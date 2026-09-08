Pagelle Real Madrid-Inter 2-1: Martinez e Bisseck, che errori. Lautaro non molla mai, Carlos Augusto c'è

Real Madrid-Inter finisce 2-1 al Bernabeu: Valverde trascina i blancos, Courtois è decisivo e Carlos Augusto riaccende le speranze nerazzurre. Le pagelle premiano i protagonisti della sfida e mettono in evidenza gli errori che hanno indirizzato il match.

Alessio Raicaldo Web editor Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Real Madrid-Inter finisce 2-1, con la squadra di Mourinho che conquista una vittoria di prestigio nella sfida di Champions League al Bernabeu. Per l’Inter di Chivu arriva invece una sconfitta di misura, nonostante la reazione nella seconda parte di gara e il gol di Carlos Augusto. Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Federico Valverde, autore del raddoppio e padrone di una prestazione completa in entrambe le fasi. Decisivo anche Thibaut Courtois, che ha respinto ripetutamente le conclusioni nerazzurre, soprattutto quelle di Lautaro, Jones e Bastoni. Nell’Inter si salvano soprattutto Lautaro, protagonista nell’azione del gol, e Carlos Augusto, che oltre alla rete si era già fatto vedere nella costruzione offensiva. Da rivedere invece Josep Martinez, protagonista dell’errore che ha spalancato a Valverde la strada del 2-0, e Jones, coinvolto nell’azione del primo gol ma poi capace di reagire.