lascia Portimao per spostarsi di pochi km restando nella penisola Iberica. Il calendario della MotoGP offre la fine dei giochi. L’ultima gara del campionato si correrà già la prossima settimana, 14-16 novembre a Valencia per il Gran Premio della Comunità Valenciana. A cui seguirà un giorno di test, martedì successivo prima del definitivo rompete le righe e appuntamento al 2026.