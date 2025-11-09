Pagelle Portimao e classifica piloti MotoGP: Bagnaia allo sbando e super Bezzecchi ipoteca il podio mondiale

I voti ai principali protagonisti del GP di Portoballo vinto da Bezzecchi su Alex Marquez e Pedro Acosta con Bagnaia ancora una volta caduto rovinosamente

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Davanti dal primo all’ultimo giro, gara perfetta per Marco Bezzecchi che ha fatto all in oggi a Portimao portando a casa non solo il successo ma ipotecando anche il terzo posto nel Mondiale MotoGP piloti alle spalle dei due fratelli Marquez rompendo, ancora una volta, come solo lui ha saputo fare, il monopolio della Ducati. E se Alex e Acosta sul podio in ordine sparso rispetto alla Sprint si confermano in Portogallo, si conferma anche l’irreversibilità della crisi di Pecco Bagnaia caduto ancora una volta e costretto a fare i conti nuovamente con uno “zero”.

Le pagelle della Sprint di Portimao

Francesco Bagnaia 0 :

: Bezzecchi 10 :

: Acosta 8,5 :

: Alex Marquez 8,5 :

: Fabio Di Giannantonio 5 :

: Nicolò Bulega 7:

Rivivi il GP di Portimao

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 445 3 Marco Bezzecchi Aprilia 323 4 Francesco Bagnaia Ducati 288 5 Pedro Acosta KTM 285

Prossima tappa: subito il gran finale a Valencia

Il Motomondiale è agli sgoccioli. E lascia Portimao per spostarsi di pochi km restando nella penisola Iberica. Il calendario della MotoGP offre la fine dei giochi. L’ultima gara del campionato si correrà già la prossima settimana, 14-16 novembre a Valencia per il Gran Premio della Comunità Valenciana. A cui seguirà un giorno di test, martedì successivo prima del definitivo rompete le righe e appuntamento al 2026.