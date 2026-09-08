Real Madrid-Inter finisce 2-1, con la squadra di Mourinho che conquista una vittoria di prestigio nella sfida di Champions League al Bernabeu. Per l’Inter di Chivu arriva invece una sconfitta di misura, nonostante la reazione nella seconda parte di gara e il gol di Carlos Augusto. Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Federico Valverde, autore del raddoppio e padrone di una prestazione completa in entrambe le fasi. Decisivo anche Thibaut Courtois, che ha respinto ripetutamente le conclusioni nerazzurre, soprattutto quelle di Lautaro, Jones e Bastoni. Nell’Inter si salvano soprattutto Lautaro, protagonista nell’azione del gol, e Carlos Augusto, che oltre alla rete si era già fatto vedere nella costruzione offensiva. Da rivedere invece Josep Martinez, protagonista dell’errore che ha spalancato a Valverde la strada del 2-0, e Jones, coinvolto nell’azione del primo gol ma poi capace di reagire.
Pagelle Real Madrid-Inter 2-1: Martinez e Bisseck, che errori. Lautaro non molla mai, Carlos Augusto c'è
Real Madrid-Inter finisce 2-1 al Bernabeu: Valverde trascina i blancos, Courtois è decisivo e Carlos Augusto riaccende le speranze nerazzurre. Le pagelle premiano i protagonisti della sfida e mettono in evidenza gli errori che hanno indirizzato il match.
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I top del Real Madrid: Mbappé è sempre freddo. Courtois c'è
- Mbappé 7 Sblocca la partita approfittando dell'errore nerazzurro e si conferma una minaccia costante ogni volta che può attaccare la profondità. Nella ripresa sfiora anche il secondo gol dopo una progressione impressionante, costringendo Martinez a intervenire con i piedi.
- Courtois 7,5 È decisivo in più occasioni e tiene il Real avanti quando l'Inter prova a rientrare in partita. Straordinario su Thuram in avvio e poi ancora su Lautaro, Jones e Bastoni: una serie di interventi che pesa tantissimo sul risultato finale.
- Brahim Diaz 7 Non segna, ma è uno dei giocatori che crea più problemi alla difesa dell'Inter. Con i suoi movimenti riesce spesso a trovare spazio e serve a Bellingham una palla d'oro per il possibile 3-0, prima di sfiorare personalmente il gol.
- Vinicius 6,5 Quando accelera mette in difficoltà la retroguardia dell’Inter, soprattutto nell’uno contro uno. Gli manca però maggiore continuità nell’ultimo passaggio e nella conclusione. Il Bernabeu lo punzecchia a ogni tocco palla, fischiandolo in continuazione. Un comportamento strano nei confronti di un giocatore evidentemente pieno di talento.
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I top dell'Inter: Lautaro ovunque, Carlos Augusto bene oltre il gol
- Lautaro 7 È uno dei più pericolosi dell'Inter e prova continuamente a trovare la giocata per riaprire la gara. Courtois gli nega il gol nel primo tempo e nella ripresa costruisce l'azione decisiva per la rete di Carlos Augusto.
- Carlos Augusto 7 Entra nel tabellino con un gol pesantissimo che riapre completamente la partita a un quarto d'ora dalla fine. È protagonista anche nell'azione del primo tempo che porta Jones alla conclusione: spinta, presenza e concretezza sulla fascia.
- Bastoni 6+ Solido dietro e pericoloso anche quando decide di sganciarsi. Al 63' prova a sorprendere Courtois con una rasoiata dal limite, ma il portiere belga è ancora una volta insuperabile.
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I flop del Real Madrid: Alexander-Arnold in difficoltà
- Bellingham 6 Ha almeno due occasioni enormi per chiudere definitivamente la partita, ma prima Martinez e poi la sua imprecisione gli negano il gol. Rimane comunque dentro la partita e partecipa alla costruzione delle azioni offensive più pericolose.
- Huijsen 6 - Comincia con un intervento goffo che per poco non si trasforma in autogol sul cross di Diouf. In una serata in cui il Real concede diverse occasioni, non sempre appare impeccabile nelle letture difensive.
- Alexander-Arnold 5,5 Commette un errore pesante al 13', regalando all'Inter una ripartenza che Lautaro non riesce a trasformare in gol. Spinge poco e dietro concede qualche spazio di troppo, risultando tra i meno convincenti dei blancos.
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I flop dell'Inter: Martinez, Jones, Bisseck quanti errori individuali
- J. Martinez 5 Il secondo gol del Real nasce da un suo errore clamoroso in impostazione: riceve palla, perde tempo e viene punito da Valverde. Si riscatta in parte nella ripresa con alcune parate importanti, soprattutto su Bellingham e Mbappé, ma l'errore pesa troppo.
- Bisseck 5 È coinvolto nell'azione del primo gol perché non riesce a gestire il pallone dopo l'errore di Jones. In generale soffre la velocità degli attaccanti del Real e non dà sempre la sensazione di poter controllare la profondità.
- Pavard 5,5 Ha un intervento coraggioso che salva l'Inter da un possibile 2-0, ma la sua partita rimane complicata contro Vinicius e compagni. Viene sostituito all'intervallo, con Chivu che inserisce Stones.
- Calhanoglu 5,5 Prova a dare qualità alla manovra e sfiora il gol su punizione, ma non riesce a prendere davvero in mano la partita. L'ammonizione per un intervento in ritardo su Bellingham completa una prestazione sotto le sue possibilità.
- Jones 5,5 Dopo l'errore che porta al vantaggio del Real, reagisce e mostra personalità. Sfiora il gol nel primo tempo e nella ripresa costringe ancora Courtois a un intervento importante. Prestazione positiva nella reazione, anche se l'ingenuità iniziale pesa sul giudizio finale.
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Il migliore in campo: Valverde sa fare tutto
- Valverde 7,5 Il gol del 2-0 è soltanto la fotografia più evidente di una prestazione totale: l'uruguaiano corre per tutti, recupera palloni, pressa, accompagna la manovra e si fa trovare sempre nel posto giusto. È prezioso anche senza palla e non smette mai di dare intensità al centrocampo del Real. Una prova da uomo ovunque, impreziosita da una rete pesantissima e da una continuità impressionante.
Ansa
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