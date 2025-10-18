Roma-Inter 0-1, pagelle: Bonny sigla vittoria e aggancio in classifica. Gasp è senza attaccanti

Top e flop del match dell'Olimpico, valevole per la 7a giornata di Serie A. I nerazzurri segnano dopo 5 minuti e resistono all'assalto giallorosso

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter espugna l’Olimpico e si prende tre punti importanti in classifica che valgono l’aggancio al primo posto. I nerazzurri battono la Roma grazie a un gol di Bonny dopo 5 minuti di gioco. I giallorossi provano a rimettersi in carreggiata inserendo gradualmente tutte le punte, dopo essere partiti senza dal primo minuto, ma non riescono a bucare la porta difesa da Sommer. Seconda sconfitta per Gasp, ancora una volta in casa. Piccolo campanello d’allarme?

Le scelte di Gasperini e Chivu

Il risultato del pomeriggio del Napoli ha acceso ancora di più il clima dello stadio Olimpico, nonostante si sia appena alla 7a giornata. Gasperini può prendersi il primo posto in solitario e per l’occasione punta su Dybala falso nueve, con Pellegrini e Soulé alle spalle. Tra le novità c’è poi Hermoso in luogo dell’indisponibile Angelino. 3-5-2 confermato per Chivu: accanto a Lautaro c’è però Bonny con Pio Esposito in panchina almeno inizialmente.

Bonny apre subito le danze

Un errore di posizionamento della difesa della Roma apre immediatamente le porte a Bonny per l’1-0. I ritmi sono alti in avvio, con due squadre che sembrano entrambe in buono stato di forma. I giallorossi provano a far piovere qualche pallone in mezzo, sfruttando soprattutto gli esterni, ma di attaccanti veri e propri non ce ne sono. L’Inter gestisce il risultato senza concedersi particolari brividi. Il piano gara di Gasp ha funzionato poco, complice l’avvio choc e il gol meneghino dopo appena 5 minuti di gioco.

La reazione giallorossa e la resistenza nerazzurra

Anche la ripresa comincia con discreto piglio. Dumfries mette subito in difficoltà Svilar che si fa trovare pronto. Dybala ci prova su punizione ma trova la respinta di Sommer. La Roma crea 5 occasioni da gol in pochi minuti: le più importanti capitano a Celik (salva Acerbi) e Dovbyk che manda alta la palla di testa a porta praticamente sguarnita. Dopo aver cominciato senza punte, i giallorossi nel finale ci provano inserendo tutti i loro uomini più offensivi, Bailey incluso. Ma Chivu la porta a casa e centra l’operazione aggancio alla Lupa.

Le pagelle della Roma

Svilar 5,5 Alla fine prende gol sul suo palo e non è mai un bene.

Alla fine prende gol sul suo palo e non è mai un bene. N’Dicka 5 Sbaglia su Bonny: lo tiene in gioco e poi non riesce a chiudere. (Dal 55′ Ziolkowski 6 Entra bene in gara con un paio di chiusure difensive di rilievo).

Sbaglia su Bonny: lo tiene in gioco e poi non riesce a chiudere. (Dal 55′ Entra bene in gara con un paio di chiusure difensive di rilievo). Mancini 6,5 Tra i centrali giallorossi è quello più sul pezzo. Ottima

Tra i centrali giallorossi è quello più sul pezzo. Ottima Hermoso 5,5 Posizionato male in occasione del gol di Bonny: un errore che pesa nell’economia della partita. (Dal 74′ Baldanzi ng ).

Posizionato male in occasione del gol di Bonny: un errore che pesa nell’economia della partita. (Dal 74′ ). Celik 5,5 Poteva fare di più anche in fase offensiva, sebbene non sia proprio nelle sue caratteristiche.

Poteva fare di più anche in fase offensiva, sebbene non sia proprio nelle sue caratteristiche. Cristante 6 Il suo lavoro lo fa come al solito, di lotta e di rottura più che di regia. Pericoloso due volte, sempre di testa.

Il suo lavoro lo fa come al solito, di lotta e di rottura più che di regia. Pericoloso due volte, sempre di testa. Koné 6 Poteva giocare questa partita a maglie invertite: non si esalta più di tanto ma neppure sfigura.

Poteva giocare questa partita a maglie invertite: non si esalta più di tanto ma neppure sfigura. Wesley 6 Messo a piede invertito è un po’ depotenziato. Il brasiliano ci prova comunque mettendo in mezzo qualche pallone interessante.

Messo a piede invertito è un po’ depotenziato. Il brasiliano ci prova comunque mettendo in mezzo qualche pallone interessante. Soulé 5,5 Non si accende se non per qualche breve e fugace iniziativa sporadica. (Dall’80’ Ferguson ng ).

Non si accende se non per qualche breve e fugace iniziativa sporadica. (Dall’80’ ). Pellegrini 5 Tanti errori in costruzione. (Dal 55′ Dovbyk 5 Sbaglia un gol di testa che grida vendetta).

Tanti errori in costruzione. (Dal 55′ Sbaglia un gol di testa che grida vendetta). Dybala 6 Prima punta non è. Carbura lentamente poi via via diventa sempre più pericoloso. Ci prova su punizione e con qualche sgusciata delle sue. (Dal 74′ Bailey ng).

Le pagelle dell’Inter