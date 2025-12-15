Pagelle Roma-Como 1-0: decide Frecciarossa Wesley, Soulé una delizia per gli occhi, delude Nico Paz

I giallorossi di Gasperini tornano al successo dopo due sconfitte consecutive condannando i biancoblù di Fabregas alla seconda sconfitta di fila: decide l'asse sudamericano

Ritorno al successo: dopo due ko di fila la Roma batte il Como 1-0 grazie a un gol di Wesley al 60′ e recupera tre punti al Napoli e due al Milan tenendo il passo dell’Inter capolista. Seconda sconfitta consecutiva per il Como di Fabregas, battuto da Gasperini in un esame di maturità che non viene superato: terza sconfitta in campionato per i lariani, che falliscono il sorpasso ai danni di Juve e Bologna.

Roma-Como, la chiave della partita

La capacità della Roma di chiudere ogni varco e avere la pazienza di colpire al momento giusto. Contro il Como senza cura dei dettagli si rischiano figuracce, Gasperini se ne dimostra pienamente consapevole vincendo la sua personale partita a scacchi contro Fabregas. Attenzione, concentrazione e pressing sfrenato: c’è il suo marchio sulla vittoria dei giallorossi.

Rivivi le emozioni di Roma-Como

Roma, top e flop

Wesley 7.5: Terzo gol in Serie A, secondo all’Olimpico, primo sotto la Curva Nord. Una rasoiata perfetta che non lascia scampo a Butez. Domina sulla sua fascia

In crescendo nella ripresa. Centra un palo. L’assist di suola per Wesley è un cioccolatino da scartare e gustare. Calcio prelibato. Standing ovation, meritata, all’uscita dal campo. Ferguson 6.5: Stavolta non segna ma lotta su ogni pallone. Un atteggiamento apprezzatissimo dai tifosi dell’Olimpico: così i fischi sono un ricordo, sovrastati dagli applausi.

Mancini 6: Ringhia su Kempf, reo di essere andato a terra con troppa veemenza per un contatto di spalla. Nel primo tempo Gasperini è un grillo parlante sulla sua spalla, che gli ricorda di non lasciare mai spazio a Diao. Missione compiuta al netto di un secondo giallo rischiato per uno contatto a palla lontana su Ramon (ammonito per proteste).

Ringhia su Kempf, reo di essere andato a terra con troppa veemenza per un contatto di spalla. Nel primo tempo Gasperini è un grillo parlante sulla sua spalla, che gli ricorda di non lasciare mai spazio a Diao. Missione compiuta al netto di un secondo giallo rischiato per uno contatto a palla lontana su Ramon (ammonito per proteste). Pellegrini 5.5: Non si accende, non brilla. Serata senza infamia e senza lode.

Non si accende, non brilla. Serata senza infamia e senza lode. Rensch 5.5: Timidino, piuttosto bloccato sulla sua fascia.

Como, top e flop

Baturina 6.5: Nel primo tempo è determinante nella chiusura su un tiro a botta sicura di Ferguson. Il più presente in tutte le fasi di gioco del Como.

Butez 6: Incolpevole sul gol di Wesley.

Diao 5: Imbrigliato da Mancini, che non gli lascia spazio, respiro, tempo di pensare alle sue giocate in velocità.

Imbrigliato da Mancini, che non gli lascia spazio, respiro, tempo di pensare alle sue giocate in velocità. Nico Paz 5: Anche le stelle hanno serate in cui brillano meno. Nico Paz nella versione più inattesa all’Olimpico: fuori giri, fuori partita, al netto di una bel pallone morbido messo nell’area avversaria nel finale di gara. Ma, ovviamente, il merito è anche della Roma. Nervoso, ammonito per un fallo su Hermoso.

Roma-Como, la pagella dell’arbitro

Roma-Como è stata diretta da Ermanno Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo. Quarto ufficiale Massimi. In sala Var Mazzoleni e Giua. Espelle un componente della panchina di Fabregas (Diego Perez), stronca sul nascere ogni possibile momento di tensione. Non c’è mai bisogno di andare al monitor. Manca la seconda ammonizione su Mancini nel finale. Voto 6.

Serie A, la classifica